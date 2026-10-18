Aşağıda Luciano Spalletti'nin kadroya çağırdığı oyuncular yer alıyor. Juventus, bu akşam saat 20.45'te Allianz Stadium'da oynanacak ligin yedinci hafta maçında Lazio ile karşılaşacak. Jeremie Boga da yeniden kadroda.
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Juventus'un kadrosu: Boga geri döndü
Juventus-Lazio: Maç kadroları
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
17 Alajbegovic
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
31 Gonzalez
32 Cabal
33 Neto
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