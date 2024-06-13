Kylian Mbappe PSG GFXGetty/GOAL
Can Özer

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'deki imza töreni ne zaman gerçekleşecek?

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Real Madrid, Kylian Mbappe'yi 16 Temmuz'da sadık taraftarlarına tanıtmayı planlıyor ancak Fransız'ın, ABD kampını kaçırması muhtemel.

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  • Mbappe, serbest oyuncu olarak Real Madrid'e transfer oldu
  • Şimdilik Euro 2024 görevinde
  • Amerika Birleşik Devletleri kampına katılmayacak
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