Guglielmo Vicario, 1996 doğumlu kaleci, Juventus'a Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak geldikten sonra kulübün resmi kanallarına konuştu: "Heyecan çok büyük çünkü bu, çocukluğumdan beri kurduğum, hayatımın bir anlamda hayaliydi; bu anı hayal ettim ve umdum. Elbette bunu başaracağının garantisi olmuyor, bu yüzden burada olduğum için kendimle ve ailemle gurur duyuyorum. Juventus'u temsil etme fırsatına sahip olmak, hayatta hırs adına isteyebileceğiniz en büyük şey demek. Bu yüzden kariyer yolculuğumla ilgili özellikle vurgulamak istediğim şey bu. Dolayısıyla bu benim için bir varış noktası, çünkü bu renkleri, bu kulübü, bu tarihi temsil etmek büyük bir sorumluluk duygusu ve bunu üstlenmekten kesinlikle memnuniyet duyuyorum".





İtalya'da Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari ve Empoli formalarını giyen Vicario sözlerini şöyle sürdürdü: "Juventus'ta ilham kaynaklarım mı? Hepsinin en büyüğü, yani birlikte büyüdüğüm efsane; çünkü o yıllarda Gigi Buffon zaten uzun zamandır Juventus kariyerinin içindeydi; büyük başarılar, büyük kurtarışlar ve yarattığı büyük anlarla dolu bir kariyerdi bu. Bu yüzden, tabii ki bir Juventus taraftarı olarak, sana Gigi'den daha iyi kim ilham verebilir ki".



