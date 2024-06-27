De Bruyne, Ukrayna ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından takım arkadaşlarını yuhalayan taraftarlarından uzaklaştırmak için sert bir karar aldı.

Article continues below Article continues below Article continues below Belçika, EURO 2024'te son 16'ya kaldı

Taraftarları oyundan hiç memnun kalmadı

Şimdi Fransa ile oynamaya hazırlanıyorlar Haberin devamı aşağıda