Juventus CEO’su Giovanni Carnevali, Trento’daki Festival dello Sport’taki uzun konuşmasında net ifadeler kullandı: Juventus’un bu sezon bilançosu için iki stratejik hedefi var. İlki doğrudan sportif sonuçlara bağlı, çünkü gelecek Şampiyonlar Ligi’ne katılım olmadan bu durum “kan gövdeyi götüren” bir tabloya dönüşecek. İkincisi ise transfer piyasası ve finansal fair play kriterleriyle bağlantılı; bu nedenle bazı satışların tamamlanması gerekecek.

Carnevali’ye göre kulübü mevcut kadrodaki önemli bir oyuncunun satışından kurtarmak için ise (Şampiyonlar Ligi bileti dışında) halihazırda üzerinde anlaşma sağlanan satın alma opsiyonları aracılığıyla, bonservisiyle yapılacak satışlar da yeterli olabilir; yani bugün kiralık olarak başka takımlarda oynayan ve Continassa’dan uzakta bulunan oyuncuların transferleri. Peki bunlar kimler ve Juventus kasasına ne kadar para kazandırabilirler?



