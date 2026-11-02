Kamp Nou Stadı'nda Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan geçtiğimiz El Clasico'da yaşanan felaket boyutundaki taraftar taşkınlıkları, kulübün stadının kapatılmasına kadar varabilecek cezalara yönelik artan endişeleri gündeme getirdi. Bu tablo, Barcelona'ya para cezaları ve taraftar yaptırımları getiren önceki krizleri yeniden akıllara getirdi.
Tribünlerdeki coşkulu atmosferi yeniden canlandırma isteği ile bu taşkınlıkların tekrarını önleme arzusu arasında kulüp, taraftarlarının önemli bir kesimine yeni bir şans vermeyi tercih etti; verdikleri taahhütlere bağlı kalacaklarına dair güvenini ortaya koyarak, bu adımın yeni bir kriz kaynağına dönüşmemesini umuyor.