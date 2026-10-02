Aşağıda Luciano Spalletti'nin bugün saat 12.30'da Continassa'da Cremonese ile oynanacak hazırlık maçı için kullanabileceği oyuncular yer alıyor. Milli oyuncularından yoksun olan Spalletti'nin kadroya çağırdığı isimler arasında, aralarında iki efsane futbolcu oğlunun da bulunduğu çok sayıda genç de var: Davide Marchisio, 2009 doğumlu, ve Alfonso Montero, 2007 doğumlu; sırasıyla Claudio ve Paolo'nun oğulları olan bu iki isim, Juventus'un iki efsanesi. Yeni transfer ise kadroda yer almıyor:Norberto Neto, hâlâ yeniden kondisyon kazanma sürecinde
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Çeviri:
Juventus’un Cremonese maçı kadrosu açıklandı: Davide Marchisio ve Alfonso Montero da listede. Neto yok
LİSTE
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
9 Kolo Muani
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
40 Radu
44 Rizzo
47 Durmisi
49 Makiobo
51 Amaradio
52 Corigliano
53 Montero
54 Grelaud
55 Brancato
56 Ripani
57 Marchisio
58 Savio
59 Corradi
60 Guerra
61 Mangiapoco
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