Juventus’un Cremonese’ye kiraladığı yetenek Licina’nın değeri ne kadar?

Ligde ve İtalya Kupası'nda oynadığı dört maçta iki gol ve bir asist üretti; Giampaolo'nun yerine Pecchia'nın gelmesiyle yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından da ilk 11'deki yerini korudu. Juventus, geçen şubat ayında başka kulüplerin rekabetini geride bırakarak bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı genç oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor. NextGen'de birkaç aylık uyum sürecinin ardından da onu kiralık göndermeye karar verdi. Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Licina'nın bugünkü değeri 10 milyondan çok 15 milyon euroya daha yakın ve gelecekteki satışından elde edilecek gelirin yüzde 30'u Bayern'e gidecek.