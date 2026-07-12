Kalmak mı, gitmek mi? Real Madrid’in altılısı Mourinho’nun kararını bekliyor

Gonzalo ve Endrick ise ilk onbirde forvet pozisyonu için yeniden rekabet edecekler.

Kulübün altyapısından yetişen genç oyuncu, geçen sezon Brezilyalı forveti geride bırakmış ve bu durum, Brezilyalı oyuncunun kış transfer döneminde kiralık olarak ayrılmasına neden olmuştu.

Real Madrid'de geçirdiği bir buçuk yıl boyunca çok az şans bulmasına rağmen, Endrik Lyon'da yeteneklerini kanıtladı ve kiralık kaldığı süre boyunca olağanüstü bir performans sergiledi.

Buna karşılık, Gonzalo, takımda kalarak Xabi Alonso’nun güveninden yararlanmış olsa da, Álvaro Arbeloa’nın kendisine aynı sürekliliği sağlamaması nedeniyle daha dezavantajlı bir konumda yarışa başlıyor gibi görünüyor.

Mourinho, kulüp yönetiminin Gonzalo’yu kiralamaya ya da satmaya meyilli olmasına rağmen, forvetlerden birini seçmek zorunda kalacak.