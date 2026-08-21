Juventus, kalede de değişime hazırlanıyor. Guglielmo Vicario yeni birinci kaleci olarak zaten belirlenmişken, kulüp şimdi Mattia Perin ve Michele Di Gregorio'nun geleceğini netleştirmek zorunda: ikiliden en az biri Torino'dan ayrılacak, ancak sonunda ikisinin de gitmesi ihtimal dışı değil.
Çeviri:
Juventus’ta Vicario’nun yedeği olarak Mandas fikri
Perin, Palermo yolunda
Mattia Perin için Palermo ihtimali hâlâ masada. Son saatlerde bu yol daha da daralmış gibi görünüyordu. Tuttosport'un aktardığına göre, ana düğüm ekonomik nitelikteydi: Juventus'un talebi, Palermo kulübü tarafından çok yüksek bulunuyordu. Ardından ise gelişme yaşandı ve Palermo bu ihtimali açık tutuyor.
Di Gregorio için Bournemouth ortaya çıktı
Michele Di Gregorio'nun durumu farklı, ancak bir o kadar da hassas. Eski Monza kalecisi, Juventus'un yeni teknik projesinin planları arasında yer almıyor ve kulüp ona yeni bir adres bulmak için çalışıyor.
Marsilya ile temaslar soğudu ve şu aşamada bonservisiyle bir satış zor görünüyor. Ancak son saatlerde, Bournemouth'un ilgisi ortaya çıktı; İngiliz kulübü, kadrosunu güçlendirmek için farklı profilleri değerlendiriyor.
İtalyan kaleciye Lazio'nun da ilgisi olduğu belirtiliyor; bu da özellikle ilgi çekici bir transfer ihtimalini gündeme getirebilir. Juventus, tüm tarafları memnun edecek ve Di Gregorio'nun yeniden süreklilik yakalayabileceği bir kulüpte yeni bir başlangıç yapmasına imkan tanıyacak bir çözüm bulmayı hedefliyor.
Perin'in de Torino'ya veda etmesi halinde onun ayrılığı daha da büyük önem kazanacak.
Mandas ortaya çıktı
Vicario'nun ilk 11'in değişmez ismi olması beklendiği için Juventus'un doldurması gereken bir boşluk daha ortaya çıkacak. Şu anda kadroda bulunan iki kalecinin de ayrılması halinde siyah-beyazlıların yeni bir 12 numara bulması gerekecek.
Beğenilen profiller arasında Lazio'nun 2001 doğumlu kalecisi Christos Mandas da yer alıyor; bu isim, TuttoJuve.com'a göre Vicario'nun arkasında ilgi çekici bir alternatif olabilir. Carlo Pinsoglio ise "üçüncü kaleci" olarak kalacak. Elbette çok şey, Lazio'nun hamlelerine ve Di Gregorio durumuyla olası bağlantıya da bağlı olacak.
Dolayısıyla hâlâ tamamen şekillenmemiş bir senaryo söz konusu, ancak bu durum transfer döneminin son günlerinin en sıcak başlıklarından biri haline gelebilir. Juventus yeni birinci kalecisini şimdiden seçti; şimdi geriye kalede yaşanacak dönüşümü tamamlamak kaldı.
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