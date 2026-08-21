Musiala'nın son dönemde yaşadığı sağlık sorunları geniş çapta endişe yarattı, ancak kulüp yetkilileri bu durumu bir süredir bildiklerini açıkladı. Kompany, oyuncunun tıbbi tedavisinde yakın zamanda yapılan değişikliklerin maçlar sırasında gözle görülür yan etkilere neden olduğunu belirtti.

"Kadroda yok. Konu, tedaviye uyum sağlamasıyla ilgili" diyen Kompany, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sportif direktör Max Eberl ise kulübün bu süreçte oyuncuya tam destek vermek için bir aile gibi kenetlendiğini ekledi.