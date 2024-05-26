Kylian-Mbappe(C)Getty Images
Can Özer

Kylian Mbappe'den Real Madrid açıklaması: 'Sadece birkaç gün kaldı!'

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Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain için son maçını oynadıktan sonra bir sonraki kulübünü 'zamanı gelince' açıklayacağını söyledi.

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  • Mbappe PSG için son maçını kazandı
  • Maç sonrası veda röportajı verdi
  • Real Madrid transferini yakında açıklaması bekleniyor
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