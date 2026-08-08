Bugüne kadar Juventus’un sezon öncesi kampı, özellikle “yenilen goller” konusunda fazlasıyla olumlu sinyaller vermişti; zira ilk dört hazırlık maçında Luciano Spalletti’nin takımının kalesi gole kapalı kalmıştı: Basel-Juventus 0-0, Standard Liege-Juventus 0-1, Juventus-Nice 2-0 ve Chelsea-Juventus 0-1. Michele Di Gregorio ile Mattia Perin de iyi performanslar ortaya koymuştu, üstelik rakiplerine kaleyi yoklayacak çok az fırsat tanıyan bir savunmanın arkasında görev yapmalarına rağmen.
Ancak bugün, Juventus’un Avustralya’nın Perth kentinde oynanan İtalya derbisinde 2-1 aldığı yenilgi eski kâbusları yeniden gündeme getirdi ve Serie A sezonunun başlamasına tam iki hafta kala, mümkünse yönetimin transfer piyasasında göstereceği çabayı daha da acil hâle getirdi; Spalletti’ye mümkün olan en kısa sürede yeni bir birinci kaleci kazandırmak için.