Getty/GOALCan ÖzerKylian Mbappe'nin Real Madrid'deki imza töreni ne zaman gerçekleşecek?Kylian MbappeReal MadridTransfersFransaLa LigaEuropean ChampionshipReal Madrid, Kylian Mbappe'yi 16 Temmuz'da sadık taraftarlarına tanıtmayı planlıyor ancak Fransız'ın, ABD kampını kaçırması muhtemel.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowMbappe, serbest oyuncu olarak Real Madrid'e transfer olduŞimdilik Euro 2024 görevindeAmerika Birleşik Devletleri kampına katılmayacakHaberin devamı aşağıda