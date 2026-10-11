Barcelona, La Liga'da iyimserlik ve farklı galibiyetlerin tadını çıkarırken, Real Madrid gerginlik ve zor zorla alınan galibiyetlerle boğuşuyor. Tüm bunlar, El Clasico'ya iki hafta kala yaşanıyor.

Sport gazetesi hazırladığı bir raporda, Barcelona'nın mükemmel bir dönem geçirdiğini, buna karşın ezeli rakibi Real Madrid'in Jose Mourinho'nun yedek kulübesine dönüşüyle birlikte bir öfke hali yaşadığını, Vinicius'un ise davranışlarıyla tartışma yaratmayı sürdürdüğünü aktardı.

La Liga'nın sekizinci haftasında Barcelona ile Real Madrid arasındaki fark değişmedi ve hâlâ 6 puan olarak duruyor. Ancak 25 Ekim'de Spotify Camp Nou'da oynanacak El Clasico maçına iki hafta kalmışken, iki takımın içinde bulunduğu durumlar arasındaki tezat büyük dikkat çekiyor.

Barcelona'da sezon oldukça güçlü bir şekilde başladı, taraftarlar arasında bir iyimserlik havası hâkim, yeni oyuncular iyi performanslar sergiliyor ve farklı galibiyetler artık alışılmış bir hale geldi.

Real Madrid'de ise endişe ve kötü performansın sonucu olarak gerginlik ve huzursuzluk havası baskın durumda. Bu durum, büyük ölçüde Jose Mourinho'nun yedek kulübesine dönüşüyle de ilişkilendiriliyor.