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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus’ta Zhegrova kadroya alınmadı ve ayrılmak üzere: Lazio ile Al-Ittihad devrede

Juventus
Transfers
Lazio
Al Ittihad
E. Zhegrova

Kosovalı oyuncu için Continassa'dan ayrılık vakti yaklaşıyor

Juventus'ta Edon Zhegrova için Al-Ittihad'dan yoklama, ancak Suudi kulübünün listesinde yer alan tek profil o değil. Bunu yazan Romeo Agresti, Cidde kulübünün 1999 doğumlu Kosovalı oyuncuya ilgisini aktarıyor. Oyuncu, bu akşam Allianz Stadium'da Parma ile oynanacak maç için bugün Luciano Spalletti tarafından kadroya alınmadı.


Hücumun sağ kanadı için Lazio'nun da devrede olduğunu hatırlatalım.La Gazzetta dello Sport'a göre, Lazio yönetiminin değerlendirmelerinde listenin en üst sırasında yine Zhegrova'nın adı yer alıyor; oyuncu Gustav Isaksen'e olası bir alternatif ve gerektiğinde Mattia Zaccagni için karşı kanatta bir çözüm olarak görülüyor.

  • Lazio

    Operasyon, satın alma zorunluluğu içermeyen kiralama formülü üzerinden kurgulanabilir; bu çözümün Juventus’un da onayını aldığı belirtiliyor. Anlaşmayı Lazio’nun mali kriterleriyle uyumlu hale getiren bir diğer unsur da 27 yaşındaki Kosovalı oyuncunun yaklaşık 2,5 milyon euro seviyesindeki maaşı.


    Doğal solak olan ve bire birde etkili bir isim olan Zhegrova, bu doğrultuda hücum hattını tamamlayacak ek bir parça olabilir. Harder çevresindeki rekabetin giderek artması da göz önüne alındığında, olası gelişi ileri uçtaki son takviyeyle örtüşebilir.


    Kosovalı kanat oyuncusunun profiline yönelimin bir diğer nedeni de İtalyan futboluna hâlihazırda aşina olması: geçen sezon 20 maça çıktı; bunlar arasında pazar günü Frosinone’da, ligin ilk haftasında Conceicao’nun yerine ikinci yarıda oyuna girdiği karşılaşma da yer alıyor. Lazio, dolayısıyla gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor. Ancak Zhegrova için somut adım atmadan önce başkent ekibinin hücum hattında bir ayrılığı netleştirmesi gerekecek. Bu bölümde yer açıldıktan sonra Juventus’un kanat oyuncusu için girişim başlayabilir.


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