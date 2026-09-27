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Licina CremoneseGetty Images
Francesco Guerrieri
Çeviri:

Juventus’un Cremonese’ye kiraladığı yetenek Licina’nın değeri ne kadar?

Juventus
Cremonese
A. Licina
Transfers

Bayern Münih altyapısında yetişen 2007 doğumlu oyuncu, Serie B'de vitrine çıkıyor

Yeni sezonun bu ilk aylarında Serie B'de dikkatleri üzerine çeken bir oyuncu var: Bu isim, yazın Juventus'tan satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak gelen, Cremonese'nin 2007 doğumlu on numarası Adin Licina. Next Gen'deki bir sezonun ardından Juventus, Alman yeteneğin süreklilik yakalaması ve İtalya'da kalarak deneyim kazanması için onu kiralık göndermeye karar verdi. Gelen tüm teklifler arasında, Bayern Münih altyapısından alınan oyuncunun gelişimini sürdürmesi için en ideal adresin Cremonese olduğunu düşündü.

  • Adin Licina Germany 2025Getty Images

    Licina’nın Cremonese ile rakamları

    Ligde ve İtalya Kupası'nda oynadığı dört maçta iki gol ve bir asist üretti; Giampaolo'nun yerine Pecchia'nın gelmesiyle yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından da ilk 11'deki yerini korudu. Juventus, geçen şubat ayında başka kulüplerin rekabetini geride bırakarak bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı genç oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor. NextGen'de birkaç aylık uyum sürecinin ardından da onu kiralık göndermeye karar verdi. Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Licina'nın bugünkü değeri 10 milyondan çok 15 milyon euroya daha yakın ve gelecekteki satışından elde edilecek gelirin yüzde 30'u Bayern'e gidecek.

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  • cm grafica yildiz juventus 2025 26 2 1 desk high impactGetty Images

    Licina, Yıldız gibi geliyor

    Juventus’un umutlarına göre Licina’nın yolu, Bayern Münih’ten gelen ve Primavera ile NextGen arasında tüm iç aşamalardan geçtikten sonra A takıma yükseltilen, şu anda da dev kulüplerin radarında olan Kenan Yıldız’ınkine benzer olabilir (Chelsea, Arsenal ve Real Madrid onu uzun süredir olası hedefler listesine eklemiş durumda). Licina da Türk hücum oyuncusunun seviyesine ulaşırsa Juventus, bünyesinde dolaşımdaki en iyi yeteneklerden ikisine sahip olacak. Juventus’un umduğu senaryo bu ve kulüp bu sırada Licina’nın Cremonese’deki gelişimini sürekli olarak takip edecek.

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