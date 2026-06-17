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Jochen Tittmar

Çeviri:

"Kabul etmesi çok, çok zor": Thomas Müller, Thomas Tuchel hakkında ilginç bir şüpheye kapıldı

Dünya Kupası
İngiltere
T. Tuchel

Thomas Tuchel, İngiltere ile Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıkmak üzereyken zaman zaman eleştirilere maruz kalıyor. Şimdi de Thomas Müller, Alman teknik direktörün İngiltere’de kabul görmesi konusunda bir şüphe dile getiriyor.

Fransa ile Senegal arasında oynanan Dünya Kupası maçı (3:1) sırasında Müller, Magenta TV’ye verdiği röportajda İngiliz taraftarların Alman milli takım teknik direktörüne karşı tutumuyla ilgili şunları söyledi: “Bana öyle geliyor ki, durumu gayet iyi kontrol altında tutuyorlar. Belki de her İngiliz’in hayal ettiği gibi değil. Bence bir İngiliz için, teknik direktör koltuğunda bir Alman’ın oturduğunu kabul etmek çok, çok zor.”

  • Müller ayrıca, İngiliz bağlantıları ile yaptığı çeşitli sohbetlerde, bazı taraftarlar için uzun zamandır beklenen Dünya Kupası kupasının bile, saha kenarında bir Alman’ın bulunması nedeniyle değerini yitireceğinin kendisine açıklandığını söyledi. 

    Oysa Tuchel, istatistiksel olarak bakıldığında şu ana kadar eleştirilere pek bir gerekçe sunmadı. Eleme turlarında Three Lions ile yenilgisiz ve tam puanla ilerledi.

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  • England World Cup 2026 Media ActivityGetty Images Sport

    Müller, Tuchel’in kadrosunu savunuyor

    Özellikle eski Bayern teknik direktörünün kadro seçimi, turnuva öncesinde tartışmalara yol açtı. Phil Foden veya Trent Alexander-Arnold gibi yıldız oyuncuların kadroya alınmaması sürpriz oldu. 

    Ancak Müller, bunun nedenlerini bildiğini düşünüyor ve eski teknik direktörünün yaklaşımını savunuyor: "İlk bakışta sıra dışı görünüyor. Burada önemli olan bir turnuvaya katılmak. Ve bu turnuvayı ve bunun için gerekli olan her şeyi hesaba katmak. Bazı oyuncular çok fazla süre alamayacak. Bazı oyuncular ise özel durumlar için gerekli olacak."

  • Müller: Tuchel geçmişten ders çıkardı

    Müller’e göre, tanınmış oyuncuların eksikliğinin nedeni geçmişteki hatalarda yatıyor. Önceki nesil profesyoneller tam da bu nedenle başarısız olmuş. 37 yaşındaki oyuncu, “Eski neslin oyuncuları da aslında bunun bir sorun olduğunu gayet açık bir şekilde dile getirmişlerdi. Birbirimizle anlaşamıyorduk, hepimiz kendimizi çok büyük görüyorduk, hepimiz sadece alfa erkeklerdik” dedi.

    Tuchel bu geçmişten ders çıkarmış ve kadroyu oluştururken bireysel karizmayı bir kenara bırakıp takım içi hiyerarşilere öncelik vermiş. "Bence o, dünya şampiyonu olmak için ihtiyaç duyduğu tüm parçaları bir araya getirebileceğini düşündüğü bir kadro oluşturmaya çalıştı. Ve sadece sponsorların memnun olması ya da büyük isimlerin kadroda yer alması için değil," diye açıkladı Müller.

  • England MD-1 Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    İngiliz kadrosuna genel bakış

    Takım bölümüAdı
    KaleJordan Pickford
    KaleciDean Henderson
    KaleciJames Trafford
    DefansMarc Guehi
    DefansDan Burn
    DefansEzri Konsa
    DefansReece James
    DefansNico O'Reilly
    DefansJarell Quansah
    DefansTino Livramento
    DefansJohn Stones
    DefansDjed Spence
    Orta sahaJude Bellingham
    Orta sahaDeclan Rice
    Orta sahaKobbie Mainoo
    Orta sahaEberechi Eze
    Orta sahaMorgan Rogers
    Orta sahaJordan Henderson
    Orta sahaElliot Anderson
    ForvetHarry Kane
    ForvetBukayo Saka
    ForvetAnthony Gordon
    ForvetOllie Watkins
    ForvetMarcus Rashford
    ForvetNoni Madueke
    ForvetIvan Toney
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