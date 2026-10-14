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Boga JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus'ta Boga takımla, Celik ayrı çalıştı. Spalletti de Celik'le konuştu

Juventus
Celta Vigo - Juventus
Celta Vigo
Ligi Europa

Juventus, Vigo’ya hareket etmeden önce Continassa’da antrenman yaptı.

Juventus, sabah saatlerinde Continassa'da antrenman yaptı. Takım, Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında yarın İspanya'da Celta Vigo deplasmanında oynayacağı maça hazırlanıyor. Juventus öğleden sonra Galiçya'ya hareket edecek. Luciano Spalletti ise saat 18.50'de maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek.


Saha kenarında Marco Ottolini ve Frederic Massara da bulunurken takım, sabahın ilerleyen saatlerinde Juventus'un tesislerinde antrenman yaptı. Önce takımdan ayrı çalışmaya başlayan Jeremie Boga gruba katıldı. Juventuslu forvete 8 Eylül'de biseps femoris kasında orta dereceli lezyon teşhisi konmuştu.

  • Türk futbolcu Zeki Celik ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenman sırasında Spalletti, bek oyuncusunun yanına gidip onunla konuşmaya başladı ve Türk futbolcunun takımdan ayrı çalışmasını yönlendirdi.

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