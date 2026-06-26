Kessie, Juventus’a transfer olmak istediğini açıkladı; Spalletti de bunu onayladı. Ancak Atalanta da devreye girdi

Franck Kessié, Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazır ve Al-Ahli'de geçirdiği üç sezonun ardından Serie A'ya geri dönmeyi hedefliyor. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan eski Milan oyuncusu, Tuttosport'a göre menajerleri tarafından hem Juventus'a hem de Atalanta'ya önerildi; bu yarışta Juventus önde görünüyor.





Orta saha oyuncusunu aylardır takip eden Juventus, Fildişi Sahili milli takımında Dünya Kupası'nda sergilediğive teknik direktör Luciano Spalletti tarafından da takdir edilen son performanslarının ardından, oyuncuyu yeniden ilgiyle değerlendirdi. Almanya karşısında ikna edici bir performans sergileyip bir gol atan Kessié, hâlâ mükemmel bir formda olduğunu kanıtladı ve Avrupa futbolunda yeniden başrol oynamayı arzuluyor.



