Milli takımlar arası verilen ara, sadece çok sayıda oyuncusundan mahrum kalan ve onları teknik adamlarından uzakta gören kulüpler ile camialar için bir engel değil. Çok sayıdaki uluslararası maç ve saha içi yükümlülüklere verilen bu ara, kulüpler için aynı zamanda geleceğe bakma ve ocak ayındaki bir sonraki transfer dönemi öncesinde kadronun nasıl güçlendirilebileceğine odaklanma fırsatı da sunuyor.

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus bir süredir sol bek ya da genel olarak kanatta oynayabilecek bir oyuncu arıyor; Zeki Celik, Pierre Kalulu ve dönüş yapan joker Andrea Cambiaso'nun (Spalletti tarafından orta sahada denendi) yer aldığı bu hatta en az bir alternatife daha ihtiyaç duyuluyor. Değerlendirilen isimler arasında Atalanta'dan Lorenzo Bernasconi de bulunuyor.



