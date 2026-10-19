Katalan ikilemi: Rodri, Flick'i Paris karşısında zor durumda bırakıyor

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Eric Garcia, Jules Koundé ve Andreas Christensen'in yokluğu nedeniyle Paris Saint-Germain deplasmanı öncesinde bir ikilemle karşı karşıya.

Sport gazetesi, bir haberinde, Barça'lı üç oyuncunun yokluğunun takımı savunma hattında sınırlı seçeneklerle baş başa bıraktığını ve Alman teknik adamı arka hattı tamamlayacak çözümler aramaya zorladığını belirtti.

Bu çözümler arasında, Real Betis maçının son dakikalarında daha önce başvurduğu bir seçenek öne çıkıyor: Rodri'yi savunmanın göbeğinde oynatmak.

Ancak sorun, Rodri'nin takımın sisteminde vazgeçilmez bir unsur haline gelmiş olmasında yatıyor. Rodri'nin top dolaşımını organize etme, rakibin baskısını aşma ve maçların ritmini kontrol etme yeteneği, Barcelona'nın bu sezonun başındaki en belirgin güçlü yönlerinden birini temsil ediyor.

Onu arka hatta geri çekmek, acil bir ihtiyaca çözüm sağlayabilir; ancak aynı zamanda onu, takımın performansı üzerinde en büyük etkiyi bıraktığı bölgeden de uzaklaştıracaktır.

Karar büyük ölçüde, Real Betis maçını aldığı sert bir darbe sonucu topuğunda şişlik yaşayarak bitiren, ancak Paris'e giden kafileye dahil edilen Gerard Martín'in durumunun ne yönde gelişeceğine bağlı olacak.

Eğer Gerard, savunmanın göbeğinde Pau Cubarsí'nin yanında oynayabilecek durumda olursa, Flick, Rodri'yi orta sahada tutabilecek; ancak oyuncu tam anlamıyla hazır değilse, teknik adamın, takımın oyuncularından birinin kırmızı kart görmesinin ardından maçı on kişiyle tamamlamak zorunda kaldığı bazı karşılaşmalarda geçici olarak oynamak durumunda kaldığı bir mevkiyi doldurmak için Rodri'nin hizmetlerine başvurma olasılığını değerlendirmesi gerekecek.