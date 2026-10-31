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FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDAFP
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Karl hedef alındıktan sonra: Ballack'tan Bayern Münih'e karşı karşı saldırı

Bayern Münih - Dortmund
Bayern Münih
Dortmund
Bundesliga
L. Karl
M. Ballack
Almanya

"... anlaşılmaz bir zamanlama"

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Eski Alman millî takım kaptanı Michael Ballack, sahada ve saha dışında eleştiri dalgasına maruz kalan genç yıldız Lennart Karl'ı (18 yaşında) savunarak Bayern Münih yöneticileriyle açık bir karşı karşıya gelme sürecine girdi.

2002 ile 2006 yılları arasında Bavyera ekibinde forma giyen ve Almanya ile 98 uluslararası maça çıkan Ballack, Karl'ı savunmakla kalmadı; Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness ile sportif direktör Max Eberl'e doğrudan eleştiriler de yöneltti.

Hoeness, Karl'a sert eleştiriler yöneltmiş, oyuncuyla kişisel bir görüşme yapma tehdidinde bulunmuş ve onun için "henüz bir yıldız değil" ve "alçakgönüllülüğe" ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bu açıklamalar, Karl'ın menajeri Michael Ballack'ı fazlasıyla rahatsız etti.

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  • Ballack'tan Bayern Münih'e mesaj: "İşleri birbirine karıştırmaktan sakının"

    Karl'ın saha dışındaki ve sosyal medyadaki davranışları son dönemde geniş çapta tartışma konusu oldu. Yine de Ballack, hata yapmanın genç bir oyuncunun gelişiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyor.

    Eski Almanya Milli Takımı kaptanı şöyle açıklıyor: "Sosyal medya bugün yalnızca genç kuşak için değil, herkes için başlıca bir etken. Herkesin kendini istediği gibi ifade etme özgürlüğü var. Ve her konuda her zaman isabetli olamayacağınız da açık. Maalesef oyuncunun bu nedenle hedef alınma ihtimali söz konusu."

    Alman Bild gazetesinin cumartesi günü aktardığına göre Ballack şunları ekledi: "Bir oyuncunun sportif gelişimiyle bu mesele birbirine karıştırılmamalı. Bayern Münih'in yaptığı tam da bu. Uli Hoeness'in bu genel görüntüyü eleştirmeye hakkı var. Ancak Lennart'ı alenen hedef aldığı da açık."

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  • Ballack, Eberl'e karşı çıkıyor

    Elindeki tek konu bu da değildi; Ballack, geçtiğimiz günlerde Kahl'ın sportif görevini yerine getirmesi gerektiğini savunan spor direktörü Max Eberl ile de görüş ayrılığına düştüğünü vurguladı.

    Eberl şöyle demişti: "Lenny'nin bu krizden çıkabileceğini sahada kanıtlaması gerekiyor."

    Ballack bu değerlendirmeyi açıkça sorguluyor ve şunları söyledi: "Lennart'ın performans grafiği yeniden yükselişe geçmeye başladıktan sonra Eberl çıkıp bunu söylüyor." Bayern spor direktörünün görüşünün "hatalarla dolu" olduğunu belirtti.

    Şu sözlerle vurguladı: "Zamanlama açısından bu anlaşılır bir durum değil ve en azından içerik açısından bunu sorgulamam gerekiyor."

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  • Ballack'ın, Karl'ın davranışının tartışma yaratmaya devam edebileceğinin farkında olduğu görülüyor. Ona göre bu, Bayern'in yeteneğinin kişiliğinin basitçe bir parçası.

    Şöyle açıkladı: "Lennart Karl'ın özel bir kişiliği var. Bu yüzden kariyeri boyunca bir ya da iki kez insanların hoşnutsuzluğunu çekmesi bekleniyor."

    Eski Almanya Milli Takımı kaptanı, müvekkilinin futbol yeteneklerinden hiçbir şekilde şüphe duymuyor ve şunları söyledi: "Lennart'ın sportif gelişimi geçtiğimiz yıl boyunca inanılmazdı. On yedi yaşında Bayern Münih'te kendini bu şekilde kanıtlayabilmesi, olağanüstü futbol kalitesinin kesin bir göstergesi. Ancak hepsinden önemlisi - ve böyle büyük bir kulüpte en önemli olan şey budur - onun kişiliği."

    Son olarak Ballack, Karl'a net bir mesaj gönderdi: "Kamuoyundan gelen eleştirilerin onu yolundan alıkoymasına izin vermemeli ve umarım Lennart, yirmi yaşına gelmeden kendisinin tamamen formunu kaybetmesine izin vermez. Bu konuda tam desteğime sahip."

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Gelecek maçlar
ATM

ATM

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

FCB

FCB

BVB

BVB

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

BET

BET