24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Çeviri:

Klasiko öncesi tam bir tezat: Barcelona uçuyor, Real Madrid gerginliğe boğuluyor

FEATURES
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
H. Flick
İspanya

Flick sevinç yaratıyor, Mourinho ise endişeyi körüklüyor

Barcelona, La Liga'da iyimserlik ve farklı galibiyetlerin tadını çıkarırken, Real Madrid gerginlik ve zor zorla alınan galibiyetlerle boğuşuyor. Tüm bunlar, El Clasico'ya iki hafta kala yaşanıyor.

Sport gazetesi hazırladığı bir raporda, Barcelona'nın mükemmel bir dönem geçirdiğini, buna karşın ezeli rakibi Real Madrid'in Jose Mourinho'nun yedek kulübesine dönüşüyle birlikte bir öfke hali yaşadığını, Vinicius'un ise davranışlarıyla tartışma yaratmayı sürdürdüğünü aktardı.

La Liga'nın sekizinci haftasında Barcelona ile Real Madrid arasındaki fark değişmedi ve hâlâ 6 puan olarak duruyor. Ancak 25 Ekim'de Spotify Camp Nou'da oynanacak El Clasico maçına iki hafta kalmışken, iki takımın içinde bulunduğu durumlar arasındaki tezat büyük dikkat çekiyor.

Barcelona'da sezon oldukça güçlü bir şekilde başladı, taraftarlar arasında bir iyimserlik havası hâkim, yeni oyuncular iyi performanslar sergiliyor ve farklı galibiyetler artık alışılmış bir hale geldi.

Real Madrid'de ise endişe ve kötü performansın sonucu olarak gerginlik ve huzursuzluk havası baskın durumda. Bu durum, büyük ölçüde Jose Mourinho'nun yedek kulübesine dönüşüyle de ilişkilendiriliyor.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona taraftarları, Flick ile birlikte mutluluk dolu bir dönem yaşıyor

    3 hafta süren milli takım arası, Barça'nın yakaladığı büyük pozitif ivmeyi kesebilir endişesi vardı; ancak Hansi Flick'in takımı, alışılageldiği güç ve kararlılıkla geri döndü.

    Getafe, savunmada geri çekilip birbirine yakın iki hatla alanları kapatmaya oynamasına rağmen, Barcelona oyuncuları maçın başından itibaren gol bulmayı başardı. Ardından, önlerinde bekleyen zorlu fikstürü de düşünerek sakin bir oyun sergilediler. Bu fikstür, Clasico öncesi deplasmanda Galatasaray, Real Betis ve Paris Saint-Germain karşılaşmalarını içeriyor. Üstelik bu maçtan yeni bir farklı galibiyetle ayrıldılar.

    Barcelona bu sezon oynadığı dokuz maçın tamamını kazandı; ancak dikkat çeken nokta, takımın 9 maçın 6'sında üç veya daha fazla gol farkıyla kazanmış olması.

    Bu galibiyetler şöyle gerçekleşti: La Liga'da Elche karşısında 5-0, Rayo Vallecano karşısında 5-2, Valencia karşısında 5-0, Racing karşısında 7-2 ve Getafe karşısında 3-0; buna ek olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında 5-1. Diğer galibiyetler ise Athletic Bilbao karşısında 2-0, Levante karşısında 4-2 ve Sevilla karşısında 3-1 oldu.

    Barcelona taraftarları, Hansi Flick ile birlikte mutluluk dolu günler yaşıyor. Yeni gelen oyuncuların tamamı en başından itibaren takıma uyum sağladı. Rodri, yıllardır Barcelona'da oynuyormuş gibi görünüyor. Gordon ise sportif direktörlüğün kendisine yaptığı yatırımın doğruluğunu kanıtlayan bir performans sunuyor. Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus da maçlarda forma giydikleri her fırsatta iyi seviyeler ortaya koymayı sürdürüyor.

    Lamine Yamal, gole dönüşen fırsatlar üretmeye devam ediyor. Getafe karşısında gol atamamasına rağmen, Jules Koundé'nin kaydettiği yeni bir golün asistini yaptı. Koundé ise kulüp tarihinde en fazla maça çıkan Fransız oyuncu olmayı kutladı. Yamal, Ballon d'Or yarışındaki yolculuğunda 8 gol ve 7 asiste ulaştı.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALAFP

    Mourinho gerginlik ve tansiyon dolu bir atmosfer yaratıyor

    Diğer tarafta ise Real Madrid, zaferlerini güç bela ve kimi zaman tek gol farkıyla elde ediyor. Ayrıca beyazlı ekip bu sezon iki yenilgi aldı: Real Betis karşısında 0-1 ve Atletico Madrid karşısında 1-2.

    Üstelik Jose Mourinho'nun takımının elde ettiği yedi galibiyetten dördü yalnızca tek gol farkıyla geldi. Bunlar arasında İspanya La Liga'da Espanyol karşısında 2-1, Elche karşısında 3-2 ve Villarreal karşısında 1-0 kazanılan maçlar ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan karşısında alınan 2-1'lik galibiyet yer alıyor.

    Diğer üç galibiyet ise Real Sociedad karşısında 4-1, Malaga karşısında 4-0 ve Rayo Vallecano karşısında 4-1 skorlarıyla geldi.

    Real Madrid, Villarreal karşısındaki galibiyete rağmen sahaya da yansıyan yoğun bir gerginlik hali yaşıyor.

    Şimdiye kadar yeni oyuncular, kendilerinden beklenen katkıyı sunamadı. Marc Cucurella eskisinden farklı görünüyor; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate ve Bernardo Silva ise hâlâ en iyi seviyelerini göstermek zorunda.

    Buna karşılık, forma giydiği her maçta gol atmayı başaran Carlos Espi öne çıkıyor. Onun yanında, Villarreal karşısında Real Madrid formasıyla ilk golünü attıktan sonra dikkat çekmeye başlayan Diomande de var.

    Kylian Mbappe, Villarreal karşısında üst üste ikinci maçta da gol atamadı. Vinicius Junior ise Saliba'nın saçını çektikten sonra girdiği öfkeli itirazlar nedeniyle yeniden tartışmaların merkezine oturdu; bu davranışı ona El Clasico'da forma giyememek pahasına gelebilir.

    Ancak önceki döneminde olduğu gibi yine Jose Mourinho ilgi odağı oldu. Portekizli teknik adam, takımının Villarreal karşısındaki maçını sürekli bir öfke hali içinde geçirdi; dördüncü hakem ve rakip takımın yedek kulübesiyle tartışmalara girdi.

    Brezilyalı oyuncunun golü iptal edildikten sonra Vinicius'a sarılmak için sahaya koştuğu görüntüler de alay konusu oldu. Tabloyu tamamlayan ise Mourinho'nun maçın ardından basın toplantısına katılmaması oldu.

    El Clasico'ya tam olarak iki hafta kaldı ve şu an itibarıyla Barcelona ile Real Madrid arasındaki farklar her alanda açıkça görülüyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA