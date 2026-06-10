Juventus, Sorloth için teklifini yükseltti: Anlaşma 17 Haziran'a kadar sonuçlanabilir

Bu arada Juventus ile Atlético Madrid arasında Sorloth için yürütülen görüşmeler devam ediyor. Yavaş ve küçük adımlarla da olsa, ilerliyor. 22 milyon avroluk teklife gelen reddedilmenin ardından Juve, teklifi 25 milyon avroya çıkardı; ancak bu rakam, oyuncuyu 40 milyon avro değer biçen Atlético Madrid’i hâlâ ikna etmiyor. Fiyat farkı hala büyük, ancak Bianconeri teklifini artırırsa ve Madridliler taleplerini düşürürse, müzakere için bir şans kalır. Bu durumun 17 Haziran'a kadar gerçekleşmesi muhtemel.





Bu arada, 1995 doğumlu oyuncu, 2029'a kadar yıllık 4 milyon avroluk bir sözleşme ve 2030'a kadar uzatma opsiyonu için Juve ile anlaştı. Spalletti'nin de Sorloth ile telefonda görüştüğü Torino'da, transferin olumlu sonuçlanacağına dair büyük bir güven var. Atletico, onu 2024 yılında Villarreal'den 32 milyon euro sabit bir bedel karşılığında satın almıştı ve oyuncunun Colchoneros ile iki yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Madrid'de 30 yaşındaki oyuncu, 103 resmi maçta 43 gol attı.



