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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Arthur'a Beşiktaş talip: Italiano onu istiyor

Juventus
Transfers
Beşiktaş
Arthur

Brezilyalı oyuncuya Türkiye'den ilgi var

Arthur Melo'nun geleceği bir kez daha Juventus'tan uzakta olabilir. 1996 doğumlu Brezilyalı orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın radarına girmiş durumda. Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, çok iyi tanıdığı bir oyuncuyla yeniden çalışmak istediği belirtiliyor. Arthur, onun yönetiminde 2023-24 sezonunda Fiorentina'da yeniden istikrar ve özgüven yakalamayı başarmıştı.


La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Italiano, orta sahayı güçlendirmek için değerlendirilmesi gereken profillerden biri olarak Arthur'u Türk kulübünün yöneticilerine bizzat önerdi. Teknik adamın, Juventus ile ilk temasların kurulmasını ve Brezilyalı oyuncu için bir transfer görüşmesi ihtimalinin yoklanmasını kulüpten istediği aktarılıyor.


Arthur için bu, artık sürekli forma değişiklikleriyle şekillenen bir hikâyenin yeni halkası olabilir. Gremio'daki son kiralık döneminin ardından Torino'ya dönen orta saha oyuncusu, geleceğini bir kez daha değerlendirmek zorunda. Ancak bu kez durum biraz farklı olabilir: oyuncu Juventus'un yaz kampına katılıyor ve Luciano Spalletti yönetiminde teknik ekibi kendisine şans vermeye ikna etmeye çalışıyor.


  • İtalyancayı çok iyi biliyor

    Ancak rekabet ve takımın ihtiyaçları, Juventus'ta kalmasını hiç de garanti olmaktan çıkarabilir. Bu yüzden Beşiktaş ihtimali somut bir seçeneğe dönüşebilir; özellikle de Italiano'nun teknik direktörlük koltuğunda olması nedeniyle.


    İtalyan teknik adam, Fiorentina döneminde daha önce çalıştırdığı Arthur'un özelliklerini iyi tanıyor. Brezilyalı oyuncu o dönemde daha fazla süreklilik yakalamış, kariyerinin başlarında onu Avrupa futbolunun en dikkat çekici orta sahalarından biri haline getiren teknik kapasitesini ve pas kalitesini yeniden göstermeyi başarmıştı.


    Dolayısıyla Türkiye'ye olası bir transfer, profesyonel bir yeniden buluşma anlamı da taşıyacaktır. Italiano, aralarında zaten kurulmuş olan ilişki ve oyuncunun özelliklerine dair bilgisi düşünüldüğünde Arthur için önemli bir güvence olabilir. Orta saha oyuncusu da geçmişte kendisini parlatmayı başaran bir teknik adamla yeniden çalışma ihtimaline sıcak bakabilir.


    Ancak şu an itibarıyla Beşiktaş'tan gelmiş somut bir teklif yok ve Juventus, gelebilecek her türlü öneriyi dikkatle değerlendirmek zorunda kalacak. Bu sırada Arthur, yaz çalışmalarına ve Spalletti'nin değerlendirmelerine odaklanmış durumda. Geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor: bir yanda Torino'da şansını deneme ihtimali, diğer yanda ise Italiano'yu Beşiktaş'taki yeni macerasında takip etme fırsatı.


    Önümüzdeki günler belirleyici olacak ve Brezilyalı oyuncunun kariyerinde hangi yolu seçeceğini gösterecek.


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