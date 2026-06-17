Fransa ile Senegal arasında oynanan Dünya Kupası maçı (3:1) sırasında Müller, Magenta TV’ye verdiği röportajda İngiliz taraftarların Alman milli takım teknik direktörüne karşı tutumuyla ilgili şunları söyledi: “Bana öyle geliyor ki, durumu gayet iyi kontrol altında tutuyorlar. Belki de her İngiliz’in hayal ettiği gibi değil. Bence bir İngiliz için, teknik direktör koltuğunda bir Alman’ın oturduğunu kabul etmek çok, çok zor.”
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"Kabul etmesi çok, çok zor": Thomas Müller, Thomas Tuchel hakkında ilginç bir şüpheye kapıldı
Müller ayrıca, İngiliz bağlantıları ile yaptığı çeşitli sohbetlerde, bazı taraftarlar için uzun zamandır beklenen Dünya Kupası kupasının bile, saha kenarında bir Alman’ın bulunması nedeniyle değerini yitireceğinin kendisine açıklandığını söyledi.
Oysa Tuchel, istatistiksel olarak bakıldığında şu ana kadar eleştirilere pek bir gerekçe sunmadı. Eleme turlarında Three Lions ile yenilgisiz ve tam puanla ilerledi.
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Müller, Tuchel’in kadrosunu savunuyor
Özellikle eski Bayern teknik direktörünün kadro seçimi, turnuva öncesinde tartışmalara yol açtı. Phil Foden veya Trent Alexander-Arnold gibi yıldız oyuncuların kadroya alınmaması sürpriz oldu.
Ancak Müller, bunun nedenlerini bildiğini düşünüyor ve eski teknik direktörünün yaklaşımını savunuyor: "İlk bakışta sıra dışı görünüyor. Burada önemli olan bir turnuvaya katılmak. Ve bu turnuvayı ve bunun için gerekli olan her şeyi hesaba katmak. Bazı oyuncular çok fazla süre alamayacak. Bazı oyuncular ise özel durumlar için gerekli olacak."
Müller: Tuchel geçmişten ders çıkardı
Müller’e göre, tanınmış oyuncuların eksikliğinin nedeni geçmişteki hatalarda yatıyor. Önceki nesil profesyoneller tam da bu nedenle başarısız olmuş. 37 yaşındaki oyuncu, “Eski neslin oyuncuları da aslında bunun bir sorun olduğunu gayet açık bir şekilde dile getirmişlerdi. Birbirimizle anlaşamıyorduk, hepimiz kendimizi çok büyük görüyorduk, hepimiz sadece alfa erkeklerdik” dedi.
Tuchel bu geçmişten ders çıkarmış ve kadroyu oluştururken bireysel karizmayı bir kenara bırakıp takım içi hiyerarşilere öncelik vermiş. "Bence o, dünya şampiyonu olmak için ihtiyaç duyduğu tüm parçaları bir araya getirebileceğini düşündüğü bir kadro oluşturmaya çalıştı. Ve sadece sponsorların memnun olması ya da büyük isimlerin kadroda yer alması için değil," diye açıkladı Müller.
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İngiliz kadrosuna genel bakış
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