24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
1. FC Heidenheim v FC Bayern München - Preseason FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Kompany, Süper Kupa finali öncesi Jamal Musiala'nın mevcut durumunu açıkladı

J. Musiala
Süper Kupa
Dortmund - Bayern Münih
Dortmund
Bayern Münih

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Jamal Musiala'nın cumartesi günkü Borussia Dortmund ile oynanacak Franz Beckenbauer Süper Kupa maçında forma giyemeyeceğini doğruladı. Oyun kurucu, kulübün devam eden tıbbi tedavisindeki düzenlemeleri yönetmesi nedeniyle kadro dışı kaldı.

  • Süper Kupa kapışmasını kaçırıyor

    Bayern Münih, cumartesi günü Franz Beckenbauer Supercup'ta Borussia Dortmund ile, oyun kurucu Musiala'dan yoksun karşılaşacak. Teknik direktör Vincent Kompany, 23 yaşındaki oyuncunun Signal Iduna Park deplasmanı kadrosunda yer almadığını doğruladı.

    Bu yüksek profilli karşılaşma, önceki sezonun yurt içindeki en iyi takımları arasında oynanan Alman sezonunun geleneksel açılış maçı niteliğini taşıyor. Bayern bir kupa daha peşindeyken, yıldız orta sahasının sağlığını yönetmek mutlak öncelik olmaya devam ediyor.

    • Reklam
  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Tedavi ayarlamalarını yönetmek

    Musiala'nın son dönemde yaşadığı sağlık sorunları geniş çapta endişe yarattı, ancak kulüp yetkilileri bu durumu bir süredir bildiklerini açıkladı. Kompany, oyuncunun tıbbi tedavisinde yakın zamanda yapılan değişikliklerin maçlar sırasında gözle görülür yan etkilere neden olduğunu belirtti.

    "Kadroda yok. Konu, tedaviye uyum sağlamasıyla ilgili" diyen Kompany, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sportif direktör Max Eberl ise kulübün bu süreçte oyuncuya tam destek vermek için bir aile gibi kenetlendiğini ekledi.

  • Rakibin sempatisi ve kadro güncellemeleri

    Futbol dünyası, Musiala'ya destek olmak için kenetlendi; Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken da sahadaki sert rekabete rağmen sempatisini dile getirdi. Ricken, orta saha oyuncusunun son dönemde yaşadıklarının dışarıdan bakıldığında görülmesinin sarsıcı olduğunu kabul etti.

    Öte yandan Kompany, yaz transferi Ismael Saibari'yle ilgili olumlu haber verdi; oyuncunun Dortmund'a karşı forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör, Saibari'nin gücünü ve hızını överken yeni transferin takıma tamamen adapte olduğunda önemli bir rol oynayacağını belirtti.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Sahalara dönüşe odaklandı

    İleriye dönük olarak Bayern, Musiala'nın iyileşme sürecini bu hafta bireysel antrenman seanslarıyla tamamlamasına yardımcı olmaya tamamen odaklanmış durumda. Kompany, tedavisi istikrara kavuştuğunda genç oyuncunun yeniden sahalara dönecek olması konusunda heyecanını dile getirdi.

    Kompany, "Musiala'nın kontra atağını, tüm soruları yeniden sahada yanıtladığında görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Bayern şimdi tüm dikkatini Dortmund'da bir kupa zaferi daha kazanmaya çevirdi.

Süper Kupa
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB