Michele Di Gregorio'nun durumu farklı, ancak bir o kadar da hassas. Eski Monza kalecisi, Juventus'un yeni teknik projesinin planları arasında yer almıyor ve kulüp ona yeni bir adres bulmak için çalışıyor.





Marsilya ile temaslar soğudu ve şu aşamada bonservisiyle bir satış zor görünüyor. Ancak son saatlerde, Bournemouth'un ilgisi ortaya çıktı; İngiliz kulübü, kadrosunu güçlendirmek için farklı profilleri değerlendiriyor.





İtalyan kaleciye Lazio'nun da ilgisi olduğu belirtiliyor; bu da özellikle ilgi çekici bir transfer ihtimalini gündeme getirebilir. Juventus, tüm tarafları memnun edecek ve Di Gregorio'nun yeniden süreklilik yakalayabileceği bir kulüpte yeni bir başlangıç yapmasına imkan tanıyacak bir çözüm bulmayı hedefliyor.





Perin'in de Torino'ya veda etmesi halinde onun ayrılığı daha da büyük önem kazanacak.



