24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
cm grafica bernasconi juve
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus'ta kanat hamlesi için listede Bernasconi de var

Juventus
Atalanta
L. Bernasconi

Juventus’un planlarında yer alan kanat takviyesi için İtalyan alternatif.

Milli takımlar arası verilen ara, sadece çok sayıda oyuncusundan mahrum kalan ve onları teknik adamlarından uzakta gören kulüpler ile camialar için bir engel değil. Çok sayıdaki uluslararası maç ve saha içi yükümlülüklere verilen bu ara, kulüpler için aynı zamanda geleceğe bakma ve ocak ayındaki bir sonraki transfer dönemi öncesinde kadronun nasıl güçlendirilebileceğine odaklanma fırsatı da sunuyor.

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus bir süredir sol bek ya da genel olarak kanatta oynayabilecek bir oyuncu arıyor; Zeki Celik, Pierre Kalulu ve dönüş yapan joker Andrea Cambiaso'nun (Spalletti tarafından orta sahada denendi) yer aldığı bu hatta en az bir alternatife daha ihtiyaç duyuluyor. Değerlendirilen isimler arasında Atalanta'dan Lorenzo Bernasconi de bulunuyor.


  • Bernasconi fikri

    Tuttosport'un aktardığına göre, sportif direktör Ricky Massara'nın kanat için değerlendirdiği birçok isim arasında Atalanta'nın 2003 doğumlu beki de yer alıyor.

    Bernasconi, Juventus'un çok iyi tanıdığı bir profil ve transfer açısından da yeni bir isim değil; zira yaz aylarında eski yönetici Cristiano Giuntoli tarafından Bergamo ekibiyle zaten bir girişimde bulunulmuştu. Inter o dönemde altyapısından yetişen oyuncuya yatırım yapmaya karar verip onu yeni bir sözleşmeyle güvence altına aldı, ancak performansı Juventus gibi büyük kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

  • Dokunulmaz

    Yeni sözleşme statüsüne rağmen Bernasconi, Maurizio Sarri yönetiminde zaman zaman forma şansı buluyor; Sarri onu Bologna ve Roma maçlarında kulübeye çekti, Conference League ön elemesinin kaderi belirleyen rövanşında ise Cagliari ve Hapoel Tel Aviv karşısında sadece yedekten oyuna sürdü. Fiilen bugün, yaz boyunca öyle görünebileceği gibi dokunulmaz değil.

    Ayrıca Bernasconi, farklı bir rolde patlama yaptı; daha çok orta sahanın sağ-sol çizgisinde oynayan bir kanat beki olarak öne çıktı, Sarri'nin bu pozisyon için düşündüğü şekilde dörtlü savunmada saf bir bek olarak değil. Ancak Juventus için onun çok yönlülüğü önemli bir joker niteliği taşıyor; çünkü Spalletti, sezonun ikinci bölümünü üzerine inşa edeceği kesin bir oyun sistemi hâlâ belirlemedi. Ayrıca Bernasconi kornerleri ve çaprazdan kullanılan serbest vuruşları da çok iyi kullanıyor; bu da Juventus cephesinde göz ardı edilmemesi gereken bir unsur.

  • ALTERNATİFLER

    Her şey, Juventus cephesinde bu aylarda sık sık olduğu ve olacağı gibi, muhtemel operasyonun formülüne ve sonrasındaki maliyetine de, hatta her şeyden çok buna bağlı olacak. Bu nedenle Massara'nın not defterinde yalnızca tek bir ana hedef olamaz. Juventus, sol bek için farklı seçenekleri izlemeyi sürdürüyor; amaç, mümkün olduğunca düşük maliyetle kadroya daha fazla derinlik katabilecek bir oyuncu belirlemek.

    Gündeme gelen isimler arasında Emerson Palmieri de var; Marsilya'dan ayrılması beklenen oyuncu, ocak ayı için bir fırsat olarak görülüyor. İtalyanlar arasında Udogie beğeniliyor, ancak fiyatı transferi kolaylaştırmıyor. Crystal Palace'ın kanat oyuncusu Tyrick Mitchell için de dikkatli olunmalı; Juventus yönetimi oyuncuyu daha önce de takip etmişti. Özellikle de Manchester City'den Rayan Aït-Nouri öne çıkıyor. Juventus, son haftalarda bu oyuncu için temasları yeniden başlattı ve ocak ayında kiralama ihtimalini de değerlendiriyor. Ayrıca, kulüpteki kaos ve olası yaptırımlar da tam olarak bu seçeneği öne çıkarabilir.

    Birçok isim, tek hedef: Spalletti'ye yaz döneminde gerçekleşmeyen kanat hamlesini kazandırmak ve kadrosunu tamamlamak.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Venezia crest
Venezia
VEN