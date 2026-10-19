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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Katalan ikilemi: Rodri, Flick'i Paris karşısında zor durumda bırakıyor

FEATURES
Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
H. Flick
Rodri
Fransa
İspanya

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Eric Garcia, Jules Koundé ve Andreas Christensen'in yokluğu nedeniyle Paris Saint-Germain deplasmanı öncesinde bir ikilemle karşı karşıya.

Sport gazetesi, bir haberinde, Barça'lı üç oyuncunun yokluğunun takımı savunma hattında sınırlı seçeneklerle baş başa bıraktığını ve Alman teknik adamı arka hattı tamamlayacak çözümler aramaya zorladığını belirtti.

Bu çözümler arasında, Real Betis maçının son dakikalarında daha önce başvurduğu bir seçenek öne çıkıyor: Rodri'yi savunmanın göbeğinde oynatmak.

Ancak sorun, Rodri'nin takımın sisteminde vazgeçilmez bir unsur haline gelmiş olmasında yatıyor. Rodri'nin top dolaşımını organize etme, rakibin baskısını aşma ve maçların ritmini kontrol etme yeteneği, Barcelona'nın bu sezonun başındaki en belirgin güçlü yönlerinden birini temsil ediyor.

Onu arka hatta geri çekmek, acil bir ihtiyaca çözüm sağlayabilir; ancak aynı zamanda onu, takımın performansı üzerinde en büyük etkiyi bıraktığı bölgeden de uzaklaştıracaktır.

Karar büyük ölçüde, Real Betis maçını aldığı sert bir darbe sonucu topuğunda şişlik yaşayarak bitiren, ancak Paris'e giden kafileye dahil edilen Gerard Martín'in durumunun ne yönde gelişeceğine bağlı olacak.

Eğer Gerard, savunmanın göbeğinde Pau Cubarsí'nin yanında oynayabilecek durumda olursa, Flick, Rodri'yi orta sahada tutabilecek; ancak oyuncu tam anlamıyla hazır değilse, teknik adamın, takımın oyuncularından birinin kırmızı kart görmesinin ardından maçı on kişiyle tamamlamak zorunda kaldığı bazı karşılaşmalarda geçici olarak oynamak durumunda kaldığı bir mevkiyi doldurmak için Rodri'nin hizmetlerine başvurma olasılığını değerlendirmesi gerekecek.

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rodri: Sıradan bir orta saha oyuncusundan çok daha fazlası

    Rakamlar, Flick'in Rodri'nin mevkisini değiştirmeden önceki tereddüdünün nedenlerini anlamaya yardımcı oluyor. Getafe karşılaşmasında Rodri, sahada bulunduğu 71 dakika boyunca denediği 124 pastan 119'unu tamamlayarak yüzde 96'lık bir başarı oranı yakaladı.

    Rodri'nin performansı, Barcelona'nın maça toplu olarak hâkim olmasında da pay sahibi oldu; takım topa yüzde 83 oranında sahip oldu ki bu, Hansi Flick'in teknik heyetin başında olduğu dönemde Barcelona'nın elde ettiği en yüksek orandı.

    Rodri'nin etkisi, Galatasaray karşısındaki galibiyette de açıkça görüldü; maçın 90 dakikasını eksiksiz oynadı. Barcelona, denediği 694 pastan 632'sini tamamlayarak topa yüzde 71 oranında sahip oldu ve maçı 4-1 kazandı.

    Rodri yine orta sahada bağlantı noktası rolünü üstlendi ve takımın rakibin baskısını aşmasına, topu ilerletmek için farklı yollar bulmasına yardımcı oldu.

    Savunmadaki eksiklikler, Rodri'nin stoper mevkisinde oynatılmasının kapısını aralıyor; ancak Flick, onu orta sahadan uzaklaştırırsa Barcelona'nın topa hâkimiyetinden sorumlu en öne çıkan isimlerden birini kaybetme riskini göze alıyor.

    Ligdeki son maç, Rodri'nin önemini daha da büyük biçimde ortaya koydu. Real Betis karşısında alınan 5-2'lik galibiyette 90 dakikanın tamamını oynadı, Barcelona forması altındaki ilk gollerini kaydetti ve hücum organizasyonundaki rolüyle yeniden öne çıktı.

    İki gol pozisyonu hazırlamasının yanı sıra denediği 10 uzun topun hepsini de yerine ulaştırarak yüzde 98 başarı oranıyla 126 pas tamamladı.

    Bu süreklilik, sezonun genel rakamlarına da yansıyor; yüzde 95'lik başarı oranıyla İspanya Ligi'nde orta saha oyuncuları arasında pas isabeti bakımından listenin başında yer alıyor.

    Bu isabetin önemi yalnızca topu elde tutmakla sınırlı değil; aynı zamanda topu arkadan çıkarmayı kolaylaştırmayı, hatları hücum oyuncularıyla birbirine bağlamayı ve oyunun temposunu hızlandırmanın ya da yavaşlatmanın doğru anını belirlemeyi de kapsıyor.

    Rodri'nin bu oyun anlayışındaki önemi, takımın toplu rakamlarına bakıldığında daha da net ortaya çıkıyor. Barcelona, yüzde 70,1'lik ortalamayla İspanya Ligi'nde topa sahip olma bakımından zirvede yer alıyor ve topa sahip olma ortalaması yüzde 60,6 olan Villarreal ile yüzde 59,8 olan Atletico Madrid'in büyük farkla önünde bulunuyor. Athletic Bilbao yüzde 53,9 ile dördüncü sırada yer alırken, Real Madrid yüzde 53,1 ile beşinci sırada geliyor.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Paris Saint-Germain'in orta sahasının kontrol altına alınması

    Flick'in kararı, savunma hattında eksik olan oyunculara yalnızca bir alternatif bulmanın ötesine geçiyor. Rodri'yi geriye çekmek, takıma savunma hattında ek bir seçenek sunacak; ancak bu aynı zamanda Paris Saint-Germain karşısındaki orta saha savaşında temel bir unsurdan vazgeçmek anlamına da gelecek.

    Teknik direktör Luis Enrique'nin takımı, Vitinha, Fabian Ruiz ve Joao Neves'in varlığıyla dünyanın en iyi orta sahalarından birine sahip. Bu nedenle Rodri'nin, Pedri'nin yanında orta sahada yer alması belirleyici bir etken olabilir.

    Topa sahip olma ve alanları kontrol etme mücadelesinin belirleyici bir fark yaratabileceği bir maçta, Rodri'yi doğal mevkisinde tutmak, Fransız orta sahasının tehlikesini sınırlamanın anahtarlarından biri olabilir.

    Flick'in, Gerard Martin'in Cubarsi'nin yanında oynamaya hazır olup olmadığını ya da zorunlu bir çözüme başvurması gerekip gerekmeyeceğini değerlendirmesi gerekecek.

    Maçlara orta sahadan başlayarak hakimiyet kurma konusunda büyük bir kapasiteye sahip bir rakip karşısında, orta sahayı zayıflatmadan savunma sorununa bir çözüm bulmak, sonucu belirlemede kritik bir etken olabilir.

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