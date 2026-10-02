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David Atletico MadridGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus’ta David evet, Openda hayır: bütçeyi kurtaran “satın alınabilir” oyuncular hangileri?

Juventus

CEO Carnevali’nin sözleri, gelecek yaz kulübü önemli bir satıştan kurtarabilecek kiralık oyunculara yeniden işaret etti.

Juventus CEO’su Giovanni Carnevali, Trento’daki Festival dello Sport’taki uzun konuşmasında net ifadeler kullandı: Juventus’un bu sezon bilançosu için iki stratejik hedefi var. İlki doğrudan sportif sonuçlara bağlı, çünkü gelecek Şampiyonlar Ligi’ne katılım olmadan bu durum “kan gövdeyi götüren” bir tabloya dönüşecek. İkincisi ise transfer piyasası ve finansal fair play kriterleriyle bağlantılı; bu nedenle bazı satışların tamamlanması gerekecek.

Carnevali’ye göre kulübü mevcut kadrodaki önemli bir oyuncunun satışından kurtarmak için ise (Şampiyonlar Ligi bileti dışında) halihazırda üzerinde anlaşma sağlanan satın alma opsiyonları aracılığıyla, bonservisiyle yapılacak satışlar da yeterli olabilir; yani bugün kiralık olarak başka takımlarda oynayan ve Continassa’dan uzakta bulunan oyuncuların transferleri. Peki bunlar kimler ve Juventus kasasına ne kadar para kazandırabilirler?


  • Openda hayır, David evet

    En önemli iki isim elbette bir yıl önce transfer edilen ve bu yaz Juventus'tan uzakta oynamaya gönderilen iki forvet olmaya devam ediyor.

    Ancak Lois Openda ile Jonathan David iki farklı durumda; zira ilki satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak Lyon'da oynuyor ve bu nedenle 30 Haziran 2027 itibarıyla bilançoda yaklaşık 30 milyon euroluk bir yük oluşturacak, Kanadalı için ise durum tam tersi; Atletico'nun 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

  • Di Gregorio, Miretti ve Joao Mario

    Ardından Bournemouth’un 12,7 milyon artı 1,5 milyon bonus karşılığında satın alma opsiyonuna sahip olduğu Michele Di Gregorio, Beşiktaş’ın 13 milyon euroya bonservisini alabileceği Fabio Miretti ve Fiorentina’ya geçen, kulübün Juventus’a 9,5 milyon euro ödeyerek kadroda tutabileceği Joao Mario da var.

  • Adzic vakası

    Gözden çıkarılabilecek isimler arasında Vasiljie Adzic de yer alabilir; 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip Sassuolo’da patlama yapan oyuncu için Juventus’un 13,7 milyon euroluk geri satın alma hakkı bulunuyor.

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  • 72 MİLYON

    Her şey yolunda giderse ve hesaplamaya Openda (belirlenmiş bir rakamı yok) ile Adzic’in geri satın almama durumunu katmazsak, Juventus kadro fazlalıklarından toplam 72,2 milyon euro elde edebilir. Bu da 2026/27 Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalmayı telafi etmeye yeter.

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