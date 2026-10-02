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spalletti juve cmgetty
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus’un Cremonese maçı kadrosu açıklandı: Davide Marchisio ve Alfonso Montero da listede. Neto yok

Juventus
L. Spalletti

Spalletti'nin bugünkü maç için kadrosu

Aşağıda Luciano Spalletti'nin bugün saat 12.30'da Continassa'da Cremonese ile oynanacak hazırlık maçı için kullanabileceği oyuncular yer alıyor. Milli oyuncularından yoksun olan Spalletti'nin kadroya çağırdığı isimler arasında, aralarında iki efsane futbolcu oğlunun da bulunduğu çok sayıda genç de var: Davide Marchisio, 2009 doğumlu, ve Alfonso Montero, 2007 doğumlu; sırasıyla Claudio ve Paolo'nun oğulları olan bu iki isim, Juventus'un iki efsanesi. Yeni transfer ise kadroda yer almıyor:Norberto Neto, hâlâ yeniden kondisyon kazanma sürecinde


  • LİSTE

    3 Bremer


    4 Gatti


    6 Kelly


    9 Kolo Muani


    20 Cambiaso


    22 McKennie


    23 Pinsoglio


    24 Rugani


    40 Radu


    44 Rizzo


    47 Durmisi


    49 Makiobo


    51 Amaradio


    52 Corigliano


    53 Montero


    54 Grelaud


    55 Brancato


    56 Ripani


    57 Marchisio


    58 Savio


    59 Corradi


    60 Guerra


    61 Mangiapoco



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