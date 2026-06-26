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FRANCK KESSIE IVORY COAST Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Kessie, Juventus’a transfer olmak istediğini açıkladı; Spalletti de bunu onayladı. Ancak Atalanta da devreye girdi

Juventus
Transfers
Atalanta
F. Kessie

Eski Milan orta saha oyuncusu, Suudi Arabistan'daki deneyiminin ardından Serie A'ya geri dönmek istiyor

Franck Kessié, Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazır ve Al-Ahli'de geçirdiği üç sezonun ardından Serie A'ya geri dönmeyi hedefliyor. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan eski Milan oyuncusu, Tuttosport'a göre menajerleri tarafından hem Juventus'a hem de Atalanta'ya önerildi; bu yarışta Juventus önde görünüyor.


Orta saha oyuncusunu aylardır takip eden Juventus, Fildişi Sahili milli takımında Dünya Kupası'nda sergilediğive teknik direktör Luciano Spalletti tarafından da takdir edilen son performanslarının ardından, oyuncuyu yeniden ilgiyle değerlendirdi. Almanya karşısında ikna edici bir performans sergileyip bir gol atan Kessié, hâlâ mükemmel bir formda olduğunu kanıtladı ve Avrupa futbolunda yeniden başrol oynamayı arzuluyor.


  • Ancak bu transfer, takımdan ayrılacak oyuncularla bağlantılı: Juve, Fildişili oyuncuya yer açmak için önce orta sahasını inceltmek zorunda kalacak. Talep edilen maaş, sezon başına 4 ila 5 milyon avro arasında olup, Suudi Arabistan’da aldığı yaklaşık 14 milyon avrodan açıkça daha düşük.


    Atalanta da transferi yakından takip ediyor. Musah’ın ayrılması ve orta sahayı güçlendirme ihtiyacı nedeniyle, Bergamo kulübü Maurizio Sarri’nin çok takdir ettiği bu oyuncu hakkında bilgi topladı. Ancak transferin maliyeti, Nerazzurri için daha büyük bir engel teşkil ediyor.


    Serbest transfer olarak 1996 doğumlu Kessié, transfer piyasasının en ilgi çekici fırsatlarından biri olarak görülüyor: tecrübe, fiziksel güç, liderlik ve hücumda etkili katılım, onu çok cazip bir profil haline getiren nitelikler. Şimdi eski Milan orta saha oyuncusu, İtalya’daki kariyerini yeniden canlandırmak için doğru teklifi bekliyor.




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