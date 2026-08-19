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Vicario JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Vicario: “Bu, hayatımın rüyası. Buffon bir ilham kaynağı”

Juventus
G. Vicario

Tottenham’dan kiralık olarak gelen kalecinin Juventuslu olarak ilk sözleri

Guglielmo Vicario, 1996 doğumlu kaleci, Juventus'a Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak geldikten sonra kulübün resmi kanallarına konuştu: "Heyecan çok büyük çünkü bu, çocukluğumdan beri kurduğum, hayatımın bir anlamda hayaliydi; bu anı hayal ettim ve umdum. Elbette bunu başaracağının garantisi olmuyor, bu yüzden burada olduğum için kendimle ve ailemle gurur duyuyorum. Juventus'u temsil etme fırsatına sahip olmak, hayatta hırs adına isteyebileceğiniz en büyük şey demek. Bu yüzden kariyer yolculuğumla ilgili özellikle vurgulamak istediğim şey bu. Dolayısıyla bu benim için bir varış noktası, çünkü bu renkleri, bu kulübü, bu tarihi temsil etmek büyük bir sorumluluk duygusu ve bunu üstlenmekten kesinlikle memnuniyet duyuyorum".


İtalya'da Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari ve Empoli formalarını giyen Vicario sözlerini şöyle sürdürdü: "Juventus'ta ilham kaynaklarım mı? Hepsinin en büyüğü, yani birlikte büyüdüğüm efsane; çünkü o yıllarda Gigi Buffon zaten uzun zamandır Juventus kariyerinin içindeydi; büyük başarılar, büyük kurtarışlar ve yarattığı büyük anlarla dolu bir kariyerdi bu. Bu yüzden, tabii ki bir Juventus taraftarı olarak, sana Gigi'den daha iyi kim ilham verebilir ki".


  • Ve son olarak: "Kesinlikle doğru bir yaşta geliyorum; arkamda doğru bir tecrübeyle, doğru bir kariyer yolculuğuyla, ayrıca İtalya’dakinden farklı bir ligde de kendimi denemiş olarak. Böylece oradan bir şeyler kapıp kendinize yeni bilgiler katıyorsunuz; bunlar da sadece sporcu açısından değil, kişisel açıdan da kesinlikle bir birikim sağlıyor. Bu yüzden buraya büyük bir enerjiyle, büyük bir heyecanla, sahada kim olduğumu ve nasıl bir kaleci olduğumu gösterme isteğiyle geliyorum ama bu bana muhtemelen daha da çok, nasıl bir insan ve nasıl bir genç olmak istediğimi gösterme fırsatı veriyor: yardım eden, destek olan, iş birliğine açık biri olarak, bu Juventus’u her geçen gün daha ikna edici, daha kazanan bir takım haline getirmeye çalışmak için; bu da kesinlikle bu harika camianın, bu harika kulübün tarihinden miras kalan bir hedef. Bu nedenle misyonumun da bu doğrultuda görülmesi gerekiyor".

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