Transfer döneminin bitimine üç hafta kala Juventus, kalede hâlâ Di Gregorio, Perin ve Pinsoglio ile yerinde sayıyor. Sorun şu ki ikinci ve üçüncü kalecilerin (Perin ve Pinsoglio) sözleşmesi bir yıl sonra sona eriyor; as kaleci Di Gregorio'nun ise 2029'a kadar kontratı bulunmasına rağmen ne Spalletti'yi ne de kulübü tatmin ediyor ve menajerinin temmuz ayında başrolde olduğu olaylı dosya da dikkate alındığında neredeyse kulüpte istenmeyen bir isim hâline gelmiş durumda. Şu ana kadar Juventus, ne Di Gregorio'ya bir çıkış yolu bulabildi ne de yeni bir birinci kaleci alabildi.





Ana hedefler Alisson ve Dibu Martinez artık gündemden düştü, diğer çözümler de (Vicario gibi) tam anlamıyla ikna edici değil. Son fikir ise, Fransız kulübünün Japon kaleciyi Parma'dan alması hâlinde Suzuki'yi Paris Saint Germain'den kiralamak. Peki Juventus gibi bir kulüp, geçen sezon yaşananlar da göz önüne alındığında kilit mevkilerden biri olan kaleci pozisyonunu kiralık bir isimle gerçekten yeniden inşa etmek ister mi?





Önümüzdeki saatlerde Juventus'un müdahale etmeye en çok ihtiyaç duyduğu pozisyon için Carnevali, Massara ve Ottolini'nin nasıl çözümler bulacağını göreceğiz. Transfer döneminin başında kaleci konusu acil bir ihtiyaç, neredeyse bir kriz hâliydi; şimdi ise bunun bir aciliyete dönüştüğü söylenebilir.







