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'Kolay bir başlangıç yok!' - Michael Carrick, Man Utd'nin 'kolay' fikstüre sahip olduğu iddiasını reddetti
Carrick eleştirmenlere yanıt verdi
Carrick, takımının yeni Premier League sezonuna “kolay” bir başlangıç yaptığı yönündeki önerileri “saçma” olarak nitelendirdi. Manchester United, sezona cumartesi günü öğle saatlerinde yeni yükselen Hull City deplasmanında başlayacak, ardından gelecek hafta sahasında ligin bir diğer yeni ekibi Ipswich Town ile karşılaşacak.
Old Trafford'da kalıcı olarak göreve geldikten sonra ilk tam sezonuna hazırlanan Carrick, açılış haftalarıyla ilgili değerlendirmesinde net konuştu. Şöyle dedi: “Öncelikle, şu anda hepimiz için bu ligde avantajlı bir başlangıç diye bir şey yok, biliyor musunuz? Bence bu zorlu bir başlangıç. İki takım da öyle, ama cumartesi maçını aşmadan konuşuyorum. Bence yeni yükselen bir takımla deplasmanda oynamak çok ama çok zor bir maç. Geçmişte ben de bu tür maçların içinde bulundum. Bu yüzden cumartesi bizi neyin beklediğinin, ortaya neyin konacağının ve neye hazır olmamız gerektiğinin tamamen farkındayım. Yani bu avantajlı değil. Bence bunu ortaya atmak kolay bir şey ama belli bir açıdan oldukça saçma ve ben buna kesinlikle öyle bakmıyorum.”
- Getty Images Sport
Sakatlık cephesinden olumlu haberler
United'ın deplasman kafilesine Benjamin Sesko ile yeni kaleci Karl Darlow'un da dahil edilmesi bekleniyor. İki oyuncu da kulübün sezon öncesindeki altı hazırlık maçında forma giymedi, ancak ikisi de bu hafta tam antrenmanlara başarıyla döndü ve kadroya alınabilecek durumda.
23 yaşındaki forvet, Liverpool'a karşı yaşadığı kaval kemiği sakatlığı nedeniyle mayıs ayının başından bu yana forma giyemiyordu ve bu durum tüm sezon öncesi kampını kaçırmasına yol açtı. Tam takım antrenmanlarına dönüşü hakkında konuşan Carrick, iyimserliğini şu sözlerle dile getirdi: "Ben antrenmanlara geri döndü, bu da bir başka olumlu gelişme. Onu yeniden grubun içinde görmek ve süre almasını sağlamak için sabırsızlanıyoruz."
Ayrıca Mason Mount için de bir güncelleme var. Oyuncunun, Paris Saint-Germain ile sezon öncesinde 1-1 berabere kalınan maçta ayak sakatlığı yaşamasının ardından durumu "belirsiz" olarak tanımlanıyor. Mount, Old Trafford'a transferinden bu yana yaşadığı fiziksel problemler nedeniyle zorlandı ve üç sezonda yalnızca 72 maça çıkabildi, ancak Carrick orta saha oyuncusunun kalitesine olan inancını koruyor.
Mason Mount'a tam destek
Carrick, son aksiliğe rağmen Mount'a övgüler yağdırdı ve şöyle dedi: 'Her şeyden önce Mason üst düzey bir oyuncu, üst düzey bir oyuncu. Bunu hazırlık döneminde şimdiye kadar gördük. Oynadığı maçların ilk bölümlerinde en iyi oyuncularımızdan biriydi ve bence harikaydı. Yani bu sürpriz değil, daha önce gördüğüm, beklediğim, onun hakkında bildiğim şey bu.'
Teknik direktör, İngiltere milli oyuncusunun sakatlık sorunlarını geride bırakmaya çalışırken ritim kazanmasının önemini vurgulayarak sözlerini tamamladı. Carrick şunları ekledi: 'Elbette son yıllarda bazı maçları kaçırdı ve formda olmak istiyor, o tam ritmi yakalamak istiyor ve sağlıklı kalmak istiyor. Bu yüzden ona bunu başarmasında yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz ama Mase üst düzey bir oyuncu. Mason çok ama çok yakında, hatta hemen bile geri dönecek, yani her şey yolunda.'
- Getty Images Sport
Carrick, Rashford'un dönüşü ve çok yönlülüğünden memnun
Carrick, Marcus Rashford'ın Manchester United'a döndüğünden bu yana sergilediği form ve tavırdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Barcelona'daki başarılı kiralık döneminin ardından İngiltere milli oyuncusu, daha önce eski teknik direktörlerin gözünden düşmesinin sonrasında sezon öncesi kamp için takıma yeniden katıldı. Rashford artık Manchester United'ın cumartesi günü Hull ile karşılaşacağı maçta Premier League'e dönüşünü yapma yarışında yer alıyor.
28 yaşındaki oyuncunun gelişimi hakkında konuşan Carrick, fiziksel durumuna ve hücum hattının farklı bölgelerinde oynayabilmesine dikkat çekti. Carrick, "Marcus geri harika bir şekilde döndü. Futbolundan keyif alıyor, fit görünüyor, keskin, güçlü ve oynamaya hazır" dedi. Orta alanda oynamanın Rashford'ın birincil rolü olmayabileceğini de ekleyen Carrick, ancak merkezde görev yapabilme becerisinin United'ın hücum hattına sezon boyunca değerli bir esneklik sağladığını belirtti.
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