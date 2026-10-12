Manchester United teknik direktörü Michael Carrick üzerindeki baskı, takımın onun yönetiminde yaşadığı kötü başlangıç nedeniyle giderek artıyor.

United, bu sezon Premier Lig'deki ilk altı maçında yalnızca bir galibiyet elde etti; ayrıca Lig Kupası'nda Brighton karşısında iki golle önde olduğu avantajı kaybederek kendi sahasında turnuvaya veda etti.

Takım bu sezon hiçbir İngiliz rakibi karşısında kalesini gole kapatamadı. "The Athletic" sitesinin daha önceki haberlerinde, INEOS grubu yetkililerinin Carrick yönetimindeki takımın oyun keskinliği ve oyunun temellerini, özellikle baskı yapma ve alanları kapatma konusunda uygulama kabiliyetine dair endişelerinin sürdüğü belirtilmişti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalyan Antonio Conte ve İngiliz Eddie Howe, Carrick'in yerine geçmesi en çok konuşulan iki aday konumunda. Biri Chelsea ile kazandığı Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere altı lig kupası bulunan Conte'nin, milli takım arası sırasında geleceğine dair bakışına ilişkin sinyaller verdiği görüldü.