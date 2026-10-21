Juventus’ta Bremer ocak ayında ayrılabilir: Bayer Leverkusen devrede

Gleison Bremer'in Juventus'taki geleceği, kış transfer döneminin sıcak gündem maddelerinden biri hâline gelebilir. Gazzetta dello Sport'un haberine göre savunma hattına acil takviye arayan Bayer Leverkusen, Brezilyalı savunmacıyla ilgileniyor.





Yazın Galatasaray'ın girişimlerini geri çevirdikten sonra Brezilyalı stoper, hemen Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek için yeni bir deneyimi değerlendirebilir ve Brezilya Milli Takımı'ndaki rolünü sağlamlaştırmayı hedefleyebilir. 1997 doğumlu Bremer'in Juventus ile sözleşmesi 2029'da sona eriyor ve oyuncu sezon başına 6 milyon maaş alıyor (5 milyon maaş + 1 milyon bonus). Bu, Yildiz ve Kolo Muani'nin ardından kadrodaki en yüksek üçüncü maaş.





Yaz başında, hemen kazanmaya hazır bir kulüpte oynama isteğini dile getirdiği ve Juventus'un böyle bir kulüp olup olmadığını sorguladığı açıklamalarının dikkat çektiğini hatırlatalım ("29 yaşındayım, kazanmak istiyorum, daha fazla bekleyemem").