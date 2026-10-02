2026/2027 sezonu, Juventus’un geleceğini anlamak ve çözümlemek açısından inanılmaz derecede önemli bir dönüm noktası olacak. LucianoSpalletti üzerindeki baskı elbette çok büyük ve son iki günde önce 2025/2026 bilançosunun kapanması, ardından da CEO GiovanniCarnevali’nin sözleri, sahada söylenecek, daha doğrusu söylenmek zorunda olunacak şeylere yönelik dikkati kaçınılmaz olarak artırdı.

Juventus CEO’su, Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda, kendisini ayırt eden gülümsemesi ve sakin tavrına rağmen, ekonomik alarmın kulüpte çoktan verildiğini ve sahada alınacak sonuçlara göre kadro yapılanmasındaki gelecekteki stratejilerin de değişeceğini hissettirdi.



