Hücumun sağ kanadı için Lazio, Juventus cephesine de bakıyor. La Gazzetta dello Sport'a göre değerlendirmelerde listenin başındaki isim, Edon Zhegrova. Oyuncu, Gustav Isaksen'e olası bir alternatif olarak ve gerektiğinde karşı kanatta Mattia Zaccagni için bir çözüm olarak görülüyor.





Operasyon, satın alma zorunluluğu olmadan kiralama formülü üzerinden kurgulanabilir; bu çözümün Juventus'un da onayını aldığı belirtiliyor. Anlaşmayı Lazio'nun mali kriterleriyle uyumlu kılan unsurlardan biri de 27 yaşındaki Kosovalı oyuncunun maaşı; bu rakam 2,5 milyon avro civarında.



