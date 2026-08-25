Juventus'un resmi sitesinde yer aldığı üzere, "Kamil Grabara, Juventus'un yeni kalecisi oldu ve 30 Haziran 2027'ye kadar Wolfsburg'dan kiralık olarak geldi".





Açıklama şöyle devam etti: "Juventus için kalede yeni bir takviye: Ocak 1999'da Polonya'da doğan file bekçisi, futbola Ruch Chorzow altyapısında başladı. 2016'da Liverpool'a transfer oldu ve burada profesyoneller arasındaki ilk deneyimlerini Aarhus ve Huddersfield'a kiralık gittiği dönemlerde yaşamadan önce altyapı takımlarında forma giydi.





Ocak 2021'de Kopenhag'a transfer oldu; başarılarla dolu bu dönemde iki Danimarka ligi şampiyonluğu ve bir Danimarka Kupası kazandı, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de ilk maçına çıktı. 2024 yazında Wolfsburg'a transfer oldu ve burada Bundesliga'da 63 maça çıkarak ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline geldi.





Grabara, Juventus'taki bu macerayı en iyi şekilde yaşamaya hazır: hoş geldin Kamil!".