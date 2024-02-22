Karim Benzema'nın Al-Ittihad kariyeri, Fransız efsanenin perşembe günü AFC Şampiyonlar Ligi'nde kendi kalesine gol atmasıyla daha da kötüye gitti.

Article continues below Article continues below Article continues below Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi'nde Navbahor ile karşılaşıyor

Benzema kafa vuruşunu kendi kalesine gönderdi

Suudi Arabistan'dan ayrılacağı söyleniyordu