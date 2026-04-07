Francesco Guerrieri

Juventus, Spalletti kaleci olarak Alisson'u istedi: transfer bedeli, maaşı ve Liverpool'daki yedeği

Roma'da forma giymiş olan Brezilyalı kaleci, Di Gregorio'nun ayrılması durumunda Juventus'un gündemindeki isimlerden biri

Şampiyonluk yarışında son düzlüğe girildi; dördüncü sıra için üç takım mücadele ediyor: Como 58 puanla lider durumda, Juventus bir puan geride beşinci sırada ve Roma ise Şampiyonlar Ligi potasından dört puan uzakta. Bianconeri, Fabregas'ın takımını takip etmeye devam ederken, bir yandan da yaz transfer dönemi için ilk stratejilerini planlamaya başladı: yönetimin listesindeki isimler arasında, 1992 doğumlu ve Roma formasıyla İtalya'da geçmişi olan Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson da bulunuyor. Di Gregorio'nun ayrılması durumunda, Alisson, Luciano Spalletti'nin talebi üzerine takip edilen isimlerden biri ve geçtiğimiz haftalarda, sözleşmesi sona eren Sommer'e veda edecek olan Inter ile de anılmıştı.



  • NEDEN SPALLETTI ALISSON'U İSTİYOR?

    Teknik direktör - beklenmedik bir gelişme olmazsa Haziran ayında sona erecek sözleşmesini yenilemesi bekleniyor, taraflar arasında şimdiden sözlü bir anlaşma var - Brezilyalı oyuncuyu liderlik özellikleri ve ayaklarıyla topu kullanma becerisi nedeniyle beğeniyor; onu daha önce Roma'da çalıştırmıştı - Walter Sabatini'nin önerisiyle takıma katılmıştı: Szczesny'nin yedeğiydi, ertesi yıl Di Francesco ile ilk 11'de yer aldı - ve yönetimden bir deneme yapma imkanı olup olmadığını anlamalarını isteyen de tam olarak oydu. Alisson'un Liverpool ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor - kulüp yenileme opsiyonunu kullandı - İngiliz kulübünün belirlediği değer 15/20 milyon avro ve maaşı yaklaşık 7/8 milyon avro.


  • LIVERPOOL'DA SAKATLIKLAR VE ALISSON'UN YEDEKİ

    Alisson bu sezon sık sık sakatlık nedeniyle forma giyemedi; uzun süredir kas sorunlarıyla boğuşuyor ve Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı oynanan maçta geçirdiği hamstring sakatlığı nedeniyle Brighton (lig) ve Manchester City (FA Cup) maçlarını kaçırdı. Herhangi bir komplikasyon olmazsa, Alisson'un nisan sonunda sahalara dönmesi bekleniyor, ancak Liverpool geçen yaz onun yerine geçecek oyuncuyu transfer etti ve kulübün planlarında Alisson'un yerini alacak isim bu oyuncu: 2000 doğumlu Gürcü Giorgi Mamardashvili, Valencia'dan 30 milyon avroya transfer edildi ve Reds'in yeni kalecisi olarak seçildi.



