Juventus'un Celta Vigo maçı kadrosu: Boga yok, Celik ve Neto var

Juventus, Celta Vigo maçının kadrosunu açıkladı. Yarın oynanacak karşılaşma, Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında yapılacak. Bu sabah takımla birlikte antrenman yapan Boga evde kalacak. Boga'nın yanı sıra uzun süredir sakat olan Yildiz, Locatelli ve Grabara da kadroda yok. Liste dışı kalan Zhegrova, Milik, Rugani, Thuram ve Ekhator da kadroda yer almıyor. Son iki oyuncu aynı zamanda sakat.





Takımın son transferi Neto da kadroda. Neto, cezası nedeniyle Cagliari deplasmanını kaçırmıştı. Zeki Celik de kadroda yer alıyor. Celik, bu sabah Continassa'da takımdan ayrı antrenman yapmıştı.



