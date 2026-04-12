Katalan derbisinde Espanyol'u mağlup eden Barcelona yıldızları, 'saygı' eksikliğiyle suçlandı
Lozano, Barça'nın tavrını sert bir dille eleştirdi
Katalan derbisi nadiren sakin geçer, ancak Cumartesi günkü karşılaşmanın ardından gündeme oturan konu, Barcelona oyuncularının davranışları oldu. Lamine Yamal ve Ferran Torres’in öncülüğünde sergilenen üstün performansın ardından, Espanyol’un orta saha oyuncusu Pol Lozano, ev sahibi takımla yaşadığı etkileşimler, özellikle de maçın sonlarında Joao Cancelo ile yaşanan tartışma hakkında sorulduğunda sözünü sakınmadı.
Öfkeli Lozano, karışık bölgede DAZN'e konuşarak, lig liderlerinin sınıf eksikliği algısına alaycı sözlerle yüklendi. "Bunun hakkında konuşmaya değmez, her zaman aynı hikaye," diye çıkıştı. "Herkes, meslektaşlarına ne kadar saygı duyduklarını görebildi. Ekleyecek başka bir şeyim yok."
Kışkırtma ve derbi heyecanı
İlk açıklamalar derin bir kızgınlığı yansıtıyor olsa da, Lozano maçın heyecanı yatışmaya başladıkça tutumunu netleştirmeye çalıştı.
O, bir sürtüşme olduğunu kabul etmekle birlikte, bunun büyük bir kısmının yüksek riskli bir derbinin rekabetçi doğasından ve ağır bir yenilgiyle başa çıkmanın zorluğundan kaynaklandığını belirtti.
"Bu Cancelo'ya karşı değildi," diye açıkladı daha sonra. "Bu tür şeyler futbol sahasında olur. Kazandıkları için beni kızdırmaya çalışıyorlardı, hepsi bu. Kaybettiğinizde, bunu kabullenmek zorundasınız."
Flick, Şampiyonlar Ligi'ne odaklanıyor
Oyuncuların davranışları etrafında dönen tartışmalara rağmen, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, bu galibiyeti yaklaşan Avrupa hedefleri için bir sıçrama tahtası olarak kullanmaya daha fazla önem verdi. Barça şu anda Atlético Madrid ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçına hazırlanıyor ve toplamda 2-0 geride olduğu durumu tersine çevirmeyi hedefliyor.
Flick, Barcelona'nın Metropolitano'da bir başka ünlü "remontada"ya imza atabileceğinden emin. Alman teknik adam gazetecilere, "Mucizeye ihtiyacımız yok, mükemmel bir maç oynamamız gerekiyor" dedi.
"Taraftarlar bize inanıyor"
Barcelona soyunma odasındaki bu iyimserlik, geri dönüş çabalarına güç katmak için taraftarlarının desteğine güvenen oyuncular tarafından da paylaşılıyor. Orta saha oyuncusu Fermin Lopez, teknik direktörünün düşüncelerine katılarak, takımın Diego Simeone’nin adamlarıyla kendi sahalarında karşılaşmak gibi zorlu bir göreve hazır olduğunu vurguladı.
Fermin, DAZN'e verdiği demeçte, "Taraftarlar bizimle, bize inanıyorlar. Umarım bu geri dönüşü başarabiliriz" dedi.