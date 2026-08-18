Guglielmo Vicario, Juventus'un yeni oyuncusu oldu. İtalyan kaleci, kendisini Juventus'a bağlayacak sözleşmeye imza attı ve böylece bugün öğleden sonra Tottenham'dan Torino'ya transferini resmileştiren anlaşmanın açıklanmasına giden son resmi adımlardan biri tamamlanmış oldu.





Kulüpler arasındaki anlaşma, bedelsiz kiralama temelinde sağlandı ve Juventus ayrıca oyuncunun bonservisini kalıcı olarak alma opsiyonunu da güvence altına aldı. Satın alma opsiyonu 8 milyon euro olarak belirlendi, buna ek olarak 2 milyon euro daha bonus eklenebilecek. Dolayısıyla bu operasyon, Juventus'un Vicario'yu sezon boyunca değerlendirmesine ve ardından kalıcı transfer opsiyonunu kullanıp kullanmamaya karar vermesine imkan tanıyacak.



