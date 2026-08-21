Juventus’ta David pürüzü: Hull City’ye hayır dedi

Juventus'ta transferde girişler kaçınılmaz olarak çıkışlara bağlı kalmaya devam ediyor. Kulübün transferde hamle yapmayı sürdürebilmesi için önce kadroda ve bütçede yer açması gerekiyor; işe Jonathan David'den başlanacak.





Tuttosport'un haberine göre Kanadalı forvet Hull City'nin girişimini geri çevirdi ve şu anda bir tür belirsizliğin içinde kalmış durumda: Juventus'un teknik planlarında yer almıyor, ancak transferi için henüz somutlaşmış bir seçenek de bulunmuyor.





Orta sahadaki durum da buna benzerlik gösteriyor. Kessié beklemede, ancak Juventus'un ilerleyebilmesi için önce bu bölgeden en az iki oyuncuyu göndermesi gerekiyor. İlk isim Arthur; oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesine doğru hızlı şekilde ilerleniyor, sadece son detayların netleşmesi kaldı.



