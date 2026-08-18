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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Vicario resmen açıklandı: rakamlar ve forma numarası

Juventus
Transfers
G. Vicario
Tottenham Hotspur

Kaleci, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak geliyor.

Guglielmo Vicario, Juventus'un yeni oyuncusu oldu. İtalyan kaleci, kendisini Juventus'a bağlayacak sözleşmeye imza attı ve böylece bugün öğleden sonra Tottenham'dan Torino'ya transferini resmileştiren anlaşmanın açıklanmasına giden son resmi adımlardan biri tamamlanmış oldu.


Kulüpler arasındaki anlaşma, bedelsiz kiralama temelinde sağlandı ve Juventus ayrıca oyuncunun bonservisini kalıcı olarak alma opsiyonunu da güvence altına aldı. Satın alma opsiyonu 8 milyon euro olarak belirlendi, buna ek olarak 2 milyon euro daha bonus eklenebilecek. Dolayısıyla bu operasyon, Juventus'un Vicario'yu sezon boyunca değerlendirmesine ve ardından kalıcı transfer opsiyonunu kullanıp kullanmamaya karar vermesine imkan tanıyacak.


  • Forma numarası

    Oyuncunun imzasının ardından Juventus’un resmi açıklaması da geldi; böylece 1996 doğumlu kalecinin Juventus’taki yeni macerasının başlangıcı resmiyet kazandı.


    Vicario için böylece Tottenham’daki deneyiminin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açılıyor ve İtalya’ya geri dönüyor: artık kaleci, Juventus kadrosunda yer ve güven kazanmak için kendini göstermeye çalışacak.


    Vicario, Torino’da 25 numaralı formayı giyecek ve kulüpten açıklama gelir gelmez Juventus’taki deneyimine resmen başlamaya hazır.



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  • Açıklama

    Juventus’un açıklaması şöyle: "Juventus Football Club S.p.A., Tottenham Hotspur FC ile, futbolcu Guglielmo Vicario’nun sportif hizmetlerine ilişkin hakların 30 Haziran 2027’ye kadar ücretsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurur.

    Anlaşma ayrıca, Juventus’a oyuncunun sportif hizmetlerine ilişkin hakları kesin olarak satın alma opsiyonu da tanımaktadır. Olası kesin transfer için kararlaştırılan bedel 8 milyon avro olup, bu bedel, oyuncuyla yapılan sportif hizmet sözleşmesinin süresi boyunca belirli hedeflere ulaşılması halinde 2 milyon avroyu aşmayacak şekilde artırılabilecektir".








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