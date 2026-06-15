Franck Kessie'nin İtalya'ya dönüşü mümkün. Aralık ayında 30 yaşına girecek olan Fildişili orta saha oyuncusu, 2022'de Barcelona'ya transfer olmak için ayrıldığı Serie A'ya geri dönebilir. Fildişi Sahili milli takımı, Diallo'nun golüyle Ekvador'u yenerek Dünya Kupası'na harika bir başlangıç yaptı; ancak Al Ahli'ye veda etme ihtimali oldukça yüksek. Filadelfia stadyumunda Sportitalia'ya konuşan Kessie, geleceği hakkında şunları söyledi: "İtalya'ya dönüşüm mümkün mü? Elbette, elbette. Her yerde oynayabilirim, transfer piyasası açık. İtalya'da oynayabilirim, ama İtalya dışında da. Suudi Arabistan'da bile. Şu anda sadece Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım."
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Kessie ve Juventus'a geçiş olasılığı: "İtalya'ya geri dönmek mi? Her yere gidebilirim"
JUVENTUS'A YAPILAN TALEP
30 Haziran'da Al Ahli ile sözleşmesi sona erecek olan Kessie, şimdilik Suudi kulübünün toplam 24 milyon avroluk iki yıllık sözleşme uzatma teklifini reddetti. Piyasanın neler sunduğunu, özellikle de sportif açıdan hangi tekliflerin geldiğini görmek istiyor. Amerika'da orta sahada hala söz sahibi olduğunu ve Avrupa futboluna hala uygun olduğunu kanıtlıyor. Menajerleri Juventus ile görüşerek, sezon başına net 6 milyon avroluk en az iki yıllık bir sözleşme talep etti. Juve şimdilik zaman kazanıyor; transfer ücreti olmaması onu cazip kılıyor, Luciano Spalletti'nin de onu beğenmesi de öyle, ancak ekonomik açıdan da önemli bir faktör.
COMOLLI'DEN CARNEVALI'YE
Tuttosport'un haberine göre, istatistiksel açıdan bakıldığında Kessie çok cazip bir isim: Fiziksel verilerde ve saha içi istatistiklerde üstünlük sağlıyor; özellikle top sürme istatistikleri dikkat çekiyor. Son üçte bir sahadaki paslar, rakip ceza sahasındaki top dokunuşları ve bu paslaşmalarla kazanılan metreler gibi. Onunla Comolli ilgileniyordu, ancak dosya Carnevali'nin eline geçebilir. Kesin olan şey, Continassa tarafında profilinin değerlendiriliyor olması, ancak şimdilik bu bir öncelikli seçenek değil.
SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ DENEYİM
2023 yılında Al-Ahli'ye transfer olan Kessie, kısa sürede Suudi kulübünün vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. 100'ün üzerinde maçta 26 gol ve 15 asist kaydeden oyuncu, geçen nisan ayında Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak kariyerinin zirvesine ulaştı. 29 yaşında hala kariyerinin zirvesinde olan Kessie, Suudi Arabistan'da geçirdiği süre boyunca herhangi bir fiziksel sorun yaşamadı. 2024 yılında Fildişi Sahili milli takımıyla Afrika Kupası'nı kazanan Kessie, Dünya Kupası'nda da başrol oynamayı hayal ediyor. Dün Ekvador karşısında maçın tamamında forma giydi.