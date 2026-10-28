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David RaumGetty
Emanuele Tramacere
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Juventus'ta öncelik sol tarafa transfer: Spalletti için üç isim

Juventus
A. Cambiaso
D. Raum
T. Mitchell
M. Nagida

Juventus kararını verdi: Ocak ayında kanatlara yatırım yapacak

Andrea Cambiaso toparlanıyor ancak Juventus'taki geleceği üzerindeki baskı sürüyor. Bir yanda, fırsat kollamayı sürdüren Barcelona'nın da aralarında bulunduğu yabancı kulüplerin ilgisine dair söylentiler var. Diğer yanda ise Luciano Spalletti yönetiminde kilit bir rol üstleneceği hiç de garanti değil.

Bu doğrultuda Tuttosport'un haberine göre Juventus, ocak transfer dönemi öncesinde sol kanada takviyeyi öncelik olarak görmeye başladı. Üstelik Massara ve Carnevali'nin listesinde şimdiden üç isim var.


  • İlk isim Nagida

    En gerçekçi aday, 2005 doğumlu kanat oyuncusu Mahamadou Aboubakar Nagida. Kamerun millî takımında forma giyen oyuncunun Rennes ile sözleşmesi bulunuyor.

    Sol ayaklı oyuncu, 11 maçta bir gol ve bir asist kaydetti. Avrupa Ligi'nde Juventus'a karşı oynanan maçta da öne çıktı.

    Neden en gerçekçi aday? Çünkü Juventus'la sözleşmesi bulunan Khephren Thuram ve Jeremie Boga ile aynı menajerlerle çalışıyor.

  • MITCHELL

    Tyrick Mitchell yeniden gündemde. Juventus'un transfer yetkilileri onu uzun süredir takip ediyor. 2016'da katıldığı ve altyapı eğitimini tamamladığı Crystal Palace'ın vazgeçilmez oyuncularından biri.

    Hem dörtlü savunmada bek hem de tüm kanatta görev yapan bir oyuncu olarak oynayabiliyor. Ancak 30 Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesi, bedelsiz transfer ihtimalini gelecek yaza öteleyebilir.

  • RAUM

    Leipzig’in 1998 doğumlu Alman sol beki David Raum’un sözleşmesi de 30 Haziran 2027’de sona eriyor. Almanya Millî Takımı oyuncusu Raum, dörtlü savunmada oynamaya daha uygun bir bek. Ayrıca Leipzig, Mitchell’ın kulübüne kıyasla oyuncu satmaya daha yatkın. Sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, geçmişte birçok transfer anlaşması yapmış iki kulüp arasında ocak ayında bir transferi kolaylaştırabilir.

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