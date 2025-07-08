Kylian Mbappe, PSG için yaptığı şikayeti geri çekti

Kylian Mbappe, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde eski takımı Paris Saint-Germain’e karşı sahaya çıkmadan sadece birkaç gün önce, PSG’ye karşı açtığı “manevi taciz ve şantaj girişimi” suçlamalarını içeren yasal şikayetini geri çekti. Ancak Real Madrid’in yıldız oyuncusu, Fransız kulübünden alacağı olan 55 milyon euroyu tahsil etmek için Fransa’daki iş mahkemelerinde hukuki mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Mbappé’nin PSG ile olan mali krizi henüz tamamen kapanmış değil.

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Ancak hala maaşından ödenmeyen 55 milyon euro'yu talep ediyor

Fransız, Çarşamba günü Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde PSG ile karşılaşacak WhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱