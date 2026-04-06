Kimmich: Kane, tekerlekli sandalyede olsa bile Real Madrid'e karşı oynayacak

Şampiyonlar Ligi'nin kritik aşamasına girilirken, gözler yarın Salı günü oynanacak Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki çeyrek final ilk maçına çevrilmiş durumda.

Ancak ilk maç öncesinde en çok konuşulan konu, Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane'in fiziksel durumu.

Kane, son günlerde ayak bileğinde bir sorun yaşıyor ve bu durum Bavyera ekibinde endişe yaratıyor.

Harry Kane'in yokluğunun etkisi, Bayern Münih'in Bundesliga'da Freiburg'u 3-2'lik zorlu bir galibiyetle mağlup ettiği maçta da görüldü.

Bu önemli Avrupa karşılaşması yaklaşırken, Bayern'in sağlık ekibi as forvetini hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

