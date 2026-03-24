"Evet, bu bir hedef. Nokta," dedi Lars Ricken geçtiğimiz günlerde WAZ gazetesine. Spor direktörü, Borussia Dortmund'un önümüzdeki yaz transfer döneminde hızlı bir hücum kanat oyuncusu transfer etmeye çalışacağını duyurdu.
Korkunç bir yıl, tam da en kötü zamanda! BVB'nin genç yeteneğinin hayali acı bir şekilde suya düştü
Tamamen teorik olarak bakıldığında, Ricken ve ekibinin çok uzağa bakmasına gerek yok. Kendi kadro verileri, hem Cole Campbell hem de Julien Duranville’in 2028 yılına kadar BVB ile sözleşmesi olduğunu gösteriyor.
Şu anda kiralık olarak oynayan bu iki genç oyuncu, yıldırım hızında ve top sürmede çok iyiler. Aranan profile tam olarak uyuyorlar. Ancak Ricken onları düşünmedi. Duranville'in durumunda bu çok yazık olurdu, çünkü 19 yaşındaki Belçikalı oyuncu büyük bir yetenek sergiliyor. Campbell gibi o da kış transfer döneminde yeni bir kulübe katıldı ve şu anda FC Basel'de 11 maça çıktı.
20 yaşında ve sezon sonuna kadar TSG 1899 Hoffenheim ile sözleşmesi bulunan Campbell'ın durumu ise tamamen farklı. Amerikalı oyuncu, sezon boyunca Bundesliga, 3. Liga ve Regionalliga West'te oynadığı yedi maçta toplamda sadece 323dakika süre aldı.
Cole Campbell: Korku yılı mükemmel
Bu yetenekli oyuncunun kabus gibi geçen yılı artık tam anlamıyla tamamlandı – üstelik kariyerinin en kritik bir döneminde. Geçen yıl BVB’de Nuri Şahin yönetiminde yaşanan yaygın sakatlık dalgası sırasında Dortmund’un A takımında ilk kez forma giyen Campbell, hırslı bir oyuncu. Hızla daha fazlasını istiyordu ve Şahin’in halefi Niko Kovac’ın farklı önceliklere sahip olduğunu fark edince, Campbell tek bir şey istiyordu: ayrılmak.
Bu nedenle Kovac'ın da Campbell'a kulüpten ayrılmasını tavsiye ettiği söyleniyor. Bu, Campbell'ın yazını eşlik eden dikkat çekici birçok haberden sadece biriydi; oysa kendisi, bir dakika bile oynamadığı Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından Houston'da geçirdiği tatil sırasında gıda zehirlenmesi geçirmişti.
VfB Stuttgart ve Eintracht Frankfurt'un Campbell'ı yoğun bir şekilde takip ettiği söyleniyordu. Her iki kulüpte de transferin gerçekleşmesine çok az kaldığı iddia ediliyordu. Yedi milyon avroluk oldukça yüksek bir transfer ücreti söz konusuydu ve BVB'nin onu en çok yurtdışına kiralamak istediği konuşuluyordu.
Cole Campbell, Hoffenheim'da oynamıyor
Sonunda Ocak başında Kraichgau'ya transfer oldu. Kiralama anlaşması, Campbell ne kadar sık oynarsa Hoffenheim'ın ödeyeceği ücretin sıfıra düşmesini öngörüyor. "Kendisinden beklentileri yüksek ve mevcut rolünden memnun değildi. Bu nedenle de bu kiralamayı kabul ettik ve ikinci yarıda TSG'de son zamanlarda bizim takımda olduğundan daha fazla süre alacağına inanıyoruz," demişti BVB spor direktörü Sebastian Kehl, Campbell'ın vedasında.
Ancak büyük bir sorun var: Şu anda Bundesliga'da profesyonel takımda toplam 25 dakika süre aldı. Bu nedenle Hoffenheim'ın, yaklaşık yedi milyon avro artı bonuslardan oluşan sol ayaklı oyuncu için sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı oldukça şüpheli.
Tüm bunlar, Campbell'ın TSG'deki kötü başlangıcıyla ilgili. Kulüp, bu kiralama ile yazın ayrılması muhtemel olan kilit oyuncu Bazoumana Toure'nin yerini doldurmayı ve bu deneme süresinde Campbell'ı iyice test etmeyi umarken, iki kez U23 milli takımında forma giyen oyuncu çok kısa sürede sakatlandı.
Cole Campbell için TSG'de zorlu bir başlangıç
"Cole konusunda fikrimiz netti: Bu yıl Toure'nin profilini tekrar görmek istiyorduk. Cole'un en büyük silahı hızıdır," demişti baş antrenör Christian Ilzer transferin ardından. Ancak daha sonra Campbell'ın uzun süredir devam eden ayak bileği sorunları baş gösterdi. Bu sorunlar sonunda ona yedi lig maçını kaçırmasına mal oldu ve bir aydan fazla süreyle sahalardan uzak kaldı.
"Cole uzun süre sakat kaldı, onun için kolay bir durum değildi. Büyük hedeflerle yeni bir kulübe geliyorsun, orada yeteneklerini kanıtlamak istiyorsun ve sonra uzun süre kenarda kalıyorsun," demişti Ilzer Şubat sonunda, ancak aynı zamanda Amerikalı oyuncunun ilerlemesinin "iyi yönde" olduğunu da belirtmişti.
Bir hafta sonra Campbell ilk kez TSG kadrosunda yer aldı. St. Pauli'ye karşı 0-1 yenildikleri maçta Ilzer, 86. dakikada onu hemen oyuna soktu. 90 dakika boyunca iki maç boyunca yedek kulübesinde kaldıktan sonra, Leipzig'e karşı 0-5 yenildikleri fiyaskoda en azından 21 dakika forma giyebildi. Sadece iki gün sonra, 3. Lig'de Osnabrück'e karşı 0-1 yenildikleri maçta üç katı süre aldı. Bu, Campbell'ın ikinci takımda üst üste ikinci kez ilk 11'de yer alışıydı. Bir hafta önce Stuttgart maçında da ilk 11'de başlamış ve devre arasında oyundan çıkmıştı.
Cole Campbell neden Hoffenheim'a gitti ki?
Özellikle Basel'de ilk etapta ilk on birde yer alamayan, ancak on bir maçın altısında ilk on birde sahaya çıkan ve şimdiden iki golün hazırlayıcısı olan Duranville ile doğrudan karşılaştırıldığında, Campbell için şu soru akla geliyor: Neden Hoffenheim'a gitti ki?
Sonuçta, Ilzer'in takımı - Cuma günü Leipzig'e karşı alınan 0-5'lik mağlubiyet hariç - ligin sürpriz takımı. Orada uluslararası maçlar oynanmıyor, dolayısıyla yüksek bir rotasyon da yok. Ve Avusturyalı teknik direktör için başarılı takımını sürekli olarak yeniden yapılandırmak için pek bir neden yok. Özellikle de maç başına ortalama iki golün üzerinde gol atan ve Campbell'ın en az iki sınıf daha üstün rakibi Toure'yi sürekli olarak geride bırakan hücumda.
Campbell'ın, BVB'de 2024 yazında sözleşmesini uzattıktan sonra kendi geleceğinin ne kadar kötüleştiğini görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradığı söyleniyor. Dortmundluların ona, kendi ülkesinde düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nda önemli bir rol vaat ettiği de söyleniyor. Ancak bu rüya, A milli takımla yaklaşan Dünya Kupası'na katılma hayali gibi, acı bir şekilde suya düştü.
Cole Campbell: 2025/26 sezonundaki performans istatistikleri
Yarışma Resmi maçlar Goller Asist Oynama süresi Bundesliga 3 0 0 41 3. Lig 2 0 0 109 Batı Bölge Ligi 2 0 2 173