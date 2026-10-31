Eski Alman millî takım kaptanı Michael Ballack, sahada ve saha dışında eleştiri dalgasına maruz kalan genç yıldız Lennart Karl'ı (18 yaşında) savunarak Bayern Münih yöneticileriyle açık bir karşı karşıya gelme sürecine girdi.
2002 ile 2006 yılları arasında Bavyera ekibinde forma giyen ve Almanya ile 98 uluslararası maça çıkan Ballack, Karl'ı savunmakla kalmadı; Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness ile sportif direktör Max Eberl'e doğrudan eleştiriler de yöneltti.
Hoeness, Karl'a sert eleştiriler yöneltmiş, oyuncuyla kişisel bir görüşme yapma tehdidinde bulunmuş ve onun için "henüz bir yıldız değil" ve "alçakgönüllülüğe" ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bu açıklamalar, Karl'ın menajeri Michael Ballack'ı fazlasıyla rahatsız etti.