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Katalan şöleni: Barcelona kaslarını gösterdi ve Basel'i ezdi

Basel - Barcelona
Basel
Barcelona
Club Friendlies
H. Abdelkarim
L. Yamal
İsviçre
İspanya
Mısır

Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu Pazar akşamı İsviçre ekibi Basel'i 5-2 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

Barcelona'nın beşli golüne Karim Adeyemi, Hamza Abdülkerim, Lamine Yamal ve Bicio (iki gol) imza attı.

Mundo Deportivo gazetesi, karşılaşmanın öne çıkan anlarını değerlendirdi. Barcelona maça hakim olmakta gecikmedi ve ilk on dakikada, Gordon ile Adeyemi'nin birkaç tehlikeli girişim üretmesinin ardından, kanatlardan Basel kalesini tehdit etti.

Espart da ceza sahası sınırından bir şutla golü bulmaya çalıştı, ancak top üst direğin üzerinden auta gitti.

Zaman ilerledikçe Basel, konuk ekibin ataklarının tehlikesini azaltmayı başardı, hatta Aaron Maluda aracılığıyla skoru açmaya çok yaklaştı.

Ancak Basel'in en iyi dönemlerinden birini yaşadığı sırada Barcelona'nın golü geldi. Raphinha ikinci direğe bir orta gönderdi ve Adeyemi bunu değerlendirmekte tereddüt etmeyerek sol ayağıyla topu ağlara yolladı.

İlk yarı bitmeden önce Raphinha ve Fermin gol için iki fırsat yakaladı, ancak bunları değerlendiremediler ve Barcelona bunun bedelini ödedi.

Birkaç dakika sonra Doucouré, Barcelona savunmasının hatalı bir uzaklaştırmasını değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve beraberlik golünü kaydederek taraftarların coşkusunu tutuşturdu.

  • imago-sport-1081163328.jpgSports Press Photo

    Hamza Abdülkerim, Barcelona'yı yeniden öne geçirdi

    Aranın ardından teknik direktör Hansi Flick, oyun dakikalarını paylaştırma amacıyla birçok değişiklik yaptı; Joan Garcia, Eric Garcia, Balde ve Gordon'u yedek kulübesinde tutarak yerlerine Szczesny, Kounde, Besciker ve Hamza Abdülkerim'i sürdü, ayrıca Raphinha'yı sol kanat mevkiine kaydırdı.

    Değişiklikler kısa sürede meyvesini verdi; Barcelona'nın ikinci yarıdaki ilk atağında Hamza Abdülkerim ikinci golü kaydetti.

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  • FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal ışıltıyı çalıyor

    Lamine Yamal geceye damga vurdu

    Hamza'nın golü Barcelona'ya büyük bir rahatlık sağladı ve taraftarlar artık tek bir şeyi bekliyordu: Lamine Yamal'ın oyuna girmesini.

    Yamal, ısınma sırasında taraftarlardan büyük tezahüratlar almış ve 65. dakikada Dani Olmo ile birlikte sahaya girdiğinde coşkulu bir karşılamayla ağırlanmıştı.

    Ardından Cubarsi, Brian Fariñas, B씨o ve Ibrima Toncara da oyuna dahil oldu.

    Maçın bitimine on dakika kala Koundé ceza sahası içinde faule uğradı ve Barcelona penaltı kazandı; penaltıyı Lamine Yamal başarıyla gole çevirdi.

    Taraftarlar golü kutladı, ancak maç henüz bitmemişti; Fariñas'ın müdahalesinin ardından verilen penaltıdan Olayinka Basel'in ikinci golünü kaydetmeyi başardı.

    Ancak Barcelona, B씨o'nun art arda attığı iki golle yeniden karşılık verdi.

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