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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Di Gregorio hâlâ bir sorun: artık yeni kaleci mutlak bir aciliyet haline geldi

Juventus
Transfers
M. Di Gregorio

Inter karşısında Di Gregorio'nun performansı geçen sezonda olduğu gibi belirsiz ve hantaldı. Juventus transfer piyasasında nasıl hareket ediyor?

Bugüne kadar Juventus’un sezon öncesi kampı, özellikle “yenilen goller” konusunda fazlasıyla olumlu sinyaller vermişti; zira ilk dört hazırlık maçında Luciano Spalletti’nin takımının kalesi gole kapalı kalmıştı: Basel-Juventus 0-0, Standard Liege-Juventus 0-1, Juventus-Nice 2-0 ve Chelsea-Juventus 0-1. Michele Di Gregorio ile Mattia Perin de iyi performanslar ortaya koymuştu, üstelik rakiplerine kaleyi yoklayacak çok az fırsat tanıyan bir savunmanın arkasında görev yapmalarına rağmen.


Ancak bugün, Juventus’un Avustralya’nın Perth kentinde oynanan İtalya derbisinde 2-1 aldığı yenilgi eski kâbusları yeniden gündeme getirdi ve Serie A sezonunun başlamasına tam iki hafta kala, mümkünse yönetimin transfer piyasasında göstereceği çabayı daha da acil hâle getirdi; Spalletti’ye mümkün olan en kısa sürede yeni bir birinci kaleci kazandırmak için.



  • Di Gregorio, Inter karşısında kötüydü

    Inter'e karşı kaybedilen maçta, Inter'in Dimarco'yla bulduğu ilk golde Di Gregorio belki biraz geç atlıyor, ancak asıl hata Interli oyuncunun ceza sahası içinde rahatça nişan alıp baskı görmeden şut çekmesine izin verenlerde. Diouf'un attığı ikinci golde ise Di Gregorio'nun hatası açıkça ortada: Interli oyuncunun yakın mesafeden yaptığı ama kurtarılması imkânsız olmayan vuruşta, Juventus kalecisinin kurtarış girişimi beceriksiz ve kararsız kalıyor, top da ağlarla buluşuyor. Di Gregorio'nun başarısız kurtarış girişimi, 1997 doğumlu file bekçisinin geçen sezon yaptığı çok sayıdaki hataya dair hâlâ taze olan anıları hemen yeniden gündeme getirdi ve örnek olarak San Siro'da Inter'e karşı oynanan maç ile Allianz'ta Como karşılaşmasını hatırlayalım.





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  • Kaleci alarmı: Transfer piyasasında neler oluyor?

    Transfer döneminin bitimine üç hafta kala Juventus, kalede hâlâ Di Gregorio, Perin ve Pinsoglio ile yerinde sayıyor. Sorun şu ki ikinci ve üçüncü kalecilerin (Perin ve Pinsoglio) sözleşmesi bir yıl sonra sona eriyor; as kaleci Di Gregorio'nun ise 2029'a kadar kontratı bulunmasına rağmen ne Spalletti'yi ne de kulübü tatmin ediyor ve menajerinin temmuz ayında başrolde olduğu olaylı dosya da dikkate alındığında neredeyse kulüpte istenmeyen bir isim hâline gelmiş durumda. Şu ana kadar Juventus, ne Di Gregorio'ya bir çıkış yolu bulabildi ne de yeni bir birinci kaleci alabildi.


    Ana hedefler Alisson ve Dibu Martinez artık gündemden düştü, diğer çözümler de (Vicario gibi) tam anlamıyla ikna edici değil. Son fikir ise, Fransız kulübünün Japon kaleciyi Parma'dan alması hâlinde Suzuki'yi Paris Saint Germain'den kiralamak. Peki Juventus gibi bir kulüp, geçen sezon yaşananlar da göz önüne alındığında kilit mevkilerden biri olan kaleci pozisyonunu kiralık bir isimle gerçekten yeniden inşa etmek ister mi?


    Önümüzdeki saatlerde Juventus'un müdahale etmeye en çok ihtiyaç duyduğu pozisyon için Carnevali, Massara ve Ottolini'nin nasıl çözümler bulacağını göreceğiz. Transfer döneminin başında kaleci konusu acil bir ihtiyaç, neredeyse bir kriz hâliydi; şimdi ise bunun bir aciliyete dönüştüğü söylenebilir.



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