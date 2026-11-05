Kendi performansı hakkında: "Kontrataklarda ileriye çıkışlarım mı? Evet, bu her zaman sahip olduğum bir özellikti. Sorun şu ki fiziksel olarak iyi durumda olmalıyım, çünkü en iyi hâlinde olmadığında ve dikkatini toplayamadığında, özellikle savunmada hata yapman an meselesi. Form tutmam gerekiyor ve bunu ancak oynayarak yapabilirim. Buna ihtiyacım var, hepsi bu. Bunlar fiziksel olarak iyi durumda olduğunda ortaya çıkan hareketler. Tekrar ediyorum, oynamam gerekiyor: Ancak maç maç yorularak form tutabilirsin. Bugün, pazar günkü performansın devamını getirmek için kazanmak çok önemliydi. Ama tekrar ediyorum, bu maç artık geride kaldı. Aradan önceki son lig maçını düşünmeliyiz, çünkü gerçekten çok önemli."

Kolo Muani hakkında: "Çok iyi bir oyuncu. Bence bazen atletik özelliklerinden yeterince yararlanamıyoruz, çünkü savunma arkasına koşu yaptığında her savunmacıyı zorlayan bir forvet. Bunu ilk elden biliyorum: Rakipler arkama koşu yaptığında işim zorlaşıyor. Bazen onun özelliklerinden daha fazla yararlanmalıyız. Ama tekrar ediyorum, artık biten bu maçı geride bırakıp ligdeki durumu düzeltmeliyiz çünkü daha önce de söylediğim gibi zirveden çok uzağız. Gerçi önümüzde hâlâ birçok maç var ve her şey bir anda değişebilir, ama istikrar sağlamalıyız. Eksik kalan da tam olarak buydu."