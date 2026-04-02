Liverpool efsanesi Steven Gerrard, geçen Aralık ayında teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı anlaşmazlık sırasında Reds'in yıldızı Mohamed Salah'a söylediklerini açıkladı ve aynı zamanda Mısırlı kanat oyuncusunun yaklaşan ayrılışının herkesin yararına olacağını belirtti.
33 yaşındaki Salah, geçen hafta sezon sonunda Anfield'dan ayrılacağını duyurarak kulüpte geçirdiği muhteşem dokuz yıla son verdi.
Bu açıklama, Liverpool'u kendisini terk etmekle ve "otobüsün altına atmakla" suçlamasından dört ay sonra geldi. Salah, Slot ile artık hiçbir ilişkisi olmadığını iddia etmişti.
Ayrıca okuyun: Slott: Liverpool'un performansındaki en büyük pay Salah'a ait... ve bu gerçekten de hak ettiği şey