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Grafica Calciomercato Bremer Juve 2026 esulta 16 9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus’ta Bremer ocak ayında ayrılabilir: Bayer Leverkusen devrede

Juventus
Transfers
G. Bremer

Lazio maçının ardından yaptığı açıklamalarla tartışmaların odağına yerleşen Brezilyalı savunmacıyı oldukça hareketli bir kış transfer dönemi bekliyor.

Gleison Bremer'in Juventus'taki geleceği, kış transfer döneminin sıcak gündem maddelerinden biri hâline gelebilir. Gazzetta dello Sport'un haberine göre savunma hattına acil takviye arayan Bayer Leverkusen, Brezilyalı savunmacıyla ilgileniyor.


Yazın Galatasaray'ın girişimlerini geri çevirdikten sonra Brezilyalı stoper, hemen Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek için yeni bir deneyimi değerlendirebilir ve Brezilya Milli Takımı'ndaki rolünü sağlamlaştırmayı hedefleyebilir. 1997 doğumlu Bremer'in Juventus ile sözleşmesi 2029'da sona eriyor ve oyuncu sezon başına 6 milyon maaş alıyor (5 milyon maaş + 1 milyon bonus). Bu, Yildiz ve Kolo Muani'nin ardından kadrodaki en yüksek üçüncü maaş.


Yaz başında, hemen kazanmaya hazır bir kulüpte oynama isteğini dile getirdiği ve Juventus'un böyle bir kulüp olup olmadığını sorguladığı açıklamalarının dikkat çektiğini hatırlatalım ("29 yaşındayım, kazanmak istiyorum, daha fazla bekleyemem").

  • Juventus'un olası bir satışı değerlendirmesi için de nedenleri olabilir: Bremer savunmanın kilit isimlerinden biri, ancak yüksek maaşı ve piyasa değeri, uygun bir teklif gelmesi hâlinde görüşmelerin önünü açabilir. Bu ihtimali daha da ilgi çekici kılan ise oyuncunun kısa süre önce menajer değiştirmesi; bu değişiklik, kariyerinin yönetiminde yeni bir dönemin işareti olabilir.


    Ayrıca Bremer'in Juventus-Lazio 0-3 maçının ardından takım arkadaşlarına söylediği ("İlk ıslıklarda saklanan da var, korkan da"),Spalletti'nin, kulübün ve soyunma odasının hoşuna gitmeyen sözlerinin yol açtığı tartışmalar da kısa vadede bir ayrılık ihtimalini destekleyen bir başka unsur.

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