Juventus bu sabah Continassa'da antrenman yaptı. Takım, yarın Allianz Stadium'da oynanacak Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasındaki Rennes maçına hazırlanıyor. Luciano Spalletti, takıma çift kale maç yaptırdı; üçlü ve dörtlü savunma dizilişleri kullandı.
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Çeviri:
Juventus'ta Spalletti hem üçlü hem de dörtlü savunmayı deniyor. Altı isim eksik
TuttoJuve.com'un aktardığına göre, rondo çalışması başlamadan önce bugün doğum gününü kutlayan Spalletti'nin yardımcısı Domenichini alkışlandı.
Sakat olan Conceicao, Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara ve Ekhator antrenmana katılmadı.
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