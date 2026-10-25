Tüm gözler bu Pazar akşamı, İspanya Ligi'nin onuncu haftasında oynanacak Barcelona-Real Madrid El Clasico karşılaşmasını izlemek için Spotify Camp Nou stadına çevrildi. Katalonya şehrinde Cumartesi akşamı yaşanan ve mağazaların tahrip edilmesi, mülklerin ateşe verilmesi ile yaklaşık 100 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olayların ardından, kentte gergin bir güvenlik atmosferi hâkim.

Yaşanan olaylar, beklenen karşılaşmayı çevreleyen güvenlik önlemlerine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı; özellikle de İspanyol makamlarının El Clasico'yu, olayların patlak vermesinden günler önce yüksek riskli maç olarak sınıflandırmış olması dikkat çekiyor.



