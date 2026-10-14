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Celik JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Juventus'un Celta Vigo maçı kadrosu: Boga yok, Celik ve Neto var

Celta Vigo - Juventus
Juventus
Celta Vigo
Ligi Europa

Spalletti'nin Avrupa Ligi kadrosu

Juventus, Celta Vigo maçının kadrosunu açıkladı. Yarın oynanacak karşılaşma, Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında yapılacak. Bu sabah takımla birlikte antrenman yapan Boga evde kalacak. Boga'nın yanı sıra uzun süredir sakat olan Yildiz, Locatelli ve Grabara da kadroda yok. Liste dışı kalan Zhegrova, Milik, Rugani, Thuram ve Ekhator da kadroda yer almıyor. Son iki oyuncu aynı zamanda sakat.


Takımın son transferi Neto da kadroda. Neto, cezası nedeniyle Cagliari deplasmanını kaçırmıştı. Zeki Celik de kadroda yer alıyor. Celik, bu sabah Continassa'da takımdan ayrı antrenman yapmıştı.


  • UEFA AVRUPA LİGİ | CELTA VIGO-JUVENTUS | MAÇ KADROSU

    2 Celik


    3 Bremer


    4 Gatti


    6 Kelly


    7 Conceicao


    8 Koopmeiners


    9 Kolo Muani


    12 Douglas Luiz


    15 Kalulu


    17 Alajbegovic


    20 Cambiaso


    22 McKennie


    23 Pinsoglio


    25 Vicario


    26 Lucumi


    27 Woltemade


    29 Sarr


    31 Gonzalez


    32 Cabal


    33 Neto



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