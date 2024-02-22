GettyCan ÖzerKarim Benzema'nın Al-Ittihad kâbusu devam ediyor! Kendi kalesine inanılmaz golKarim BenzemaAl IttihadAl Ittihad - Navbahor NamanganAFC Şampiyonlar Ligi 1Karim Benzema'nın Al-Ittihad kariyeri, Fransız efsanenin perşembe günü AFC Şampiyonlar Ligi'nde kendi kalesine gol atmasıyla daha da kötüye gitti.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowIttihad AFC Şampiyonlar Ligi'nde Navbahor ile karşılaşıyorBenzema kafa vuruşunu kendi kalesine gönderdiSuudi Arabistan'dan ayrılacağı söyleniyordu