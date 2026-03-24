Korkunç bir yıl, tam da en kötü zamanda! BVB'nin genç yeteneğinin hayali acı bir şekilde suya düştü

Tamamen teorik olarak bakıldığında, Ricken ve ekibinin çok uzağa bakmasına gerek yok. Kendi kadro verileri, hem Cole Campbell hem de Julien Duranville’in 2028 yılına kadar BVB ile sözleşmesi olduğunu gösteriyor.

Şu anda kiralık olarak oynayan bu iki genç oyuncu, yıldırım hızında ve top sürmede çok iyiler. Aranan profile tam olarak uyuyorlar. Ancak Ricken onları düşünmedi. Duranville'in durumunda bu çok yazık olurdu, çünkü 19 yaşındaki Belçikalı oyuncu büyük bir yetenek sergiliyor. Campbell gibi o da kış transfer döneminde yeni bir kulübe katıldı ve şu anda FC Basel'de 11 maça çıktı.

20 yaşında ve sezon sonuna kadar TSG 1899 Hoffenheim ile sözleşmesi bulunan Campbell'ın durumu ise tamamen farklı. Amerikalı oyuncu, sezon boyunca Bundesliga, 3. Liga ve Regionalliga West'te oynadığı yedi maçta toplamda sadece 323 dakika süre aldı.