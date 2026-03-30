Bayern Münih'in eski kaptanı Stefan Effenberg, Michael Olise'ye bu sezonun ardından Almanya'nın rekor şampiyonu takımdan ayrılmamasını tavsiye etti.
"Kendisine bir iyilik yapmış olur": Stefan Effenberg, Michael Olise ve FC Bayern hakkında net bir görüş ortaya koydu
Olise'nin Säbener Straße'de kalmasıyla ilgili olarak, 2001 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Sport1'in "Doppelpass" programında şunları söyledi: "Kendisine bir iyilik yapmış olur, çünkü burada Münih'te ve takımda çok mutlu."
Effenberg, Olise'nin FCB ile 2029 yılına kadar geçerli olan sözleşmesine değinerek şöyle devam etti: "Yaz aylarında FC Bayern'den ayrılacağını hayal edemiyorum. Ben olsam sözleşmesini bir kez daha uzatmayı tercih ederdim."
Michael Olise'nin FC Bayern ile olan sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor
Olise, 2024 yazında 53 milyon euro transfer ücreti karşılığında İngiltere'nin birinci lig ekibi Crystal Palace'tan Münih'e geldi ve kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Olağanüstü performansları göz önüne alındığında, Avrupa'nın dev kulüplerinin bu Fransız milli oyuncuyu takip etmeye başladığı söylenmesi pek de şaşırtıcı değil. Özellikle İngiltere şampiyonu FC Liverpool ve İspanya'nın rekor şampiyonu Real Madrid, son haftalarda bu konuda sıkça adı geçen kulüpler arasında yer alıyor.
Ancak Bayern'in spor direktörü Max Eberl, geçtiğimiz günlerde Sport Bild'e verdiği demeçte, yaz aylarında Olise'nin satılmasının gündemde olmadığını vurguladı: "Bu konuyu hiç düşünmüyoruz." Sonuçta 24 yaşındaki oyuncunun Münih'te "en iyi oyuncuların isteyebileceği tüm imkanlara" sahip olduğunu belirtti.
Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen de Olise'nin satılık olmadığını açıkladı. "Hangi kulüp ona göz kırparsa kırpsın: FC Bayern'de oynayanlar, FC Bayern'de neye sahip olduklarını bilirler," dedi. Bu arada Eberl, çıkış maddesi içermeyen uzun vadeli sözleşmeye bir kez daha değindi ve "Rahatız," dedi.
Uli Hoeneß, Michael Olise'yi Liverpool'a satmak istemiyor
Onursal Başkan Uli Hoeneß de konuya dahil oldu. 'data:unplugged' adlı yapay zeka festivalinde, Reds'de Salah'ın olası halefi Olise hakkında şunları söyledi: "Liverpool bu yıl şimdiden 500 milyon euro harcadı ve çok kötü bir sezon geçiriyor. Biz onların gelecek yıl daha iyi oynamasına katkıda bulunmayacağız."
Ahlaka aykırı teklifler bile bunu değiştiremez: "Bu maçı taraftarlarımız için oynuyoruz. 430.000 üyemiz var, dünya çapında milyonlarca taraftarımız var ve 200 milyon avro paramız olsa da her cumartesi daha kötü futbol oynamamızın onlara pek bir faydası olmaz."
Söylentilere göre Olise, Münih'te kendini çok iyi hissediyor, Bavyera'nın başkentindeki hayatın tadını çıkarıyor ve takım içinde de çok takdir ediliyor. Spor açısından da durum iyi: Sezonun bitmesine birkaç ay kala Bayern, nihayet üç cephede de mücadele ediyor. Şampiyonluk kupası elin altında, DFB Kupası'nda FCB yarı finalde ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 7 ve 15 Nisan'da Real Madrid ile merakla beklenen düello gerçekleşecek.
Michael Olise'nin FC Bayern'deki performans istatistikleri
Maçlar 94 Gol 36 Asist 50 Sarı kart 13 Şampiyonluk 2