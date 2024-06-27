Kevin De Bruyne BelgiumGetty
Can Özer

Kevin de Bruyne, protestoların ardından Belçikalı takım arkadaşlarını sahadan çekti

BelçikaKevin De BruyneUkrayna - BelçikaUkraynaEuropean ChampionshipM.City

De Bruyne, Ukrayna ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından takım arkadaşlarını yuhalayan taraftarlarından uzaklaştırmak için sert bir karar aldı.

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  • Belçika, EURO 2024'te son 16'ya kaldı
  • Taraftarları oyundan hiç memnun kalmadı
  • Şimdi Fransa ile oynamaya hazırlanıyorlar
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