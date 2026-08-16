Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu Pazar akşamı İsviçre ekibi Basel'i 5-2 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

Barcelona'nın beşli golüne Karim Adeyemi, Hamza Abdülkerim, Lamine Yamal ve Bicio (iki gol) imza attı.

Mundo Deportivo gazetesi, karşılaşmanın öne çıkan anlarını değerlendirdi. Barcelona maça hakim olmakta gecikmedi ve ilk on dakikada, Gordon ile Adeyemi'nin birkaç tehlikeli girişim üretmesinin ardından, kanatlardan Basel kalesini tehdit etti.

Espart da ceza sahası sınırından bir şutla golü bulmaya çalıştı, ancak top üst direğin üzerinden auta gitti.

Zaman ilerledikçe Basel, konuk ekibin ataklarının tehlikesini azaltmayı başardı, hatta Aaron Maluda aracılığıyla skoru açmaya çok yaklaştı.

Ancak Basel'in en iyi dönemlerinden birini yaşadığı sırada Barcelona'nın golü geldi. Raphinha ikinci direğe bir orta gönderdi ve Adeyemi bunu değerlendirmekte tereddüt etmeyerek sol ayağıyla topu ağlara yolladı.

İlk yarı bitmeden önce Raphinha ve Fermin gol için iki fırsat yakaladı, ancak bunları değerlendiremediler ve Barcelona bunun bedelini ödedi.

Birkaç dakika sonra Doucouré, Barcelona savunmasının hatalı bir uzaklaştırmasını değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve beraberlik golünü kaydederek taraftarların coşkusunu tutuşturdu.