(C)Getty ImagesCan ÖzerKylian Mbappe'den Real Madrid açıklaması: 'Sadece birkaç gün kaldı!'Kylian MbappeReal MadridTransfersLyon - Paris Saint-GermainParis Saint-GermainCoupe de FranceKylian Mbappe, Paris Saint-Germain için son maçını oynadıktan sonra bir sonraki kulübünü 'zamanı gelince' açıklayacağını söyledi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowMbappe PSG için son maçını kazandıMaç sonrası veda röportajı verdiReal Madrid transferini yakında açıklaması bekleniyorHaberin devamı aşağıda