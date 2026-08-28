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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus’un Zhegrova planında Lazio da var: herkesin hoşuna giden formül

Juventus
Transfers
Lazio
E. Zhegrova

Kosovalı kanat oyuncusu Lazio'nun hedefinde: Juventus kapıyı açtı

Hücumun sağ kanadı için Lazio, Juventus cephesine de bakıyor. La Gazzetta dello Sport'a göre değerlendirmelerde listenin başındaki isim, Edon Zhegrova. Oyuncu, Gustav Isaksen'e olası bir alternatif olarak ve gerektiğinde karşı kanatta Mattia Zaccagni için bir çözüm olarak görülüyor.


Operasyon, satın alma zorunluluğu olmadan kiralama formülü üzerinden kurgulanabilir; bu çözümün Juventus'un da onayını aldığı belirtiliyor. Anlaşmayı Lazio'nun mali kriterleriyle uyumlu kılan unsurlardan biri de 27 yaşındaki Kosovalı oyuncunun maaşı; bu rakam 2,5 milyon avro civarında.


  • Lazio için önce bir satış gerekiyor

    Zhegrova, doğal sol ayağı ve bire birdeki becerisiyle, hücum hattını tamamlamak adına ek bir parça olabilir. Olası gelişi, Harder etrafındaki artan rekabet de göz önüne alındığında, ileri uçtaki son takviyeyle örtüşebilir.


    Kosovalı kanat oyuncusunun profiline yönelimin arkasında, İtalyan futboluna hâlihazırda aşina olması da yatıyor: geçen sezon 20 maçta forma giydi; bunlara, pazar günü Frosinone’da ligin ilk haftasında Conceicao’nun yerine ikinci yarıda oyuna girdiği karşılaşma da dahil. Bu nedenle Lazio gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor. Ancak Lazio, Zhegrova için somut adım atmadan önce hücum hattında bir ayrılığı netleştirmek zorunda. Bölümde yer açıldıktan sonra Juventus’un kanat oyuncusu için harekât başlayabilir.

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