Juventus'ta Edon Zhegrova için Al-Ittihad'dan yoklama, ancak Suudi kulübünün listesinde yer alan tek profil o değil. Bunu yazan Romeo Agresti, Cidde kulübünün 1999 doğumlu Kosovalı oyuncuya ilgisini aktarıyor. Oyuncu, bu akşam Allianz Stadium'da Parma ile oynanacak maç için bugün Luciano Spalletti tarafından kadroya alınmadı.





Hücumun sağ kanadı için Lazio'nun da devrede olduğunu hatırlatalım.La Gazzetta dello Sport'a göre, Lazio yönetiminin değerlendirmelerinde listenin en üst sırasında yine Zhegrova'nın adı yer alıyor; oyuncu Gustav Isaksen'e olası bir alternatif ve gerektiğinde Mattia Zaccagni için karşı kanatta bir çözüm olarak görülüyor.