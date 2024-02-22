Karim Benzema Ittihad 2024Getty
Can Özer

Karim Benzema'nın Al-Ittihad kâbusu devam ediyor! Kendi kalesine inanılmaz gol

Karim BenzemaAl IttihadAl Ittihad - Navbahor NamanganAFC Şampiyonlar Ligi 1

Karim Benzema'nın Al-Ittihad kariyeri, Fransız efsanenin perşembe günü AFC Şampiyonlar Ligi'nde kendi kalesine gol atmasıyla daha da kötüye gitti.

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  • Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi'nde Navbahor ile karşılaşıyor
  • Benzema kafa vuruşunu kendi kalesine gönderdi
  • Suudi Arabistan'dan ayrılacağı söyleniyordu

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