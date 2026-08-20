Carrick, takımının yeni Premier League sezonuna “kolay” bir başlangıç yaptığı yönündeki önerileri “saçma” olarak nitelendirdi. Manchester United, sezona cumartesi günü öğle saatlerinde yeni yükselen Hull City deplasmanında başlayacak, ardından gelecek hafta sahasında ligin bir diğer yeni ekibi Ipswich Town ile karşılaşacak.

Old Trafford'da kalıcı olarak göreve geldikten sonra ilk tam sezonuna hazırlanan Carrick, açılış haftalarıyla ilgili değerlendirmesinde net konuştu. Şöyle dedi: “Öncelikle, şu anda hepimiz için bu ligde avantajlı bir başlangıç diye bir şey yok, biliyor musunuz? Bence bu zorlu bir başlangıç. İki takım da öyle, ama cumartesi maçını aşmadan konuşuyorum. Bence yeni yükselen bir takımla deplasmanda oynamak çok ama çok zor bir maç. Geçmişte ben de bu tür maçların içinde bulundum. Bu yüzden cumartesi bizi neyin beklediğinin, ortaya neyin konacağının ve neye hazır olmamız gerektiğinin tamamen farkındayım. Yani bu avantajlı değil. Bence bunu ortaya atmak kolay bir şey ama belli bir açıdan oldukça saçma ve ben buna kesinlikle öyle bakmıyorum.”