Saha işgalini önlemek amacıyla, stadyumdaki görevli ve polis memurlarının sayısı “önemli ölçüde” artırılacak. Polis sözcüsü Thomas Nowaczyk, Bild gazetesine yaptığı açıklamada bunu dolaylı olarak doğruladı: “Kulüp, herkesin güvenliğini sağlamak ve saha işgalini önlemek için tedbirler almayı planlıyor. Herhangi bir tehlikeyi önlemek için stadyumda hazır bekliyoruz, ancak yalnızca can ve mal güvenliği tehdit altında olduğunda müdahale edeceğiz; önceliğimiz yaralanmaları önlemektir.”

Mali açıdan, sahaya izinsiz giriş kulübü ağır bir şekilde vuracaktır: DFB'den ağır bir para cezası ve potansiyel olarak 34. maç gününde Eintracht Braunschweig ile oynanacak son iç saha maçı öncesinde sahayı yenileme maliyeti - bu fatura 250.000 avroya ulaşabilir.

Bu senaryo şimdilik varsayımdan ibaret, çünkü Schalke'nin yükselmeyi garantilemek için önce 32. haftada evinde Fortuna'yı yenmesi gerekiyor. Konuk takım, az da olsa yakaladığı ivmeyle partiyi bozmak umuduyla Veltins Arena'ya gelecek.

Eskiden yükselme umudu olan, şimdi ise üçüncü lige dramatik bir düşüşü önlemek için mücadele eden takım, geçen Cuma günü ikinci yarı tablosunda dördüncü sırada yer alan ve ligin en iyi savunmasına sahip olan formda Dynamo Dresden'i 3-1 yenerek hayatta kalma umutlarını artırdı. SV Elversberg ve son maç gününde doğrudan rakibi Furth ile oynayacakları belirleyici son maçlara hazırlanırken, deplasmanda alınacak bir puan takıma büyük bir moral verecektir.