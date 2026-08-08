Arthur Melo'nun geleceği bir kez daha Juventus'tan uzakta olabilir. 1996 doğumlu Brezilyalı orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın radarına girmiş durumda. Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, çok iyi tanıdığı bir oyuncuyla yeniden çalışmak istediği belirtiliyor. Arthur, onun yönetiminde 2023-24 sezonunda Fiorentina'da yeniden istikrar ve özgüven yakalamayı başarmıştı.





La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Italiano, orta sahayı güçlendirmek için değerlendirilmesi gereken profillerden biri olarak Arthur'u Türk kulübünün yöneticilerine bizzat önerdi. Teknik adamın, Juventus ile ilk temasların kurulmasını ve Brezilyalı oyuncu için bir transfer görüşmesi ihtimalinin yoklanmasını kulüpten istediği aktarılıyor.





Arthur için bu, artık sürekli forma değişiklikleriyle şekillenen bir hikâyenin yeni halkası olabilir. Gremio'daki son kiralık döneminin ardından Torino'ya dönen orta saha oyuncusu, geleceğini bir kez daha değerlendirmek zorunda. Ancak bu kez durum biraz farklı olabilir: oyuncu Juventus'un yaz kampına katılıyor ve Luciano Spalletti yönetiminde teknik ekibi kendisine şans vermeye ikna etmeye çalışıyor.



