Karl'ın saha dışındaki ve sosyal medyadaki davranışları son dönemde geniş çapta tartışma konusu oldu. Yine de Ballack, hata yapmanın genç bir oyuncunun gelişiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyor.

Eski Almanya Milli Takımı kaptanı şöyle açıklıyor: "Sosyal medya bugün yalnızca genç kuşak için değil, herkes için başlıca bir etken. Herkesin kendini istediği gibi ifade etme özgürlüğü var. Ve her konuda her zaman isabetli olamayacağınız da açık. Maalesef oyuncunun bu nedenle hedef alınma ihtimali söz konusu."

Alman Bild gazetesinin cumartesi günü aktardığına göre Ballack şunları ekledi: "Bir oyuncunun sportif gelişimiyle bu mesele birbirine karıştırılmamalı. Bayern Münih'in yaptığı tam da bu. Uli Hoeness'in bu genel görüntüyü eleştirmeye hakkı var. Ancak Lennart'ı alenen hedef aldığı da açık."

Ayrıca okuyun: United düşme hattına yaklaşıyor, Carrick Roma maçına kadar dayanabilecek mi?