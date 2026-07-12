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Kalmak mı, gitmek mi? Real Madrid’in altılısı Mourinho’nun kararını bekliyor

FEATURES
La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
F. Mastantuono
E. Camavinga
T. Pitarch
Endrick
G. Garcia
R. Asencio

Real Madrid’in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, 11 oyuncuyla yeni sezon hazırlıklarına başlamaya hazırlanıyor.

"Sport" gazetesi, yayınladığı bir haberde, 6 oyuncunun yeni sezonda Real Madrid'de kalmasının garanti olmadığını belirtti.

Söz konusu oyuncular arasında Raúl Asensio, Camavinga, Gonzalo García, Endrick, Tiago Petarich ve Franco Mastantono yer alıyor.

Asensio, Camavinga, Gonzalo ve Endrick, yarın Pazartesi günü Portekizli teknik direktörün yönetiminde antrenmanlara başlayacak; teknik direktörün yeni sezonda bu oyunculara yer verip vermeme konusunda karar vermesi gerekecek.

Asensio ve Camavinga’nın geleceği, kulübün bu iki pozisyonda yeni oyuncular transfer etmeyi başarmasına bağlı olacak; bu pozisyonlar, Mourinho’nun atanmasının duyurulmasından bu yana öncelikli hale gelmişti.

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Gonzalo ve Endrik

    Gonzalo ve Endrick ise ilk onbirde forvet pozisyonu için yeniden rekabet edecekler.

    Kulübün altyapısından yetişen genç oyuncu, geçen sezon Brezilyalı forveti geride bırakmış ve bu durum, Brezilyalı oyuncunun kış transfer döneminde kiralık olarak ayrılmasına neden olmuştu.

    Real Madrid'de geçirdiği bir buçuk yıl boyunca çok az şans bulmasına rağmen, Endrik Lyon'da yeteneklerini kanıtladı ve kiralık kaldığı süre boyunca olağanüstü bir performans sergiledi.

    Buna karşılık, Gonzalo, takımda kalarak Xabi Alonso’nun güveninden yararlanmış olsa da, Álvaro Arbeloa’nın kendisine aynı sürekliliği sağlamaması nedeniyle daha dezavantajlı bir konumda yarışa başlıyor gibi görünüyor.

    Mourinho, kulüp yönetiminin Gonzalo’yu kiralamaya ya da satmaya meyilli olmasına rağmen, forvetlerden birini seçmek zorunda kalacak.

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  • Camavinga(C)Getty Images

    Asensio ve Camavinga

    Dalgalı bir sezonun ardından, ne Raúl Asensio ne de Eduardo Camavinga kadroda yerini sağlamlaştırmayı başaramadı.

    Defans oyuncusu kabul edilebilir bir performans sergilese de, savunmanın merkezinde en zayıf halka olmaya devam ediyor. Real Madrid daha deneyimli bir defans oyuncusunu kadrosuna katmayı başarırsa, Asensio'nun ya kiralık olarak ya da kulübün haklarının %50'sini elinde tuttuğu bir satış yoluyla takımdan ayrılması muhtemel.

    Kamavinga ise, hakkında ortaya çıkan şüphelerin ve yaptığı hataların bedelini ödüyor. Ayrıca, takımda geçirdiği 5 yıl boyunca en iyi performansını sergileyebileceği belirli bir pozisyonda istikrar bulamamış olması da onun lehine değil.

    Buna rağmen, Fransız milli oyuncu hâlâ kulüp için önemli bir varlık ve piyasa değeri, satılması durumunda kulübe büyük bir mali getiri sağlama fırsatı sunuyor.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Mastantuno ve Petariš

    Yeteneği, Real Madrid yetkililerini hayran bıraktı; bu yetkililer, henüz geleceğe yönelik bir proje olsa da, en parlak genç yeteneklerden biri olarak görülen bu oyuncuyu kadroya katmak için 63,5 milyon avro harcamaktan çekinmediler.

    Ancak ilk sezonu beklentileri karşılayamadı ve gelişmeye devam etmek ve gerçekten fark yaratabilecek bir oyuncu olup olmayacağını kanıtlamak için sürekli olarak sahada yer alması gerekiyor.

    Bu nedenle Real Madrid, onu büyük hedefleri olan, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ve ona düzenli süre verebilecek bir takıma kiralamayı tercih ediyor.

    Mastantono, Mourinho yönetimindeki hazırlık döneminde değerlendirmeye tabi tutulacak; ancak bir sürpriz olmazsa, önümüzdeki sezon Real Madrid'de forma giyme şansı sınırlı olacağından kiralık olarak takımdan ayrılacak.

    Petarich'in geleceğine gelince, "AS" gazetesi, Portekizli teknik direktörün genç oyuncunun geçen sezonun son haftalarında Real Madrid formasıyla sergilediği performanstan çok etkilendiğini belirtti.

    Tiago Pitarich’e A takımda oynama fırsatını ilk veren kişi Álvaro Arbeloa olmuştu.

    Sezon sonuna kadar Petarić 11 maçta ilk 11'de yer aldı; bunlardan 10'unu sonuna kadar tamamlayarak, kadro tercihleri sıralamasında Eduardo Camavinga'yı açık ara geride bıraktı. Ayrıca 5 maçta yedek olarak sahaya çıktı.

    Pitarch, İspanya Milli Takımı ile U-19 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etti ve şampiyonluğu kazandı. Şu anda ise Mourinho’yu ikna ederek A takımda kalmaya odaklanacak.

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