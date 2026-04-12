Katalan derbisinde Espanyol'u mağlup eden Barcelona yıldızları, 'saygı' eksikliğiyle suçlandı

İlk açıklamalar derin bir kızgınlığı yansıtıyor olsa da, Lozano maçın heyecanı yatışmaya başladıkça tutumunu netleştirmeye çalıştı.

O, bir sürtüşme olduğunu kabul etmekle birlikte, bunun büyük bir kısmının yüksek riskli bir derbinin rekabetçi doğasından ve ağır bir yenilgiyle başa çıkmanın zorluğundan kaynaklandığını belirtti.

"Bu Cancelo'ya karşı değildi," diye açıkladı daha sonra. "Bu tür şeyler futbol sahasında olur. Kazandıkları için beni kızdırmaya çalışıyorlardı, hepsi bu. Kaybettiğinizde, bunu kabullenmek zorundasınız."