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Karar yaklaştı: Conte, Manchester United'ın sinyalini bekliyor

Atletico Madrid U19 - Manchester United U19
Atletico Madrid U19
Manchester United U19
UEFA Youth League
M. Carrick
A. Conte
E. Howe
İspanya
İngiltere
İtalya

Carrick'in kısa öyküsü sona yaklaşıyor

Manchester United teknik direktörü Michael Carrick üzerindeki baskı, takımın onun yönetiminde yaşadığı kötü başlangıç nedeniyle giderek artıyor.

United, bu sezon Premier Lig'deki ilk altı maçında yalnızca bir galibiyet elde etti; ayrıca Lig Kupası'nda Brighton karşısında iki golle önde olduğu avantajı kaybederek kendi sahasında turnuvaya veda etti.

Takım bu sezon hiçbir İngiliz rakibi karşısında kalesini gole kapatamadı. "The Athletic" sitesinin daha önceki haberlerinde, INEOS grubu yetkililerinin Carrick yönetimindeki takımın oyun keskinliği ve oyunun temellerini, özellikle baskı yapma ve alanları kapatma konusunda uygulama kabiliyetine dair endişelerinin sürdüğü belirtilmişti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalyan Antonio Conte ve İngiliz Eddie Howe, Carrick'in yerine geçmesi en çok konuşulan iki aday konumunda. Biri Chelsea ile kazandığı Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere altı lig kupası bulunan Conte'nin, milli takım arası sırasında geleceğine dair bakışına ilişkin sinyaller verdiği görüldü.

  • Net ipuçları mı? Conte, Manchester United hakkındaki görüşünü açıklıyor

    "The Athletic" ile yaptığı uzun söyleşide 57 yaşındaki Conte, Premier Lig'in diğer büyük liglerden farkını şöyle anlattı: "İngiltere'de bugün transfer piyasasında roketatarlar kullanıyorlar, diğerleri ise her yerde hâlâ tabanca kullanıyor."

    Conte ekledi: "Ama paranın nasıl harcandığı konusunda da dikkatli olmalıyız. Bu yüzden daha önce doğru değerlendirmeleri yapmanın ve net bir vizyona sahip olmanın gerekliliğinden bahsediyorduk; paranız olabilir, ama onu akıllıca harcamanız gerekir."

    Conte sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihi kendi adına konuşan, kupalarla, lig şampiyonluklarıyla ve zaferlerle dolu bir geçmişe sahip bir kulübe gittiğinizde, bu tarihi onurlandırmanın tek bir yolu vardır: Kulüp şu anda bu hedeflere ulaşamıyorsa, onu yeniden bu hedefler için mücadele eder hâle getirme tutkusuna sahip olmak."

    Şöyle açıkladı: "Her yıl yalnızca bir takımın kazanabileceğini çok iyi biliyorum, ancak bu tutkuyu kalbimde taşımam ve taraftarların, oyuncuların ve yöneticilerin kalbine size 'kazanabiliriz' dedirten o kıvılcımı ve umudu ekmem gerekir."

    Devamında şunları söyledi: "Tarihiyle bağını bir ölçüde yitirmiş pek çok kulüp var. Bu kulüplerden birine giderek o tarihi yeniden canlandırmak ve tekrar parlamasını sağlamak isterim; baskıyı hissettiğiniz, oraya sadece katılmak için değil, mücadele etmek için gittiğinizi bildiğiniz kulüpler."

    Ayrıca okuyun: Mazraoui de aralarında: United'ı Atletico karşısında büyük bir tehlike bekliyor

  • Suudi Arabistan ve Türkiye'yi reddetti: Fabrizio Romano noktayı koydu

    İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Conte'nin teknik direktörlüğe dönme olasılığı hakkında konuşarak, teknik adamın kariyerine devam etmeye tamamen hazır olduğunu söyledi.

    Romano şöyle ekledi: "Antonio Conte, yaz döneminde Napoli'den ayrıldı ve dönmeye hazır. Suudi Arabistan ve Türkiye'den gelen teklifleri reddetti, çünkü büyük liglerden birinde köklü bir kulübe katılmak istiyordu."

    Şöyle devam etti: "Şu an itibarıyla isteği bu, bundan sonra ne olacağını görmek için beklemek durumundayız."

  • İtalyan basını eklemelerine devam ediyor: Conte, United'ın sinyalini bekliyor

    "Tuttomercatoweb" sitesinin yazarı Enzo Bucchioni, İngiltere Premier Lig'de kötü bir başlangıç yapan ve son olarak Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham ile berabere kalan Manchester United ile Conte'nin anlaşmaya yaklaştığını aktardı. 

    Yakın bir zaman diliminde ise "Calciomercato" sitesi, Manchester United yönetiminin Carrick'i görevden alma seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiğini ve Conte'nin sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

    TEAMtalk sitesinin aktardığı İtalyan raporunda şöyle denildi: "Manchester United yönetimi, Michael Carrick'i görevden alıp görevi Conte'ye teslim etme seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor. Conte böylece, 2016-2018 yılları arasında Chelsea ve 2021-2023 yılları arasında Tottenham'daki deneyimlerinin ardından İngiltere'ye dönmüş olacak."

    Site şunları ekledi: "Conte, Manchester United'dan gelecek bir telefonu büyük bir memnuniyetle karşılar."

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