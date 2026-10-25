Bu karşılaşmanın tarihi, güvenlik endişelerinin erteleme kararıyla ilişkilendirildiği net bir örnekten de yoksun değil. Nitekim Ekim 2019'da, Camp Nou'da oynanması planlanan Barcelona ile Real Madrid maçının ertelenmesine, ayrılıkçı hareketin bazı liderlerine verilen hapis cezalarının ardından Katalonya'da yaşanan protesto ve karışıklık dalgasının akabinde karar verildi.
İspanya Ligi, o dönemki resmi açıklamasında, bölgedeki güvenlik durumu ve karşılaşmanın barışçıl olmayan gruplarca istismar edilme olasılığına dair aldığı bilgiler nedeniyle maçın orijinal tarihinde oynanmasını engellemek için harekete geçtiğini belirtti.
Lig, maçın Madrid'de oynanması için iki stadın değiştirilmesini önerdi, ancak iki kulüp bu öneriyi kabul etmedi; ardından İspanya Federasyonu karşılaşmanın 18 Aralık 2019'da oynanmasına karar verdi. Aynı yılın aralık ayında yetkililer, küresel ilginin El Clasico'ya yöneldiği anı siyasi mesajlar iletmek için kullanmaya çağıran "Demokratik Tsunami" hareketinin maçı sekteye uğratma girişimlerine dair endişeler ortasında, ertelenen maç öncesinde kapsamlı bir güvenlik operasyonu uyguladı.
Ancak bu, aynı senaryonun 2026'da mutlaka tekrarlanacağı anlamına gelmiyor; zira mevcut protestoların arka planı 2019 krizinden farklı ve şu ana kadar bugünkü maçı sekteye uğratmaya yönelik bir plan olduğunu kanıtlayan resmi bir bilgi bulunmuyor.
Ayrıca okuyun: Tartışma çıkarmaktan geri durmuyor: Neymar, Barcelona taraftarını şoke etti