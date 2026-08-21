Getty Images Sport
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Kompany, Süper Kupa finali öncesi Jamal Musiala'nın mevcut durumunu açıkladı
Süper Kupa kapışmasını kaçırıyor
Bayern Münih, cumartesi günü Franz Beckenbauer Supercup'ta Borussia Dortmund ile, oyun kurucu Musiala'dan yoksun karşılaşacak. Teknik direktör Vincent Kompany, 23 yaşındaki oyuncunun Signal Iduna Park deplasmanı kadrosunda yer almadığını doğruladı.
Bu yüksek profilli karşılaşma, önceki sezonun yurt içindeki en iyi takımları arasında oynanan Alman sezonunun geleneksel açılış maçı niteliğini taşıyor. Bayern bir kupa daha peşindeyken, yıldız orta sahasının sağlığını yönetmek mutlak öncelik olmaya devam ediyor.
- Getty Images Sport
Tedavi ayarlamalarını yönetmek
Musiala'nın son dönemde yaşadığı sağlık sorunları geniş çapta endişe yarattı, ancak kulüp yetkilileri bu durumu bir süredir bildiklerini açıkladı. Kompany, oyuncunun tıbbi tedavisinde yakın zamanda yapılan değişikliklerin maçlar sırasında gözle görülür yan etkilere neden olduğunu belirtti.
"Kadroda yok. Konu, tedaviye uyum sağlamasıyla ilgili" diyen Kompany, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sportif direktör Max Eberl ise kulübün bu süreçte oyuncuya tam destek vermek için bir aile gibi kenetlendiğini ekledi.
Rakibin sempatisi ve kadro güncellemeleri
Futbol dünyası, Musiala'ya destek olmak için kenetlendi; Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken da sahadaki sert rekabete rağmen sempatisini dile getirdi. Ricken, orta saha oyuncusunun son dönemde yaşadıklarının dışarıdan bakıldığında görülmesinin sarsıcı olduğunu kabul etti.
Öte yandan Kompany, yaz transferi Ismael Saibari'yle ilgili olumlu haber verdi; oyuncunun Dortmund'a karşı forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör, Saibari'nin gücünü ve hızını överken yeni transferin takıma tamamen adapte olduğunda önemli bir rol oynayacağını belirtti.
- Getty Images Sport
Sahalara dönüşe odaklandı
İleriye dönük olarak Bayern, Musiala'nın iyileşme sürecini bu hafta bireysel antrenman seanslarıyla tamamlamasına yardımcı olmaya tamamen odaklanmış durumda. Kompany, tedavisi istikrara kavuştuğunda genç oyuncunun yeniden sahalara dönecek olması konusunda heyecanını dile getirdi.
Kompany, "Musiala'nın kontra atağını, tüm soruları yeniden sahada yanıtladığında görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Bayern şimdi tüm dikkatini Dortmund'da bir kupa zaferi daha kazanmaya çevirdi.
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