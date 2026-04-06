Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga

Çeviri:

Kimmich: Kane, tekerlekli sandalyede olsa bile Real Madrid'e karşı oynayacak

Real Madrid - Bayern Münih
Real Madrid
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
H. Kane
J. Kimmich
İspanya
Almanya

Şampiyonlar Ligi'nin kritik aşamasına girilirken, gözler yarın Salı günü oynanacak Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki çeyrek final ilk maçına çevrilmiş durumda.

Ancak ilk maç öncesinde en çok konuşulan konu, Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane'in fiziksel durumu.

Kane, son günlerde ayak bileğinde bir sorun yaşıyor ve bu durum Bavyera ekibinde endişe yaratıyor.

Harry Kane'in yokluğunun etkisi, Bayern Münih'in Bundesliga'da Freiburg'u 3-2'lik zorlu bir galibiyetle mağlup ettiği maçta da görüldü.

Bu önemli Avrupa karşılaşması yaklaşırken, Bayern'in sağlık ekibi as forvetini hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

    Kemich'in Ken'in geri dönüşüne olan güveni

    Belirsizliğe rağmen, Alman takımında Harry Kane'in Real Madrid maçına yetişecek şekilde zamanında iyileşebileceğine dair iyimserlik artıyor.

    En dikkat çeken açıklama, Bayern'in kaptanı Joshua Kimmich'ten geldi ve Kimmich, Kane'in önemini açıkça dile getirdi.

    Madrid Universal sitesinde yayınlanan açıklamalarda Kimmich, "Kane tekerlekli sandalyede olsa bile oynayacağını düşünüyorum" dedi.

    "Harry Kane'in oynayabileceğini düşünüyorum. Gerekirse sahaya emekleyerek bile çıkacaktır" diye ekledi.

    Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany ise, Kane'in dönüşüyle ilgili durumun ideal olmadığını kabul ederken, ihtiyatlı bir iyimserlik sergiledi.

    Kompany, "Kane hazırsa, Real Madrid için büyük bir sorun oluşturacaktır" dedi.

    • Reklam
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB