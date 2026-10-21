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SpallettiGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Juventus'ta Spalletti hem üçlü hem de dörtlü savunmayı deniyor. Altı isim eksik

Juventus - Rennes
Juventus
Rennes
Ligi Europa

Continassa'da Rennes'e karşı oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesi son antrenman

Juventus bu sabah Continassa'da antrenman yaptı. Takım, yarın Allianz Stadium'da oynanacak Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasındaki Rennes maçına hazırlanıyor. Luciano Spalletti, takıma çift kale maç yaptırdı; üçlü ve dörtlü savunma dizilişleri kullandı.

  • TuttoJuve.com'un aktardığına göre, rondo çalışması başlamadan önce bugün doğum gününü kutlayan Spalletti'nin yardımcısı Domenichini alkışlandı.


    Sakat olan Conceicao, Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara ve Ekhator antrenmana katılmadı.


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