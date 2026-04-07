Juventus, Spalletti kaleci olarak Alisson'u istedi: transfer bedeli, maaşı ve Liverpool'daki yedeği

Şampiyonluk yarışında son düzlüğe girildi; dördüncü sıra için üç takım mücadele ediyor: Como 58 puanla lider durumda, Juventus bir puan geride beşinci sırada ve Roma ise Şampiyonlar Ligi potasından dört puan uzakta. Bianconeri, Fabregas'ın takımını takip etmeye devam ederken, bir yandan da yaz transfer dönemi için ilk stratejilerini planlamaya başladı: yönetimin listesindeki isimler arasında, 1992 doğumlu ve Roma formasıyla İtalya'da geçmişi olan Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson da bulunuyor. Di Gregorio'nun ayrılması durumunda, Alisson, Luciano Spalletti'nin talebi üzerine takip edilen isimlerden biri ve geçtiğimiz haftalarda, sözleşmesi sona eren Sommer'e veda edecek olan Inter ile de anılmıştı.







