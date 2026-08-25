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Grabara WolfsburgGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Grabara resmen açıklandı: transferin formülü ve rakamları

Juventus
Transfers
K. Grabara
Wolfsburg

Juventus, yeni kalecinin transferini duyurdu

Juventus'un resmi sitesinde yer aldığı üzere, "Kamil Grabara, Juventus'un yeni kalecisi oldu ve 30 Haziran 2027'ye kadar Wolfsburg'dan kiralık olarak geldi".


Açıklama şöyle devam etti: "Juventus için kalede yeni bir takviye: Ocak 1999'da Polonya'da doğan file bekçisi, futbola Ruch Chorzow altyapısında başladı. 2016'da Liverpool'a transfer oldu ve burada profesyoneller arasındaki ilk deneyimlerini Aarhus ve Huddersfield'a kiralık gittiği dönemlerde yaşamadan önce altyapı takımlarında forma giydi.


Ocak 2021'de Kopenhag'a transfer oldu; başarılarla dolu bu dönemde iki Danimarka ligi şampiyonluğu ve bir Danimarka Kupası kazandı, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de ilk maçına çıktı. 2024 yazında Wolfsburg'a transfer oldu ve burada Bundesliga'da 63 maça çıkarak ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline geldi.


Grabara, Juventus'taki bu macerayı en iyi şekilde yaşamaya hazır: hoş geldin Kamil!".

  • RAKAMLAR

    Aşağıda operasyonun mali şartları yer almaktadır:


    "Juventus Football Club S.p.A., futbolcu Kamil Grabara’nın sportif hizmetlerinden doğan hakların 30 Haziran 2027’ye kadar geçici olarak transferi konusunda VfL Wolfsburg kulübüyle, 0,5 milyon euro bedel ve buna ek olarak 0,2 milyon euro tutarında yan giderler karşılığında anlaşmaya varıldığını duyurur. Söz konusu bedel, futbolcuyla yapılan sportif hizmet sözleşmesinin süresi boyunca, belirli sportif hedeflere ulaşılması halinde 0,3 milyon euroyu aşmayacak şekilde artırılabilecektir. Anlaşma ayrıca, Juventus’a oyuncunun sportif hizmetlerinden doğan hakları kalıcı olarak satın alma opsiyonu da tanımaktadır. Olası kalıcı transfer için kararlaştırılan bedel 11,5 milyon euro olup üç mali yılda ödenecektir".

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