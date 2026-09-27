Yeni sezonun bu ilk aylarında Serie B'de dikkatleri üzerine çeken bir oyuncu var: Bu isim, yazın Juventus'tan satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak gelen, Cremonese'nin 2007 doğumlu on numarası Adin Licina. Next Gen'deki bir sezonun ardından Juventus, Alman yeteneğin süreklilik yakalaması ve İtalya'da kalarak deneyim kazanması için onu kiralık göndermeye karar verdi. Gelen tüm teklifler arasında, Bayern Münih altyapısından alınan oyuncunun gelişimini sürdürmesi için en ideal adresin Cremonese olduğunu düşündü.
Juventus’un Cremonese’ye kiraladığı yetenek Licina’nın değeri ne kadar?
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Licina’nın Cremonese ile rakamları
Ligde ve İtalya Kupası'nda oynadığı dört maçta iki gol ve bir asist üretti; Giampaolo'nun yerine Pecchia'nın gelmesiyle yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından da ilk 11'deki yerini korudu. Juventus, geçen şubat ayında başka kulüplerin rekabetini geride bırakarak bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı genç oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor. NextGen'de birkaç aylık uyum sürecinin ardından da onu kiralık göndermeye karar verdi. Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Licina'nın bugünkü değeri 10 milyondan çok 15 milyon euroya daha yakın ve gelecekteki satışından elde edilecek gelirin yüzde 30'u Bayern'e gidecek.
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Licina, Yıldız gibi geliyor
Juventus’un umutlarına göre Licina’nın yolu, Bayern Münih’ten gelen ve Primavera ile NextGen arasında tüm iç aşamalardan geçtikten sonra A takıma yükseltilen, şu anda da dev kulüplerin radarında olan Kenan Yıldız’ınkine benzer olabilir (Chelsea, Arsenal ve Real Madrid onu uzun süredir olası hedefler listesine eklemiş durumda). Licina da Türk hücum oyuncusunun seviyesine ulaşırsa Juventus, bünyesinde dolaşımdaki en iyi yeteneklerden ikisine sahip olacak. Juventus’un umduğu senaryo bu ve kulüp bu sırada Licina’nın Cremonese’deki gelişimini sürekli olarak takip edecek.
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