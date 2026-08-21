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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Perin'in Palermo'ya transferinin önü açıldı

Juventus
Transfers
M. Perin
Palermo

Kalecinin Juventus'tan Sicilya ekibine transferi için yürütülen görüşmelerde düğüm çözüldü.

Palermo ile Mattia Perin arasındaki görüşmelerde düğüm çözüldü ve süreç artık hızla ilerliyor. Bunu Matteo Moretto aktardı. Moretto'ya göre gece saatlerinde kalecinin menajeri Alessandro Lucci ile Juventus arasında, kulübün ekonomik taleplerini düşürmek için yoğun temaslar yaşandı.


Juventus, Perin'in uygun şartlarda ayrılmasına izin vermeye hazır; Moretto'nun yazdığına göre bu, aralarında derin bir bağ bulunan bir oyuncuya yönelik bir vefa göstergesi olarak da değerlendiriliyor.


Şimdi Palermo ile Juventus, anlaşmayı kesin olarak sonuçlandırmak için sürekli temas halinde.

  • Peki ya Di Gregorio?

    Ardından, Juventus'un kaleci durumu açısından Michele Di Gregorio'nun profili de belirsizliğini koruyor. O da ayrılırsa, Juventus, Vicario'nun yedeği olarak Lazio'dan Mandas'ı düşünüyor.


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