Juventus, pazar akşamı oynanacak Cagliari maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Continassa'da milli takımlarından dönen tüm oyuncular, uzun yolculuğun ardından yenileme çalışması yapan Nico Gonzalez de dahil olmak üzere takıma katıldı.





Cabal cephesinden iyi haberler: TuttoJuve.com'un aktardığına göre Kolombiyalı oyuncu takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı; bu da iyileşme sürecinde olumlu bir işaret. Juventus teknik ekibi ise yine de onu dikkatli şekilde yönetmeyi sürdürecek. Kerim Alajbegovic de grupla çalıştı, milli takım görevinden dönen Nico Gonzalez isebireysel antrenman yaptı.