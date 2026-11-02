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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Kamavinga felaketinin yankıları: Barcelona riskli bir karar aldı

Barcelona - Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Şampiyonlar Ligi
Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
E. Camavinga
İspanya
İngiltere
Fransa

Barcelona, Aston Villa maçına hazırlanıyor

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Kamp Nou Stadı'nda Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan geçtiğimiz El Clasico'da yaşanan felaket boyutundaki taraftar taşkınlıkları, kulübün stadının kapatılmasına kadar varabilecek cezalara yönelik artan endişeleri gündeme getirdi. Bu tablo, Barcelona'ya para cezaları ve taraftar yaptırımları getiren önceki krizleri yeniden akıllara getirdi.

Tribünlerdeki coşkulu atmosferi yeniden canlandırma isteği ile bu taşkınlıkların tekrarını önleme arzusu arasında kulüp, taraftarlarının önemli bir kesimine yeni bir şans vermeyi tercih etti; verdikleri taahhütlere bağlı kalacaklarına dair güvenini ortaya koyarak, bu adımın yeni bir kriz kaynağına dönüşmemesini umuyor.

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  • Riskli bir dönüş

    Sport gazetesine göre Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın salı günü oynanacak Aston Villa maçında "Tezahürat Tribünü (Gol 1957)"nü yeniden açmaya karar verdi.

    Karar, kulüp yetkililerinin, sıkı bir denetim karşılığında etkinliğin geri dönmesi için medeni ve saygılı davranışa bağlı kalmayı taahhüt eden taraftar gruplarının temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından geldi. Bu grubun üyeleri Camp Nou'nun güney tarafında kalenin arkasında yer alıyor; burada toplu tezahüratlara öncülük ediyor ve oyuncuları motive etmek için büyük bayraklar ve büyük pankartlar olan "tifo" açmak dahil olmak üzere tezahürat gösterilerini organize ediyorlar.

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  • Unutulmaz geçmiş olaylar

    Barcelona, geçtiğimiz 29 Ekim'de, Real Madrid'e karşı oynanan ve kraliyet ekibinin ikinci golünü kutlaması sırasında fırlatılan cisimlerin yanı sıra Real orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'ya Barcelona bayrağıyla vurulduğu El Clasico'da yaşananların ardından tribün faaliyetini askıya almıştı.

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    İspanya Ligi Birliği, bazı Barcelona taraftarlarının bayrak sopalarıyla Real Madrid oyuncusunun başına vurduğunu gösteren görüntülerin yayılmasının ardından Camavinga'ya yönelik saldırı olayını Disiplin Kurulu'na sevk etmiş, her türlü şiddet davranışıyla mücadeleye bağlı kalacağını vurgulamıştı.

    Bu kriz türünün ilki değil; nitekim Barcelona, Montjuic Stadı'nda oynadığı dönemde, Kasım 2024'te, bazı üyelerinin davranışları nedeniyle tezahürat gruplarının kulüpten 21 bin euroya ulaşan cezaları üstlenmesini talep etmesinin ardından tribün faaliyetini askıya almıştı. Bu durum, kulübü stadının kapatılması cezasıyla tehdit etmiş, taraftar davranışına bağlı cezaların tekrarlanması ise bu kez tribünün geri dönüşünü gerçek bir sınavla karşı karşıya bırakmaktadır.

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Gelecek maçlar
BAR

BAR

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

AVL

AVL

VAL

VAL

La Liga

07 Kas 2026

RMA

RMA