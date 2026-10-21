Juventus bu sabah Continassa'da antrenman yaptı. Takım, yarın Allianz Stadium'da oynanacak Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasındaki Rennes maçına hazırlanıyor. Luciano Spalletti, takıma çift kale maç yaptırdı; üçlü ve dörtlü savunma dizilişleri kullandı.