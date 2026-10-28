Juventus'ta öncelik sol tarafa transfer: Spalletti için üç isim

Andrea Cambiaso toparlanıyor ancak Juventus'taki geleceği üzerindeki baskı sürüyor. Bir yanda, fırsat kollamayı sürdüren Barcelona'nın da aralarında bulunduğu yabancı kulüplerin ilgisine dair söylentiler var. Diğer yanda ise Luciano Spalletti yönetiminde kilit bir rol üstleneceği hiç de garanti değil.

Bu doğrultuda Tuttosport'un haberine göre Juventus, ocak transfer dönemi öncesinde sol kanada takviyeyi öncelik olarak görmeye başladı. Üstelik Massara ve Carnevali'nin listesinde şimdiden üç isim var.



