Aşağıda Luciano Spalletti'nin bugün saat 12.30'da Continassa'da Cremonese ile oynanacak hazırlık maçı için kullanabileceği oyuncular yer alıyor. Milli oyuncularından yoksun olan Spalletti'nin kadroya çağırdığı isimler arasında, aralarında iki efsane futbolcu oğlunun da bulunduğu çok sayıda genç de var: Davide Marchisio, 2009 doğumlu, ve Alfonso Montero, 2007 doğumlu; sırasıyla Claudio ve Paolo'nun oğulları olan bu iki isim, Juventus'un iki efsanesi. Yeni transfer ise kadroda yer almıyor:Norberto Neto, hâlâ yeniden kondisyon kazanma sürecinde



