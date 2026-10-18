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Jeremie Boga JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus'un kadrosu: Boga geri döndü

Juventus
J. Boga

Lazio maçı öncesi Spalletti'nin listesi

Aşağıda Luciano Spalletti'nin kadroya çağırdığı oyuncular yer alıyor. Juventus, bu akşam saat 20.45'te Allianz Stadium'da oynanacak ligin yedinci hafta maçında Lazio ile karşılaşacak. Jeremie Boga da yeniden kadroda.

  • Juventus-Lazio: Maç kadroları

    2 Celik


    3 Bremer


    4 Gatti


    6 Kelly


    7 Conceicao


    8 Koopmeiners


    9 Kolo Muani


    11 Zhegrova


    12 Douglas Luiz


    13 Boga


    15 Kalulu


    17 Alajbegovic


    20 Cambiaso


    22 McKennie


    23 Pinsoglio


    24 Rugani


    25 Vicario


    26 Lucumi


    27 Woltemade


    29 Sarr


    31 Gonzalez


    32 Cabal


    33 Neto


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