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Carnevali Grafica Juve
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus'ta "kan banyosu"ndan "olası" satışlara: Carnevali'nin verdiği 3 alarm

Juventus

Juventus CEO’sunun La Gazzetta dello Sport’a verdiği uzun röportaj, Juventus’un geleceği ve kadrosu üzerinde çok büyük mali kısıtlamaların etkili olduğunu ortaya koydu.

2026/2027 sezonu, Juventus’un geleceğini anlamak ve çözümlemek açısından inanılmaz derecede önemli bir dönüm noktası olacak. LucianoSpalletti üzerindeki baskı elbette çok büyük ve son iki günde önce 2025/2026 bilançosunun kapanması, ardından da CEO GiovanniCarnevali’nin sözleri, sahada söylenecek, daha doğrusu söylenmek zorunda olunacak şeylere yönelik dikkati kaçınılmaz olarak artırdı.

Juventus CEO’su, Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda, kendisini ayırt eden gülümsemesi ve sakin tavrına rağmen, ekonomik alarmın kulüpte çoktan verildiğini ve sahada alınacak sonuçlara göre kadro yapılanmasındaki gelecekteki stratejilerin de değişeceğini hissettirdi.


  • İlk alarm: Şampiyonlar Ligi olmadan "kan gölü"

    Gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi’ne katılımı hayati ve birincil önemde olacak. UEFA’nın en üst düzey organizasyonundan gelecek ve 2026/2027 bilançosunda yer almayacak gelirlerin başka kaynaklarla telafi edilmesi gerekecek, ancak iki yıl üst üste turnuvaya katılamamak kulübü çok daha önemli ve sert adımlar atmaya zorlayacak.


    "Önemli olan kazanmak. Evet, kazanmak zorundasın. Ama bunu nasıl yapacağını da anlamalısın. Dördüncülük artık futboldan çok iş meselesi haline geldi, Şampiyonlar Ligi’ne kalırsan bir şey, aksi halde tam bir kan gölü"

  • İkinci alarm: UEFA uzlaşmasının sınırları

    Carnevali, kulüp için şimdiden önemli sınırlar bulunduğunu ve özellikle UEFA ile imzalanan Settlement Agreement açısından bunlara uymak zorunda kalacağını vurguladı.

    “Juventus, sportif sonuçlarla ekonomik sonuçları dengelemek zorunda. Sürdürülebilirlik, rekabetçilikle el ele gitmeli. Şampiyonlar Ligi’nden gelen para çok önemli, çünkü biz UEFA ile settlement agreement imzaladık ve uymamız gereken bazı sınırlar var”

  • Üçüncü alarm: Satmak zorunda kalmamayı “umut ediyorlar”

    Spor dışındaki departmanlardan organik gelirleri artırmanın bir yolu bulunamazsa Juventus, elde edilemeyen gelirleri doğrudan sportif tarafı ilgilendiren tek yolla telafi etmek zorunda kalacak: oyuncu ticareti. Carnevali, bugün itibarıyla yıldız oyuncuların hayalini kurmanın mümkün olmadığını yineledi. Önümüzdeki transfer dönemleri fırsatlar ve imkanlar üzerinden şekillenmek zorunda kalacak hazirana kadar önemli bir satış yapmak zorunda kalmamayı "umarak".


    "Rekabetçi bir takım istiyoruz, uymamız gereken sınırlarımız olduğunu biliyoruz. Transfer piyasasının nasıl gelişeceğini göreceğiz. Üç büyük yıldız almak isterdim ama bu mümkün değil. Bu yüzden takımı akıllıca hamlelerle ve fırsatları değerlendirerek güçlendirmek gerekiyor. Transfer piyasasını finanse etmek için haziranda önemli bir satış yapılmasının gerekeceği de kesin değil. Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderdiğimiz oyuncularımız var. Belki bu yeterli olabilir"

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  • Kimin vedası gündemde

    Luciano Spalletti bu ortamda görev yapacak; kendisinden yalnızca Juventus’u yeniden keyif veren ve rekabetçi bir takım haline getirmesi değil, aynı zamanda hata payı olmaksızın en azından Şampiyonlar Ligi’ne taşıması ve belki de Avrupa Ligi gibi bir kupayı kazanması bekleniyor.

    Aksi halde Juventus, kulübün ekonomik dengesini düzeltmek için satışlara başvurmak zorunda kalacak. Hesapları ve bilançoyu tek hamlede düzeltebilecek en önemli isim Kenan Yildiz olmaya devam ediyor (bonservissiz geldiği için, ayrılığı halinde bilançoda potansiyel olarak net bir sermaye kârı yaratabilir), ancak Thuram, Bremer, Conceicao ve hatta Alajbegovic gibi isimler de unutulmamalı; bunların piyasa değeri, bilançoya etkisi başka bir şekilde hafifletilmek zorunda kalacak Koopmeiners gibi oyunculardan çok daha yüksek.

  • Muhtemel bonservis alımları

    Peki bu sezon artık Juventus’ta olmayan ve bonservisleri alınarak Carnevali’ye nefes aldırıp hareket alanı sağlayabilecek oyuncular kimler?

    En önemli iki isim Lois Openda olmaya devam ediyor (satın alma opsiyonu belirlenmeden Lyon’a kiralandı ve 30 Haziran 2027 itibarıyla bilançoda yaklaşık 30 milyon euroluk bir yükü olacak) ve Atlético’nun 25 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip olduğu Jonathan David.

    Ardından Bournemouth’un 12,7 milyon euro artı 1,5 milyon euro bonus karşılığında satın alma opsiyonuna sahip olduğu Michele Di Gregorio, Beşiktaş’ın 13 milyon euroya bonservisini alabileceği Fabio Miretti ve Fiorentina’ya geçen Joao Mario geliyor; Fiorentina, Juventus’a 9,5 milyon euro ödeyerek oyuncuyu kadrosunda tutabilecek.

    Gözden çıkarılabilecekler arasına, 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Sassuolo’da patlama yapan ve Juventus’un da 13,7 milyon euroluk geri satın alma hakkına sahip olduğu Vasiljie Adzic de girebilir.


    Her şey yolunda giderse ve hesaplamada Openda (belirlenmiş bir rakamı olmadığı için) ile Adzic için geri satın almama durumu dışarıda bırakılırsa, Juventus fazlalık oyuncularından toplam 72,2 milyon euro gelir elde edebilir. Bu da 2026/27 Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalmayı telafi etmeye yetecek bir rakam.

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