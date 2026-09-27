Neto, 2015 ile 2017 arasında daha önce Juventus forması giymişti ve bu dönemde 22 maça çıkıp 2 Scudetto, 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazandı. Kariyerinde Brezilyalı kaleci ayrıca İspanya Kupası’nı da iki kez kazandı (biri Valencia ile, biri Barcelona ile) ve Brezilya ile Londra 2012 Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya elde etti.





Neto, 2025-26 sezonunda Botafogo’da forma giymişti (18 maç) ve Continassa’dan gelen çağrıdan önce boştaydı; Juventus’a birinci kaleci Guglielmo Vicario’nun yedeği olmak üzere geliyor.