Kalmak mı, gitmek mi? Real Madrid’in altılısı Mourinho’nun kararını bekliyor

Real Madrid’in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, 11 oyuncuyla yeni sezon hazırlıklarına başlamaya hazırlanıyor.
"Sport" gazetesi, yayınladığı bir haberde, 6 oyuncunun yeni sezonda Real Madrid'de kalmasının garanti olmadığını belirtti.
Söz konusu oyuncular arasında Raúl Asensio, Camavinga, Gonzalo García, Endrick, Tiago Petarich ve Franco Mastantono yer alıyor.
Asensio, Camavinga, Gonzalo ve Endrick, yarın Pazartesi günü Portekizli teknik direktörün yönetiminde antrenmanlara başlayacak; teknik direktörün yeni sezonda bu oyunculara yer verip vermeme konusunda karar vermesi gerekecek.
Asensio ve Camavinga’nın geleceği, kulübün bu iki pozisyonda yeni oyuncular transfer etmeyi başarmasına bağlı olacak; bu pozisyonlar, Mourinho’nun atanmasının duyurulmasından bu yana öncelikli hale gelmişti.