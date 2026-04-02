Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League

"Kendi şartlarınla git..." Gerrard, Salah'ın ayrılışı hakkındaki görüşünü açıkladı

Liverpool efsanesi, Salah'ın yaşadığı senaryonun aynısını yaşadığını hatırlıyor

Liverpool efsanesi Steven Gerrard, geçen Aralık ayında teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı anlaşmazlık sırasında Reds'in yıldızı Mohamed Salah'a söylediklerini açıkladı ve aynı zamanda Mısırlı kanat oyuncusunun yaklaşan ayrılışının herkesin yararına olacağını belirtti.

33 yaşındaki Salah, geçen hafta sezon sonunda Anfield'dan ayrılacağını duyurarak kulüpte geçirdiği muhteşem dokuz yıla son verdi.

Bu açıklama, Liverpool'u kendisini terk etmekle ve "otobüsün altına atmakla" suçlamasından dört ay sonra geldi. Salah, Slot ile artık hiçbir ilişkisi olmadığını iddia etmişti.

    Herkes için uygun bir veda

    Gerrard, Salah'ın Merseyside'dan ayrılmasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi ve Mısırlı oyuncuyla hâlâ mesajlaşarak iletişim halinde olduğunu açıkladı.

    "Daily Mail" gazetesinde yer alan açıklamalarında Salah'ın ayrılışıyla ilgili olarak Gerrard şunları söyledi: "Bunun herkesin yararına olduğunu düşünüyorum. Bence zamanlama uygun." 

    "Antrenörle anlaşmazlığa düştüğü açık. Ne düzeyde olduğunu bilmiyorum, ancak bence daha sonra pişman olacağı bir görüşme yaptı" diye ekledi.

    Liverpool efsanesi şöyle devam etti: "Ancak bu durum bana bir sorun olduğunu gösterdi. Ayrıca, bundan önce bile Liverpool'un Mohamed Salah'a iki yıl yerine sadece bir yıllık sözleşme teklif etmek istediğini düşünüyorum, ancak olağanüstü sezonu ve muhteşem istatistikleri nedeniyle ona iki yıllık sözleşme verdiler."

    Liverpool efsanesi şöyle devam etti: "Benim için bu, bu seviyede sadece bir yıl olarak görüldü. Hepimiz o yıllarda oynadık ve bence herkesin çıkarına olan şey, bu durumun sona ermesi, ama aynı zamanda Mohamed Salah'ın şartlarına uygun olarak sona ermesidir."

    Kendi şartlarınla git

    Gerard, o meşhur röportajın ardından Salah ile aralarında geçenleri şöyle açıkladı: "O zamanlar o röportajla ilgili olarak onunla konuştum ve dedim ki: 'Yaptığını tekrarlamayın ve işleri belirsizlik içinde bırakmayın. Onunla doğrudan konuştum.'

    "Arada sırada bana mesaj atıyor ya da ben ona mesaj atıyorum. Bu, Leo ile bir yere gideceksem daha iyi oluyor. Sadece Leo (Gerard'ın oğlu) onu görebilsin diye." 

    "Onunla yakın değilim, ama bu bana ona şunu söyleme fırsatı verdi: 'Burada sekiz ya da dokuz yıldırım, buraya geldim ve bu mirası aldım. Sadece kendi şartlarınla doğru şekilde git'."

    Liverpool'un golcü listesinde 255 golle üçüncü sırada yer alan Salah, bu sezon her zamanki istikrarlı performansını sergileyemedi ve şu ana kadar Premier Lig'de 22 maçta sadece beş gol attı.

    Performansındaki düşüş, Liverpool'un zor bir dönemden geçtiği kış transfer döneminde Mısırlı kanat oyuncusunun kadro dışı kalmasına neden oldu. Bu durum, Noel öncesinde Eland Road'da Leeds ile oynanan heyecan verici 3-3 beraberliğin ardından Salah'ın karışık bölgede saldırıya geçmesine neden oldu.

    Gerrard şöyle devam etti: "Salah hala bu olaydan biraz etkileniyor. O dönemde yedek kulübesinde oturup oyuna girip çıkan bir oyuncuydu. Rahatsızdı. Ancak Ocak ayında ayrılması ve öylece gitmesinin üzücü olduğunu düşündüm."

    "Her iki tarafı da anlıyorum. Şimdi durumu analiz ettikten sonra her iki tarafı da anlıyorum" diye ekledi.

  • Aynı senaryo

    Eski Liverpool kaptanı, Anfield'daki 17 yıllık kariyerinin sonunda Brendan Rodgers ile yaşadığı krizi hatırlatarak, Salah'a nasıl empati duyabileceğini açıkladı.

    O, "Brendan ile benzer bir şey yaşadım. Ancak şimdi geriye dönüp baktığımda, artık futbolun dışında olduğum ve daha az duygusal olduğum için, Brendan'ın bakış açısını anlayabiliyorum" dedi.

    "Belki 34 ya da 35 yaşında aynı oyuncu olmayacaksınız. Sırf takım kaptanı olduğunuz için her maçın her dakikasını oynamak mantıklı değil, ama o anda, örneğin Manchester United ile karşılaşmak üzereyken yedek kulübesinde olmak kolay bir durum değil."

    Ve şöyle devam etti: "Oynayan oyunculara bakarsın ve onların seviyesinde olduğunu, hatta onlardan daha iyi olduğunu düşünürsün. Bu, bir oyuncu için zor bir durumdur. Rangers'ta Jermain Defoe ile aynı durumu yaşadım; bana karşı harika davrandı ve takımın en iyisiydi."

    "Çalışabileceğiniz en iyi profesyonel, daha fazla oynamak ve her maçın her dakikasında sahada olmak istiyordu çünkü Brendan'ın yönetiminde benimle aynı durumdaydı."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak bir teknik direktör olarak doğru olanı ve takım için en iyisini yapmalısın. Eğer bir oyuncu formunda değilse, oynamıyorsa ya da senden beklediğin görevi yerine getiremiyorsa, teknik direktör olarak önemli kararlar almalısın."

