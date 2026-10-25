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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Katalonya'daki kargaşa ve 2019'un hatıraları: El Clasico ertelenecek mi?

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
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Analysis
İspanya

Barcelona-Real Madrid maçı gecesinde sürpriz gelişmeler

Tüm gözler bu Pazar akşamı, İspanya Ligi'nin onuncu haftasında oynanacak Barcelona-Real Madrid El Clasico karşılaşmasını izlemek için Spotify Camp Nou stadına çevrildi. Katalonya şehrinde Cumartesi akşamı yaşanan ve mağazaların tahrip edilmesi, mülklerin ateşe verilmesi ile yaklaşık 100 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olayların ardından, kentte gergin bir güvenlik atmosferi hâkim.

Yaşanan olaylar, beklenen karşılaşmayı çevreleyen güvenlik önlemlerine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı; özellikle de İspanyol makamlarının El Clasico'yu, olayların patlak vermesinden günler önce yüksek riskli maç olarak sınıflandırmış olması dikkat çekiyor.


  • Katalonya'da neler oluyor?

    Cumartesi akşamı Katalonya Meydanı ve çevresinde, sosyal medya hesaplarının çağrı yaptığı bir toplanmanın şiddet ve yıkım eylemlerine dönüşmesinin ardından gençlerden oluşan gruplar ile Katalan polis güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Reuters ajansı, Katalonya hükümeti İçişleri Bakanı Nuria Parlon'un açıklamalarına dayanarak, polisin 27'si reşit olmayan yaklaşık 100 kişiyi gözaltına aldığını, 30'dan fazla noktada yangın çıkarıldığını ve 14 ticari işletmenin tahrip edildiğini veya yağmalandığını bildirdi.

    Olaylar arasında sokaklardaki konteyner ve mobilyaların ateşe verilmesi, barikatların kurulması, polise taş ve sert cisimler atılması yer alırken, bölgedeki mağazalar tahrip edilme korkusuyla kapılarını kapattı. Polis, güvenlikleri açısından vatandaşları Katalonya Meydanı ve çevresinden uzak durmaya çağırdı.

    "La Vanguardia" gazetesine ve İspanya Radyo Televizyon Kurumu'na göre, toplanma çağrıları, Fransa'daki bir öğrenci protesto hareketini örnek alarak internet grupları üzerinden yayıldı. Raporlar, bu hareketleri doğrudan Barcelona-Real Madrid maçıyla ilişkilendirmedi.

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  • Yüksek riskli bir klasiko

    İspanya'nın sporda şiddet, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele hükümet komitesine bağlı daimi komite, Barcelona ile Real Madrid karşılaşmasını 14 Ekim'de, yani olayların patlak vermesinden on gün önce yüksek riskli maç olarak sınıflandırmıştı.

    "As" ve "Mundo Deportivo" gazetelerine göre, bu sınıflandırma karşılaşmanın hassasiyeti ve beraberinde getirdiği sportif gerilim nedeniyle maç öncesinde, sırasında ve sonrasında güvenlik önlemlerinin artırılması ihtiyacıyla bağlantılı.

    Stadın çevresinde ve taraftarların toplandığı bölgelerde özel bir güvenlik dağıtımının öngörüldüğüne işaret edildi; ancak kararın zamanlaması önemli: Sınıflandırma, cumartesi günkü karışıklıklardan önce yapıldı, dolayısıyla olaylar bu kararın bir nedeni olarak değerlendirilemez. Ayrıca bu raporun hazırlandığı ana kadar elde edilen bilgilere göre, şehir merkezindeki olaylar sebebiyle El Clasico'nun ertelendiğine veya iptal edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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  • Ekim 2019 örneği: Kargaşa El Clasico'yu erteletiyor

    Bu karşılaşmanın tarihi, güvenlik endişelerinin erteleme kararıyla ilişkilendirildiği net bir örnekten de yoksun değil. Nitekim Ekim 2019'da, Camp Nou'da oynanması planlanan Barcelona ile Real Madrid maçının ertelenmesine, ayrılıkçı hareketin bazı liderlerine verilen hapis cezalarının ardından Katalonya'da yaşanan protesto ve karışıklık dalgasının akabinde karar verildi.

    İspanya Ligi, o dönemki resmi açıklamasında, bölgedeki güvenlik durumu ve karşılaşmanın barışçıl olmayan gruplarca istismar edilme olasılığına dair aldığı bilgiler nedeniyle maçın orijinal tarihinde oynanmasını engellemek için harekete geçtiğini belirtti.

    Lig, maçın Madrid'de oynanması için iki stadın değiştirilmesini önerdi, ancak iki kulüp bu öneriyi kabul etmedi; ardından İspanya Federasyonu karşılaşmanın 18 Aralık 2019'da oynanmasına karar verdi. Aynı yılın aralık ayında yetkililer, küresel ilginin El Clasico'ya yöneldiği anı siyasi mesajlar iletmek için kullanmaya çağıran "Demokratik Tsunami" hareketinin maçı sekteye uğratma girişimlerine dair endişeler ortasında, ertelenen maç öncesinde kapsamlı bir güvenlik operasyonu uyguladı.

    Ancak bu, aynı senaryonun 2026'da mutlaka tekrarlanacağı anlamına gelmiyor; zira mevcut protestoların arka planı 2019 krizinden farklı ve şu ana kadar bugünkü maçı sekteye uğratmaya yönelik bir plan olduğunu kanıtlayan resmi bir bilgi bulunmuyor.

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  • Bu geceki El Clasico'nun saati etkilenir mi?

    Şimdiye kadar dün yaşanan cumartesi günkü olaylar, şehre ek bir güvenlik sorunu dayatıyor; ancak çıkan olaylarla El Clasico'nun ertelenme ihtimali arasında kurulan bağlantı, kesin bir haber değil, soru işareti olmaktan öteye gitmiyor. Yüksek risk sınıflandırması zaten önceden mevcuttu ve ne La Liga ne İspanya Futbol Federasyonu ne de iki kulüp, çıkan karışıklıklar nedeniyle maçın tarihinin değiştirildiğini açıkladı.

    Önümüzdeki saatlerdeki belirleyici işaretler; Katalan polisinden ya da organizasyonu düzenleyen mercilerden taraftar hareketliliğine, Camp Nou çevresindeki güvenlik önlemlerine ve stada ulaşımın ne ölçüde etkileneceğine dair gelecek resmi bir güncellemeye bağlı kalıyor. Resmi bir açıklama yapılana kadar, El Clasico'nun oynanmasının tehlikeye girdiğini kesin olarak söylemeyi haklı çıkaracak hiçbir şey yok.

    Ayrıca 26 Ekim 2019'da oynanması planlanan Barcelona-Real Madrid maçının erteleme kararı, maç tarihinden yaklaşık bir hafta önce çıkmıştı. Bu kez ise güvenlik ve organizasyon düzenlemeleri, taraftar hareketliliği, televizyon yayın yükümlülükleri ve benzeri hususlar göz önüne alındığında, son dakikada benzer bir karar almak çok daha karmaşık olacak.

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