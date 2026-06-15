30 Haziran'da Al Ahli ile sözleşmesi sona erecek olan Kessie, şimdilik Suudi kulübünün toplam 24 milyon avroluk iki yıllık sözleşme uzatma teklifini reddetti. Piyasanın neler sunduğunu, özellikle de sportif açıdan hangi tekliflerin geldiğini görmek istiyor. Amerika'da orta sahada hala söz sahibi olduğunu ve Avrupa futboluna hala uygun olduğunu kanıtlıyor. Menajerleri Juventus ile görüşerek, sezon başına net 6 milyon avroluk en az iki yıllık bir sözleşme talep etti. Juve şimdilik zaman kazanıyor; transfer ücreti olmaması onu cazip kılıyor, Luciano Spalletti'nin de onu beğenmesi de öyle, ancak ekonomik açıdan da önemli bir faktör.