Gerard, o meşhur röportajın ardından Salah ile aralarında geçenleri şöyle açıkladı: "O zamanlar o röportajla ilgili olarak onunla konuştum ve dedim ki: 'Yaptığını tekrarlamayın ve işleri belirsizlik içinde bırakmayın. Onunla doğrudan konuştum.'

"Arada sırada bana mesaj atıyor ya da ben ona mesaj atıyorum. Bu, Leo ile bir yere gideceksem daha iyi oluyor. Sadece Leo (Gerard'ın oğlu) onu görebilsin diye."

"Onunla yakın değilim, ama bu bana ona şunu söyleme fırsatı verdi: 'Burada sekiz ya da dokuz yıldırım, buraya geldim ve bu mirası aldım. Sadece kendi şartlarınla doğru şekilde git'."

Liverpool'un golcü listesinde 255 golle üçüncü sırada yer alan Salah, bu sezon her zamanki istikrarlı performansını sergileyemedi ve şu ana kadar Premier Lig'de 22 maçta sadece beş gol attı.

Performansındaki düşüş, Liverpool'un zor bir dönemden geçtiği kış transfer döneminde Mısırlı kanat oyuncusunun kadro dışı kalmasına neden oldu. Bu durum, Noel öncesinde Eland Road'da Leeds ile oynanan heyecan verici 3-3 beraberliğin ardından Salah'ın karışık bölgede saldırıya geçmesine neden oldu.

Gerrard şöyle devam etti: "Salah hala bu olaydan biraz etkileniyor. O dönemde yedek kulübesinde oturup oyuna girip çıkan bir oyuncuydu. Rahatsızdı. Ancak Ocak ayında ayrılması ve öylece gitmesinin üzücü olduğunu düşündüm."

"Her iki tarafı da anlıyorum. Şimdi durumu analiz ettikten sonra her iki tarafı da anlıyorum" diye ekledi.