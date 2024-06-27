GettyCan ÖzerKevin de Bruyne, protestoların ardından Belçikalı takım arkadaşlarını sahadan çektiBelçikaKevin De BruyneUkrayna - BelçikaUkraynaEuropean ChampionshipM.CityDe Bruyne, Ukrayna ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından takım arkadaşlarını yuhalayan taraftarlarından uzaklaştırmak için sert bir karar aldı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowBelçika, EURO 2024'te son 16'ya kaldıTaraftarları oyundan hiç memnun kalmadıŞimdi Fransa ile oynamaya hazırlanıyorlarHaberin devamı aşağıda