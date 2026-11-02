Sport gazetesine göre Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın salı günü oynanacak Aston Villa maçında "Tezahürat Tribünü (Gol 1957)"nü yeniden açmaya karar verdi.

Karar, kulüp yetkililerinin, sıkı bir denetim karşılığında etkinliğin geri dönmesi için medeni ve saygılı davranışa bağlı kalmayı taahhüt eden taraftar gruplarının temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından geldi. Bu grubun üyeleri Camp Nou'nun güney tarafında kalenin arkasında yer alıyor; burada toplu tezahüratlara öncülük ediyor ve oyuncuları motive etmek için büyük bayraklar ve büyük pankartlar olan "tifo" açmak dahil olmak üzere tezahürat gösterilerini organize ediyorlar.

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