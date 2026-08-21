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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus’ta David pürüzü: Hull City’ye hayır dedi

Juventus
Transfers
J. David
Hull City

Kanadalı oyuncu, Juventus'tan ayrılması için kendisine şu ana kadar sunulan tüm çözümleri reddetti.

Juventus'ta transferde girişler kaçınılmaz olarak çıkışlara bağlı kalmaya devam ediyor. Kulübün transferde hamle yapmayı sürdürebilmesi için önce kadroda ve bütçede yer açması gerekiyor; işe Jonathan David'den başlanacak.


Tuttosport'un haberine göre Kanadalı forvet Hull City'nin girişimini geri çevirdi ve şu anda bir tür belirsizliğin içinde kalmış durumda: Juventus'un teknik planlarında yer almıyor, ancak transferi için henüz somutlaşmış bir seçenek de bulunmuyor.


Orta sahadaki durum da buna benzerlik gösteriyor. Kessié beklemede, ancak Juventus'un ilerleyebilmesi için önce bu bölgeden en az iki oyuncuyu göndermesi gerekiyor. İlk isim Arthur; oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesine doğru hızlı şekilde ilerleniyor, sadece son detayların netleşmesi kaldı.


  • Ardından bir ayrılık daha gerekecek. Miretti ilgi görmeye devam ediyor, ancak Juventus'un 10 ila 15 milyon euro arasında belirlediği bonservis talebi, şu ana kadar talipleri soğuttu. Koopmeiners'in durumu ise daha da karmaşık: orta sahanın bilançodaki kalan değeri yaklaşık 30 milyon euro ve şu anda bu seviyede bir yatırım yapmaya hazır kulüp bulunmuyor.


    İşte tam bu noktada kiralama konusu devreye giriyor. “İndirim” döneminin yaklaşmasıyla birlikte, bazı durumların önünü açmak için geçici formüllere başvurma ihtimali de artıyor. Özellikle kötü geçen sezonların ardından bugün bonservisiyle gönderilmesi son derece zor görünen oyuncular için bu çözüm büyük önem taşıyor.




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