"Kabul etmesi çok, çok zor": Thomas Müller, Thomas Tuchel hakkında ilginç bir şüpheye kapıldı

Müller ayrıca, İngiliz bağlantıları ile yaptığı çeşitli sohbetlerde, bazı taraftarlar için uzun zamandır beklenen Dünya Kupası kupasının bile, saha kenarında bir Alman’ın bulunması nedeniyle değerini yitireceğinin kendisine açıklandığını söyledi.

Oysa Tuchel, istatistiksel olarak bakıldığında şu ana kadar eleştirilere pek bir gerekçe sunmadı. Eleme turlarında Three Lions ile yenilgisiz ve tam puanla ilerledi.