Juventus'ta Perin'in Palermo'ya transferinin önü açıldı

Palermo ile Mattia Perin arasındaki görüşmelerde düğüm çözüldü ve süreç artık hızla ilerliyor. Bunu Matteo Moretto aktardı. Moretto'ya göre gece saatlerinde kalecinin menajeri Alessandro Lucci ile Juventus arasında, kulübün ekonomik taleplerini düşürmek için yoğun temaslar yaşandı.





Juventus, Perin'in uygun şartlarda ayrılmasına izin vermeye hazır; Moretto'nun yazdığına göre bu, aralarında derin bir bağ bulunan bir oyuncuya yönelik bir vefa göstergesi olarak da değerlendiriliyor.





Şimdi Palermo ile Juventus, anlaşmayı kesin olarak sonuçlandırmak için sürekli temas halinde.