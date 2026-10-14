Juventus, sabah saatlerinde Continassa'da antrenman yaptı. Takım, Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında yarın İspanya'da Celta Vigo deplasmanında oynayacağı maça hazırlanıyor. Juventus öğleden sonra Galiçya'ya hareket edecek. Luciano Spalletti ise saat 18.50'de maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek.





Saha kenarında Marco Ottolini ve Frederic Massara da bulunurken takım, sabahın ilerleyen saatlerinde Juventus'un tesislerinde antrenman yaptı. Önce takımdan ayrı çalışmaya başlayan Jeremie Boga gruba katıldı. Juventuslu forvete 8 Eylül'de biseps femoris kasında orta dereceli lezyon teşhisi konmuştu.